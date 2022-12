Bulletins de vote bondés des conseils scolaires dans le district 205 d’Elmhurst, d’autres districts de la région alors que les candidats se présentent aux élections du 6 avril – Shaw Local

Elmhurst – Il y aura huit candidats pour trois sièges ouverts sur le bulletin de vote pour le conseil scolaire du district 205 de l’unité communautaire d’Elmhurst.

Le district 205 fait partie d’un certain nombre de champs bondés dans les courses des conseils scolaires de la région avant les élections du 6 avril.

La date limite de dépôt étant fixée à 17 heures le 21 décembre, la titulaire du district 205, Margaret Harrell, n’a pas sollicité de pétition de réélection auprès du bureau du greffier du comté de DuPage. Harrell, le vice-président du conseil, siège au conseil depuis 2013. La présidente du conseil, Kara Caforio, élue pour la première fois au conseil en 2017, a déposé la semaine précédente. Jim Collins, membre du Conseil, a déposé le 21 décembre, dernier jour de dépôt.

Sont également en lice Laurel Schrementi, Athena Arvanitis, Nicole “Nikki” Slowinski, T. Marie Gall, Leslie Stettin et Gordon Snyder.

Stettin, mère de deux enfants dans les écoles du district, a lancé cet automne le groupe Facebook Reopen D205 et a organisé une manifestation en octobre devant le bâtiment administratif du district 205 appelant le district à revenir à l’apprentissage en personne. Sur son profil Twitter, Stettin se décrit comme “PDG de la famille Stettin et chauffeur de taxi à temps plein pour trois enfants qui pratiquent des sports de voyage”.

Arvanitis est le directeur adjoint des programmes et des opérations pour les étudiants à New Trier High School.

Gall travaille au Cicero Public School District 99 et est une ancienne enseignante des écoles publiques de Chicago, selon sa page Facebook.

Schrementi est une conceptrice d’apprentissage interactif senior chez John Wiley and Sons, basée à Oak Brook, a été assistante de recherche diplômée et assistante d’enseignement à Northwestern pendant plus de deux ans et a été enseignante dans une école primaire pendant un an à Indianapolis, selon sa page LinkedIn.

Slowinski est le directeur du Centre d’apprentissage chez Advocate Health Care depuis 2011.

Snyder, qui s’était précédemment présenté à un poste dans un conseil scolaire en 2019, est le directeur des opérations de construction à Hampton, Lenzini et Renwick, à Elgin, selon sa page LinkedIn.

Dans le Community Unit School District 200, le président Brad Paulsen, le titulaire Rob Hanlon et huit challengers forment un groupe de 10 candidats pour quatre sièges. Les challengers incluent Tom Paulsen (aucun lien avec Brad Paulsen), Anjali Bharadwa, Mary Yeboah, Steven Gross, Kevin Nickell, Angela Blatner, Michael Evans et Amanda Spans.

Bharadwa, qui a des enfants aux trois niveaux du district, est la chef de projet de DMC Engineering, selon sa page LinkedIn. Elle a créé le conseil consultatif sur la diversité, l’équité et l’inclusion pour le district 200, selon la biographie sur son site Web de candidat.

Yeboah, diplômée de Wheaton North avec quatre enfants dans le district qui s’était précédemment présentée en 2019, est directrice de la vie des étudiants diplômés au Wheaton College et ancienne directrice et professeur d’art, selon son site Web candidat.

Dans le district 87 de Glenbard, la course pour quatre sièges au conseil d’administration comptera huit candidats. Quatre titulaires – la présidente Judith Weinstock, la vice-présidente Jennifer Jendras, Robert Friend et Mireya Vera – se présentent pour la réélection. Ils seront rejoints sur le scrutin par Kermit Eby, Cyndi Covelli, Nicole Dawson et David Dejanovich.

Eby a deux enfants à Glenbard East et un à Glenn Westlake Middle School, est retraité de l’enseignement à temps plein après 37 ans et est instructeur adjoint à l’UIC dans les collèges de Wheaton et North Central, selon sa biographie de candidat.

Covelli, dont la fille est en terminale à Glenbard East, enseigne en sixième dans une école près de Chicago. Elle a participé à un rassemblement en septembre devant les bureaux de district appelant le district 87 à revenir à l’apprentissage en personne.

Dans le district scolaire 41 de Glen Ellyn, huit candidats se sont présentés pour briguer quatre sièges au conseil d’administration. Les candidats à la réélection sont le président Robert Bruno et le vice-président Jason Loebach. Les membres du conseil d’administration Bruce Currie et Guillermo Guzman n’ont pas demandé leur réélection.

Les nouveaux venus Adam Collins, Millie Sessions, Abigail Emerson, Jodee Dunham, Chris Martelli et Tayyaba Syed sont également sur le bulletin de vote.

Dans le district scolaire 58 de Downers Grove, il y en a quatre sur le bulletin de vote pour quatre sièges ouverts. Le président Darren Hughes et Gregory Harris se sont portés candidats à la réélection, tout comme Tracy Weiner, membre du conseil d’administration. Jill Samonte, membre du conseil d’administration, ne se présente plus. Ils sont rejoints sur le bulletin de vote par Melissa Bocker Ellis.

Dans le Community High School District 99, il y a quatre candidats pour quatre sièges ouverts. Les membres du conseil d’administration Terry Pavesich et Sherell Fuller ont demandé leur réélection, tandis que les membres du conseil d’administration Daniel Nicholas et Rick Pavinato n’ont pas demandé leur réélection. Également sur le bulletin de vote sont Jennifer Hagstrom et Christopher Espinoza. Hagstrom est avocat chez Perkins Coie. Espinoza est un ancien étudiant de Downers Grove North et un étudiant de troisième année à l’Université de l’Illinois à Chicago qui étudie la politique publique, selon son site Web candidat.