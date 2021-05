Bumble, Sonos, Vroom et plus

Les affichages à l’extérieur du Nasdaq MarketSite sont représentés comme l’opérateur de l’application de rencontres Bumble Inc. (BMBL) a fait ses débuts à la bourse du Nasdaq lors de l’introduction en bourse de la société à New York, New York, États-Unis, le 11 février 2021.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche de mercredi:

Bumble – Les actions de Bumble ont chuté de 0,5% après la cloche malgré le fait que le développeur de l’application de rencontres ait réalisé un profit au premier trimestre. Les ventes ont plus que doublé, en raison d’une augmentation du nombre d’utilisateurs payants. Il a enregistré des revenus de 323,4 millions de dollars comparativement à une perte de 55,8 millions de dollars il y a un an.

Jack in the Box – Jack in the Box a vu son action chuter de près de 3% en négociation prolongée après ses résultats fiscaux du deuxième trimestre. La société a déclaré qu’elle voyait une forte croissance des ventes du système à un chiffre dans les magasins comparables pour son exercice et prédit une inflation des coûts des produits de base d’environ 3%. Il voit une inflation des coûts de main-d’œuvre de 5% à 6%.

Les actions de Vroom – Vroom ont progressé d’environ 12% dans le cadre du trading prolongé après avoir annoncé une perte de 57 cents par action au premier trimestre sur des revenus de 591,1 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte par action de 63 cents sur un chiffre d’affaires de 518,2 millions de dollars. La société a déclaré que les ventes des unités de commerce électronique avaient presque doublé.

Sonos – L’action du fabricant de haut-parleurs haut de gamme a grimpé de 17% après les heures d’ouverture à la suite de son rapport qui indiquait un chiffre d’affaires fiscal de 332,9 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 248,4 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par Refinitiv. Sonos a déclaré que, sur la base de ses performances plus solides au deuxième trimestre et de la demande continue pour ses produits, elle rehausserait à nouveau ses perspectives pour l’exercice 2021.