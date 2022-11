Bullitt et MediaTek lanceront le premier smartphone de messagerie satellite vers mobile au premier trimestre de l’année prochaine

Il s’avère que la prochaine frontière de connectivité après la 5G n’est pas la 6G mais la messagerie par satellite. Apple a déjà lancé un système de SOS et de partage de localisation, T-Mobile et SpaceX travaillent sur un système de communication plus général. Aujourd’hui, la société britannique Bullitt affirme qu’elle les devancera en lançant le « premier smartphone de messagerie satellite vers mobile ».

Contrairement au SOS via satellite d’Apple, le système décrit par Bullitt permettra une messagerie transparente entre un utilisateur connecté à un satellite et un autre connecté à un réseau cellulaire régulier. Le système d’Apple ne vous permet de communiquer avec les services d’urgence que de deux manières, le partage de position est à sens unique.

Au cas où vous n’auriez pas entendu le nom, Bullitt construit des téléphones robustes pour certaines marques bien connues – les téléphones Cat principalement, mais aussi des appareils comme le Motorola Defy. Ces combinés extra-durables sont souvent commercialisés auprès de professionnels qui pourraient avoir besoin de travailler sur le terrain, loin des tours cellulaires et des points d’accès Wi-Fi. L’assurance qu’ils peuvent toujours envoyer et recevoir des messages où qu’ils se trouvent sera une aubaine pour la clientèle de Bullitt.

Ce projet est en préparation depuis 18 mois en partenariat avec MediaTek. Plus tôt cette année, MediaTek a fait la démonstration de son modem NTN – réseau non terrestre – en le testant dans des conditions de laboratoire. Le test a simulé une connexion à un satellite en orbite terrestre basse (LEO), c’est-à-dire à une altitude de 600 km/370 mi, qui orbite à 27 000 km/h (17 000 mph).

Les téléphones construits par Bullitt pourront établir une connexion et envoyer un message par satellite en 10 secondes environ. Il passera automatiquement à la connectivité satellite lorsque la réception cellulaire et Wi-Fi est perdue. Pour l’instant, les détails sur le fonctionnement de la messagerie sont vagues, mais la société souligne qu’elle sera transparente :

« Nous savons depuis longtemps que la réponse se trouve dans le satellite, mais une intégration « invisible » et transparente dans un smartphone crée d’énormes défis techniques. MediaTek et Bullitt partagent un esprit pionnier et une histoire d’innovation, alors maintenant, près de deux ans après le début de notre relation, nous sommes conjointement à l’avant-garde d’une nouvelle ère dans les télécommunications et le moyen le plus rapide et le plus simple pour nos partenaires de canal opérateur d’offrir une paix totale de à leurs clients », écrit Richard Wharton, co-fondateur de Bullitt Group.

Selon Bullitt, les premiers téléphones avec service satellite bidirectionnel (et le service satellite lui-même) seront disponibles au cours des trois premiers mois de 2023. Ils seront accompagnés d’une année gratuite de messagerie d’urgence. Il n’y a aucun mot sur combien cela coûtera par la suite ou sur le prix de la communication générale.

