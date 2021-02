Bumble Inc, qui exploite son application de rencontre éponyme, a augmenté lundi la taille de ses débuts très attendus en bourse et vise maintenant une valorisation de plus de 7 milliards de dollars lors de sa mise en bourse.

Le propriétaire de l’application, qui est unique parmi les applications de rencontres permettant aux femmes de faire le premier pas, aligne son introduction en bourse (IPO) à un moment où le marché américain des introductions en bourse connaît sa plus forte progression depuis plus de deux décennies.

Les entreprises ont levé un record de 168 milliards de dollars grâce à des introductions en bourse en 2020, selon les données de Dealogic.

Bumble a déclaré lundi qu’il chercherait à lever jusqu’à 1,8 milliard de dollars, après avoir porté sa vente d’actions à 45 millions d’actions à 39 dollars chacune dans le haut de la fourchette. Il avait précédemment offert 34,5 millions à une fourchette de prix de 28 $ à 30 $ l’action.

Bumble, basé à Austin, au Texas, avait déposé confidentiellement une introduction en bourse à la fin de l’année dernière. La société, dont Blackstone est actionnaire majoritaire, prévoit de s’inscrire au Nasdaq sous le symbole «BMBL».

Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux souscripteurs de l’offre.