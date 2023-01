Bulletins des Maple Leafs: fissures après une vilaine défaite contre Kraken

La Scotiabank Arena est souvent critiquée pour son ambiance durant la saison régulière et la défaite de 5-1 des Maple Leafs contre le Kraken jeudi n’a pas fait exception. Cependant, je dirais que c’était le plus bruyant qu’il ait jamais été. Au fur et à mesure que chaque minute, mauvais jeu, impair-man rush et but contre arrivaient, les cris internes des partisans des Maple Leafs devenaient de plus en plus forts. jusqu’à la seule question clé de la nuit:

Qu’est-ce qui s’est passé ?

Les Leafs ont connu l’une de leurs meilleures premières périodes de la saison. Ils ont patiné, forcé des revirements, obtenu des occasions et n’ont pas permis au Kraken d’obtenir un tir avant la huitième minute du cadre.

Comment fonctionne que l’équipe est-elle devenue l’équipe que nous avons vue en deuxième et troisième périodes ? Vous pouvez dire que c’est un jeu que Sheldon Keefe efface des archives, mais je ne sais pas si vous le pouvez. Ils ont perdu ce qui leur avait permis de réussir en novembre et décembre et cela leur coûte cher dans tous les domaines.

Houston, nous pourrions avoir un problème.

Rapports des joueurs

B+

TJ Brodie

Le seul défenseur des Leafs qui n’était pas sur la glace pour un but encaissé. C’est en soi un accomplissement alors que j’ai aussi aimé ses passes courtes et rapides sur les évasions et le fait qu’il a presque marqué en avantage numérique pour commencer la deuxième période.

B

Auston Matthews

Un certain nombre de jeux à double sens se sont démarqués avec tous les plats à emporter et les levées de bâton de Matthews. Il a volé Matty Beniers lors d’une course en zone offensive pour retourner la rondelle dans l’autre sens et a perturbé la possession de la rondelle le long des bandes et a failli marquer dessus.

Matthews a failli marquer un joueur du Kraken pic.twitter.com/RI7OOid5pb —Omar (@TicTacTOmar) 6 janvier 2023

Pont Holmberg

Holmberg a eu deux occasions de marquer sur des rushes hors-jeu en première période. Il fait un bon travail en déplaçant ses pieds et en se propulsant vers l’avant, peu importe qui est devant lui. Keefe lui a jeté un coup d’œil sur l’aile de John Tavares dans le troisième et j’aime l’idée car il peut gagner ces batailles devant le filet et dans les fentes.

Timothy Liljegren

Je pensais que Liljegren était stable compte tenu de la porosité du reste de l’équipe. Il a eu de grandes passes d’étirement, dont l’une a commencé une ruée vers un homme impair avec Pierre Engvall et Holmberg alors que le Kraken était pris sur un mauvais changement. Le timing de Liljegren avec ses décisions était également pertinent. Lorsque les Leafs conduisaient vraiment le jeu dans la zone offensive, il rampait pour garder la rondelle dans la zone et la lançait vers le filet, mais il reconnaissait aussi quand ce n’était pas le meilleur moment pour bouger.

B-

Jean Tavares

Le jeu de puissance semblait aller sans but, mais une bonne déviation de Tavares a mis les Leafs sur le plateau.

JEAN TAVARES 🚨 RE-DIRECTION POUR LE CAPITAINE pic.twitter.com/K4gqcRdOrI —Omar (@TicTacTOmar) 6 janvier 2023

Rasmus Sandin

Jeu difficile pour Sandin qui a dû repartir brièvement avec une autre coupure au visage. Le physique sous la ligne rouge était vraiment perceptible dans le premier quart alors qu’il encaissait des coups sûrs et tournait autour de l’adversaire, laissant un espace pour qu’un coéquipier puisse prendre la rondelle. Sandin doit également porter une partie du but d’Alex Wennberg en troisième période. Il a été surpris en train de pincer à partir de la pointe, revient mais la passe passe à travers ses jambes.

C+

Michel Bunting

Bunting a mené l’équipe avec cinq occasions de marquer, mais il faut que davantage de ces occasions réussissent au filet.

Mitch Marmer

A obtenu la première passe décisive sur le but de Tavares et lui a fait une belle passe plus tôt qui a conduit à la chance de deux contre un avec Calle Jarnkrok. Marner est maintenant à 499 points en carrière, mais il ne faisait pas grand-chose pour essayer d’en obtenir un autre.

Alex Kerfoot

Kerfoot s’est vraiment démarqué pour moi en première période. J’ai aimé les passes étirées et la vitesse dans la zone neutre ainsi que sa récupération de la rondelle dans la zone offensive.

C

Calle Järnkrok

Un grand effort défensif d’Oliver Bjorkstrand l’a privé d’une chance de marquer dans le premier. Jarnkrok a été ramené à la troisième ligne lorsque le match était hors de portée, mais la ligne elle-même n’avait pas grand-chose à faire.

Pierre Engval

La vitesse d’Engvall combinée à sa taille est un talent sous-utilisé. Cela changerait la donne s’il commençait à conduire le filet au lieu d’envoyer des occasions rapides mais peu dangereuses aux gardiens de but lorsqu’il précipitait la rondelle sur la glace.

C-

Guillaume Nylander

Une paire d’occasions de marquer individuelles grâce à des interceptions dans la zone défensive. La chance du bobble de Beniers était la meilleure des deux mais il n’a pas réussi à convaincre Martin Jones de s’ouvrir. La tentative de contrôle de poke en survol tout en couvrant le point a été le seul facteur qui a contribué à la ruée vers l’homme impair 4 contre 1 sur laquelle Wennberg a marqué.

David Kämpf

Kämpf est tenu à un niveau plus élevé en matière de couverture défensive, il était donc décevant de le voir laisser Mark Giordano à sec. Il a d’abord fait ce qu’il fallait en se positionnant haut pour couvrir Giordano alors qu’il pinçait, mais au lieu de rester de ce côté, il s’est déplacé du côté du porteur de la rondelle en laissant une voie ouverte. Cela l’a vu rétrogradé à la quatrième ligne.

Morgan Rielly

Il y a eu beaucoup trop de courses impaires avec Rielly sur la glace. J’aurais aimé voir plus d’efforts de sa part pour revenir sur le but de Jared McCann car il était le dernier Leaf à revenir mais n’a rien pu faire pour perturber le tir.

Justin Holl

Holl a eu la chance de sortir la rondelle de la zone devant le but de Vince Dunn. Il est le premier à revenir et au lieu de le cogner vers la droite pour Giordano, il patine avec lui le long des planches et est pris en sandwich par deux joueurs de Kraken.

ré

Marc Giordano

C’est peut-être l’un des premiers matchs depuis longtemps où j’ai remarqué Giordano sur la glace pour autant de buts contre, trois au total. Le premier voit le tir d’Eeli Tolvanen sortir de sa jambe, le second est un écran de passage devant Matt Murray et le troisième était une course perdue contre Beniers qui a filé et tiré au filet.

F

Matt Murray

Après une première période silencieuse, Murray a réussi un gros arrêt pour amorcer la deuxième, et tout s’est dégradé à partir de là. Il y a une déviation malheureuse de Giordano qui a changé la trajectoire du tir en le battant côté gant.

Eeli Tolvanen marque Le coup part de la jambe de Giordano pic.twitter.com/OeHcnWefvU —Omar (@TicTacTOmar) 6 janvier 2023

Vous ne pouvez pas l’amour celui-là, mais c’est un but contre lequel vous pouvez ignorer et passer à autre chose. Les buts deux et trois sont des rondelles arrêtables, le deuxième était pire puisqu’il est survenu 14 secondes après l’égalité des Leafs. Et peut-être que vous attribuez le but de McCann à vos compétences brutes, mais à ce stade, c’est un match 4-1. Les Leafs avaient besoin d’arrêts et n’en ont pas eu plus.

Murray : « Cela se résume à une séquence en deuxième période où si je fais un ou deux arrêts supplémentaires, nous gardant dans le match, cela pourrait être très différent. » #Feuilles —Terry Koshan 🇺🇦 (@koshtorontosun) 6 janvier 2023

MIA

Chasse à Dryden

C’est loin d’être aussi perceptible dans ce match par rapport à mardi contre les Blues. C’était intéressant de voir une ligne Hunt-Tavares-Marner à un moment donné.

Score du jeu

Note finale : D-

La première période leur a évité de ne pas obtenir de F. C’est un match déroutant quand on regarde les chiffres. Les Leafs ont devancé le Kraken 30-16 à 5 contre 5. La deuxième période, qui a été leur pire, a été celle où ils ont généré les occasions les plus dangereuses. Et pour aggraver les choses, ils n’en ont autorisé qu’un pendant cette période. Vous voyez tout cela et la décision évidente est de critiquer le gardien de but, et vous savez quoi, oui. Le pourcentage d’arrêts de Murray était aussi bas que 0,733 pendant le match et il a terminé la soirée avec un 0,808. Les Leafs n’ont pas besoin de ça, surtout qu’Ilya Samsonov n’est pas à son meilleur en ce moment non plus.

Cependant, la défense en tant qu’unité de cinq hommes a été brutale. Les Leafs ont été félicités pour avoir utilisé leur vitesse et leurs passes rapides pour travailler la zone neutre en leur faveur, pour faire tout le contraire et offrir des opportunités à Seattle. Quelque chose doit donner ici. Keefe a joué avec les combinaisons de lignes et il sera intéressant de voir si quelque chose au-delà de cela se produit. Je pensais que Conor Timmins jouait bien et il a regardé les deux derniers matchs depuis la tribune de la presse. Il est peut-être temps de lui donner un autre regard.

Quelle est la prochaine étape pour les Leafs?

Les Red Wings sont en ville samedi (19h00 sur Sportsnet) pour conclure ce match à domicile de trois matchs.

(Photo: John E. Sokolowski / États-Unis aujourd’hui)