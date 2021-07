Bum deal: la star de la Rugby League Kenny Edwards SUSPENDUE pour « avoir inséré le doigt dans les fesses de l’adversaire » pendant le match

Edwards de Nouvelle-Zélande a été cité par l’arbitre Ben Thaler après le bombardement 50-12 de Huddersfield par les Dragons catalans la semaine dernière à la suite d’une plainte officielle du pilier des Dragons Sam Kasiano, qui a allégué qu’Edwards avait inséré un chiffre dans son arrière pendant le match.

Le Kiwi a ensuite été inculpé par le comité d’examen du match de la Rugby Football League d’une accusation de grade F – l’action la plus grave disponible pour d’éventuelles sanctions – pour « autre comportement contraire« .

L’affaire a ensuite été traitée par un tribunal indépendant qui a décidé de l’interdiction de 10 matchs à l’issue d’une audience mercredi. L’interdiction est de deux matchs de plus que la charge minimale pour un tel incident.

Kenny Edwards a été frappé d’une suspension de 10 matchs pour avoir mis ses doigts dans les fesses de la star catalane Sam Kasiano. Le rameur arrière de Huddersfield a plaidé coupable à une accusation de grade F d' »autre conduite contraire ». pic.twitter.com/L4ZQlWjpfl – TMBAW (@TMBAW1865) 7 juillet 2021

Edwards, qui représentait auparavant les Dragons, a plaidé coupable à l’accusation et a également été frappé d’une amende de 500 £ [around $688] bien pour ses actions.

Incroyablement, ce n’est pas la première fois qu’un joueur de Rugby League est sanctionné pour une infraction similaire. L’attaquant des Catalans Joel Tomkins s’est vu imposer une suspension de huit matchs pour une transgression similaire l’année dernière, tandis que Tommy Makinson, de St Helens, et Tom Linehan de Warrington ont été respectivement suspendus de cinq et huit matchs pour avoir pressé les testicules d’un adversaire pendant un match.

Edwards, quant à lui, avait tenté de se défendre contre les accusations en citant son amitié de longue date avec Kasiano, qui avait également parlé au nom d’Edwards dans les médias après l’incident.

Son interdiction ultérieure est parmi les plus longues prononcées récemment par les chefs de la Ligue de rugby – et vous pensez qu’Edwards et ses pairs seront un peu plus prudents lorsqu’ils mettront la main à l’avenir lorsque les choses deviennent chaudes et lourdes sur le terrain.