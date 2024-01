Mercredi lui a donné sa première chance de s’adresser au public sur ses visions et ses stratégies pour l’athlétisme de l’Ohio State.

Le directeur sportif sortant, Gene Smith, a ouvert la conférence de presse en discutant de sa gratitude envers l’Ohio State et de sa pleine confiance en Bjork pour prendre la relève en tant que directeur sportif.

Le président de l’État de l’Ohio, Ted Carter, est ensuite monté sur scène et a déclaré que l’expérience de Carter à la fois en tant qu’athlète, dans des rôles de leadership et dans la gestion du monde sauvage de NIL, le qualifiait pour le poste.

Enfin, Bjork s’est adressé à la foule du Centre Covelli sur sa vision du programme. Homme ayant des liens avec l’Ohio puisque la famille de sa mère est originaire de l’État, il considère ses responsabilités en tant que directeur sportif comme celles de gagner au plus haut niveau, de former des entraîneurs, de cultiver une culture et de collecter des fonds, entre autres.

Ted Carter



S’aligner sur les sujets généraux avec l’entraîneur en chef de football et de basket-ball sera d’une importance primordiale. “C’est vraiment important. Je compare cela à une course à trois étapes, ce sont les premiers pas qu’il faut faire exactement.”

Sur l’importance d’un lien avec l’Ohio dans la recherche : “Pas une exigence, c’était un plus. … C’est un état incroyable. (Ma femme et moi) ne nous sommes jamais sentis aussi bienvenus.”

Ross Björk



Sur les pressions liées au fait d’être directeur sportif de l’Ohio State : “Vous comprenez cela, l’ampleur de la situation, vous l’acceptez et c’est ce que nous devrons faire.”

Sur son processus de prise de décision et la prolongation/le licenciement de Jimbo Fisher chez Texas A&M : “Gene était AD depuis l’âge de 28 ans, je pense que j’en avais 37 et maintenant j’en ai 51. Donc vous prenez toutes ces expériences… vous prenez des faits, vous prenez des données, vous prenez des personnalités et vous prenez la bonne décision… En fin de compte, c’est la citation de Harry Truman : « La responsabilité s’arrête ici ». En fin de compte, je suis l’AD, s’il y a quelqu’un à blâmer, blâmez-moi.”

Abordant son soutien à Hugh Freeze avant le licenciement final de l’entraîneur-chef contre Ole Miss, Bjork a déclaré que ce que le département des sports faisait à ce moment-là était des « faits » et que Freeze avait toujours été un entraîneur-chef « conforme ».

Sur la façon dont il évalue les entraîneurs principaux : “C’est l’institution qui passe en premier. Je vais donc m’appuyer sur Gene au cours des prochains mois. … Il faut apprendre à connaître les gens, il faut connaître l’endroit, qui vous raconte la culture. … Ce que je vais faire en premier, c’est apprendre à connaître (les entraîneurs). … Nous allons nous asseoir et apprendre.

Sur ce qu’il peut apporter au programme de football d’un point de vue administratif : “La meilleure chose que je puisse faire est de serrer les bras avec lui et de déterminer : ‘Y a-t-il des obstacles ? Y a-t-il des décisions clés ?’ … Je suis un gars de football. Je vais aider et je vais m’assurer que nous concourions au plus haut niveau parce que le pedigree est là. … Ce sera très amusant quand nous gagnerons ces championnats. “.

Être un bon collecteur de fonds, c’est entretenir des relations avec les donateurs, gagner la confiance et leur permettre de voir votre vision, a déclaré Bjork.

À propos des voix négatives potentielles du public : « Tout est un équilibre. … Il y a des gens qui peuvent surveiller ce genre de choses pour voir si cela devient incontrôlable. … Si je mets les gens en colère, cela signifie probablement la bonne décision. Si Je rends les gens heureux, j’ai probablement pris la bonne décision… (Il s’agit d’être) jamais trop haut, jamais trop bas.”

À propos de Mark Stoops candidat au poste de Texas A&M : “Aucun directeur sportif n’a la pleine autonomie pour dire : ‘Je vais embaucher cette personne et personne d’autre n’a été impliqué.’ … Donc, en fin de compte, qui avez-vous embauché et comment y êtes-vous arrivé. C’est ce qui compte le plus.

Pour l’instant, NIL consiste à contrôler ce que fait votre propre programme dans l’espace et à ne pas se soucier de ce qui se passe à l’échelle nationale, a déclaré Bjork. “C’est la réalité, ce qui se passe sur votre campus. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe à travers le pays. (…) Nous devons d’abord mettre en place une bonne culture… puis il doit y avoir une structure autour de NIL. (…) Si nous pouvons construire cela de la bonne manière pour modéliser l’infrastructure du futur. »

Bjork a déclaré que l’objectif est de conserver les 36 sports universitaires dans l’État de l’Ohio, même si de nouveaux modèles de partage des revenus et de nouvelles sources de revenus sont impliqués. “Nous avons des installations incroyables. Elles ne vont pas rester vides. … Mais savoir ce qui est roi, le football. Les autres sports universitaires doivent le reconnaître.”

Le Big Ten et la SEC émergent tous deux du football universitaire, et Bjork est ravi de voir ce que le Big Ten a à offrir. “Il ne fait aucun doute que cela va dans cette direction. … Cela revient à ce dont j’ai parlé, la consolidation des programmes les plus élevés. … Nous sommes les deux leaders, nos conférences le sont. … Je pense que nous devons façonner et nous devons surveiller ce qui va se passer dans le paysage. »

Quant à savoir s’il est favorable à une séparation du football par rapport aux autres sports : “Je pense que la première question est : qu’est-ce que cela signifie ? … Les universités veulent que l’éducation soit liée à cela. Donc, si nous disons que nous sommes séparés dans le football, qu’est-ce que cela signifie ? ça veut dire ? Donc pour moi, les institutions les plus riches (doivent prendre en charge).”

Björk veut alléger un peu le poids des épaules de ses entraîneurs, car le travail constant de NIL, le portail de transfert et un calendrier de recrutement intense leur imposent “trop ​​de choses en tant que personnes”.

Les meilleures universités doivent être prêtes à accorder de grosses offres aux entraîneurs, a déclaré Björk, mais il a ajouté que cela ne pouvait pas aller trop loin. “Tout revient au mot clé, l’équilibre. … Je ne pense pas que vous allez voir des (contrats) de 10 ans entièrement garantis. Je pense que ces jours sont en régression. … Mais si (les entraîneurs sont) talentueux, il va y avoir un marché pour ça.”