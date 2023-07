Bulletins paroissiaux de la région de Grundy : 27 avril 2017

Déjeuner printanier de l’Église catholique de l’Assomption prévu le 9 mai

Le comité Marthas and Stewardship de l’église catholique Assumption à Coal City organise un déjeuner de printemps le 9 mai au Berst Center, 180 S. Kankakee St. à Coal City.

Les billets coûtent 8 $ par personne et les enfants de 5 ans et moins peuvent y assister gratuitement.

Les billets seront vendus à la porte le jour du déjeuner et des plats à emporter seront disponibles. Tout le monde est le bienvenu.

L’Église de l’Eau Vivante du Nazaréen inaugure la « Route de la Liberté »

Living Water Church of the Nazarene, 118 E. Jefferson St. à Morris (ancienne salle de cinéma), a lancé une nouvelle série de messages intitulée « Freedom Road ».

Avez-vous des blessures, des habitudes et des blocages dont vous aimeriez vous libérer ?

Rejoignez le pasteur Steve Cook le dimanche matin à 9 h et apprenez comment Dieu peut vous libérer. Le 4 mai, un jeudi, est la Journée nationale de prière.

Venez visiter la pelouse du palais de justice du comté de Grundy à midi (ou l’église Living Water s’il pleut) pour offrir des prières pour notre terre, notre peuple et notre Dieu.

De 19h à 20h tous les jeudis, le sanctuaire est ouvert pour un temps de prière et d’adoration.

Les lumières sont tamisées, la croix est allumée et une douce musique chrétienne joue pour donner aux visiteurs un cadre paisible pour venir devant le Seigneur avec des prières, des pétitions et des louanges.

Mazon United Methodist Women tea party mère-fille

Les femmes méthodistes unies de Mazon organisent un goûter mère-fille à l’ancienne à 13 h le 13 mai à l’église méthodiste unie de Mazon, 509 Seventh Ave. à Mazon. Ils serviront une variété de thés, de limonade et de friandises. Il y aura aussi des jeux et des prix. Il n’y a pas de frais, mais les dons sont appréciés.

Pour plus d’informations, contactez le pasteur Karen en envoyant un e-mail à [email protected], envoyez-lui un message sur Facebook ou appelez-lui / envoyez-lui un SMS au 815-483-9343.

Mazon United Methodist programme une course de 5 km

La septième course annuelle de 5 km de Mazon United Methodist aura lieu le 3 juin.

L’inscription commence à 7 h 30 sous le pavillon du parc municipal de Mazon sur la rue Centre.

L’inscription le jour de la course est de 35 $, en espèces ou par chèque seulement. La course commence à 9 h sur la rue Seneca. Huit trophées et 72 médailles seront décernés. L’inscription préalable est disponible sur www.active.com pour 30 $.

L’inscription avant le 15 mai vous garantit un t-shirt dans la taille que vous avez choisie. Des formulaires d’inscription papier sont également disponibles auprès du pasteur Karen. Envoyez-lui un e-mail à [email protected], envoyez-lui un message sur Facebook ou appelez / envoyez un SMS au 815-483-9343. Assurez-vous également de visiter la page Facebook MazonUMC5K, où vous pouvez voir des informations à jour et des photos des événements précédents.

