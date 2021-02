Bumble, une application de rencontres humble, est une société de technologie de 13 milliards de dollars aujourd’hui: le voyage complet

L’application de rencontres Bumble est sous les feux de la rampe après que son PDG Whitney Wolfe Herd soit récemment devenue la plus jeune milliardaire autodidacte au monde. Bien que l’application existe depuis 2014, Herd a introduit la société en bourse aux États-Unis la semaine dernière, où ses actions ont grimpé de plus de 76% lors de ses débuts en bourse à 76 $ (environ 5500 Rs), valorisant ainsi le joueur de 31 ans à 1,5 milliard de dollars. Participation de 11,6%. La valeur marchande de la société a grimpé de plus de 13 milliards de dollars après la cotation des actions. Mais mis à part son récent succès, Bumble est bien connu dans le segment des applications de rencontres depuis quelques années et jouit également d’une énorme popularité parmi les clients en Inde. L’application a été décrite comme une plate-forme de «rencontres féministes» par Herd, car elle permet aux femmes de prendre le contrôle de leurs «matchs» et de leurs conversations. Il incite essentiellement les femmes à faire le premier pas, entre autres contrôles.

Notamment, Herd est la plus jeune PDG à introduire une société en bourse aux États-Unis. La cadre de Bumble, âgée de 31 ans, a également fait cela avec son propre bébé dans ses bras, ce qui est non seulement un spectacle rare dans le monde de l’entreprise, mais envoie un message puissant sur les femmes occupant des postes de direction – et sur les parents sur le lieu de travail – auparavant. préconisée par la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Arden qui est entrée dans l’histoire en 2018 en devenant le premier leader mondial à assister à l’assemblée générale des Nations Unies avec son bébé à la remorque.

Quelques heures après sa publication la semaine dernière, Bumble, qui a déjà reçu un investissement de l’acteur indien Priyanka Chopra, a salué son exploit et a annoncé: “Aujourd’hui, c’est ce qui se passe lorsque les femmes font le premier pas.” Herd dans une interview avec Fortune a également indiqué que l’approche de sa société en matière de sécurité et ses fonctionnalités conviviales ont attiré les investisseurs au cours de la transaction de la semaine dernière, car l’introduction en bourse de Bumble était bien supérieure à la fourchette initiale de 43 $ par action.

Ce qui distingue Bumble de ses concurrents

Bumble utilise le même système de correspondance par balayage que d’autres applications de rencontres telles que son plus grand concurrent Tinder, mais depuis son lancement, il a obligé les femmes à envoyer le premier message. La plate-forme a été parmi les premières à fournir des options telles que les appels vocaux et vidéo dans l’application que de nombreuses applications rivales introduisent maintenant au milieu de la pandémie COVID-19 pour promouvoir des rencontres en ligne sûres. De plus, Bumble est également doté d’une fonction de vérification de photo pour empêcher la pêche au chat et offre en outre aux femmes la possibilité de masquer leur nom pour limiter le harcèlement en ligne. L’application de rencontres en ligne a introduit trois badges comprenant «virtuel», «socialement distancé» et «socialement distancé avec des masques» en octobre 2018 pour aider les gens à mieux communiquer pendant la pandémie. Bumble est également une plate-forme pour les amitiés platoniques et la communication professionnelle dans les segments in-app Bumble BFF et Bumble Bizz, respectivement. Il a également une version Web qui permet aux utilisateurs de glisser et de discuter avec des correspondances sur le bureau.

Ces fonctionnalités préexistantes ont permis à l’entreprise d’assister à une forte croissance des utilisateurs au cours de l’année civile écoulée. Bumble a déclaré avoir 42 millions d’utilisateurs actifs par mois à la fin du mois de septembre, en hausse de 22% par rapport à l’année précédente. Environ 2,4 millions étaient des membres payants de son service de rencontres, a rapporté Business Insider.

Bumble en compétition contre des géants comme Match Group

Notamment, Herd est cofondatrice de l’application rivale Tinder, qu’elle a ensuite intentée en justice, alléguant que ses co-fondateurs l’ont soumise à une discrimination fondée sur le sexe. Match Group, qui a nié les allégations, a payé environ 1 million de dollars pour régler le différend, selon Reuters. Match Group a même tenté d’acheter la société Herd en 2017 pour 450 millions de dollars.

Après son départ, Herd a fondé Bumble en 2014, une plate-forme de rencontre en ligne «sûre» avec des femmes prenant le contrôle des roues. Cela influence également son embauche: 82% des employés sont des femmes, ainsi que la quasi-totalité des dirigeants.

Selon un rapport, Herd avait également initié et réussi à faire pression pour un projet de loi du Texas qui rend illégal l’envoi d’images nues non désirées au Texas. Bumble en 2019 a déployé un filtre alimenté par l’IA qui vise à supprimer les photos obscènes avant que les utilisateurs ne les voient. Cependant, l’application a fait face à la chaleur en novembre 2020 lorsqu’un rapport a affirmé qu’un bogue lié à l’API posait un risque d’exposer les données de base de l’ensemble de son utilisateur et même de contourner les fonctionnalités premium. Bumble a répondu que le problème lié à la sécurité avait été résolu et qu’aucune donnée utilisateur n’avait été compromise. La société de rencontres en ligne est toujours confrontée à ses plus grands défis avec Match Group, qui génère un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars.