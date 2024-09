Bully Ray et Tommy Dreamer veulent que cette star de la WWE soit « détruite » dans un match en cage

C’est une excellente semaine pour être fan de matchs en cage. Samedi soir à AEW All Out, « Hangman » Adam Page et Swerve Strickland ont terminé le dernier chapitre de leur rivalité dans un brutal match en cage en acier non sanctionné Lights Out qui fera probablement parler de lui pendant des années, en bien comme en mal. Et ce vendredi, la WWE lancera la première de « SmackDown » sur USA Network avec un match en cage en acier, puisque Cody Rhodes défendra une fois de plus le titre de Champion Universel Incontesté de la WWE contre Solo Sikoa.

Peut-être inspirés par la rencontre brutale entre Page et Swerve, Bully Ray et Tommy Dreamer sont à la recherche de sang lorsque Rhodes et Sikoa s’affrontent. En particulier, Bully recherche un individu qui saigne vraiment, comme il l’a révélé pendant « Radio ouverte cassée. »

« Je veux juste voir Cody se faire détruire dans une cage », a déclaré Bully.

Bien que Dreamer ait eu d’autres souhaits concernant le match, y compris des apparitions potentielles du reste de la Bloodline, de #DYI, des Street Profits et de Roman Reigns, il a finalement convenu que le saignement de Rhodes était une voie que la WWE devrait prendre.

« Il y a beaucoup d’endroits formidables où aller, mais je veux voir Cody, allongé sur le sol, et même s’il gagne… il est toujours en désordre », a déclaré Dreamer.

Avant de passer à autre chose, Bully a révélé qu’il avait un autre souhait pour le match Rhodes-Solo, même s’il n’impliquait qu’un seul des participants. Au lieu de cela, l’objectif principal du spot potentiel était de voir Jacob Fatu tenter de recréer l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire de la WWE.

« Jacob Fatu, en haut de la cage en acier, à la Jimmy ‘Superfly’ Snuka », a déclaré Bully. « Cody Rhodes est allongé là, à la Bob Backlund. »

