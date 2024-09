Bullseye avec Jesse Thorn : NPR

Eve est indéniablement une icône du hip-hop, une rappeuse de l’ouest de Philadelphie dont le flow, le style et la production ont contribué à définir le genre au début des années 2000. Elle a sorti trois albums incroyables, tous certifiés or ou platine, et compte des tubes comme « Let Me Blow Ya Mind », « Satisfaction » et « Tambourine ».

Le parcours d’Eve est fait de hauts et de bas. Elle a commencé comme rappeuse de combat au lycée, a frappé des records dans tout Philadelphie et a finalement décroché une audition pour Dr. Dre. Il l’a signée sur son label Aftermath et l’a ensuite laissée tomber avant qu’elle ne puisse sortir un album solo.

Eve a ensuite enregistré un couplet pour son compatriote rappeur de Philadelphie, The Roots. Le couplet n’a pas été crédité et a laissé Eve dans la poussière de son succès. Peu de temps après la sortie de la chanson, Eve a reçu une offre pour rejoindre The Ruff Ryders, l’un des plus grands collectifs de rap du début des années 2000.

Eve couvre tout cela dans ses nouveaux mémoires, Qui est cette fille ? Eve parle de hip-hop, de comédie, de maternité et de santé mentale. Disponible en librairie dès maintenant.

Dans Bullseye, nous parlons du parcours d’Eve, de rappeuse de combat au lycée à l’une des plus grandes stars du hip-hop. Nous abordons également la vie d’Eve à Londres et la façon dont elle a adopté de manière inattendue un certain jargon britannique. De plus, Eve nous époustoufle et parle de sa collaboration classique avec Gwen Stefani.