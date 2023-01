Bulletins de mi-parcours de la Premier League : qui réussit, échoue ?

Cela allait toujours être une étrange saison de Premier League, à cheval sur les deux côtés de la Coupe du monde, et cela s’avère être exactement cela. Personne n’a vu venir la charge du titre d’Arsenal. Qui aurait cru que dans l’état actuel des choses, Fulham, Brighton & Hove Albion et Brentford avaient plus de points combinés que Tottenham Hotspur, Chelsea et Liverpool ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Vers le milieu de la campagne, Ian Darke fournit des bulletins de mi-session complets avec des notes pour les 20 clubs.

Arsenal | 1er de Premier League | A+

Les fans des Gunners doivent sentir qu’ils sont sur le point de se réveiller à tout moment d’un rêve merveilleux. Jouant un football brillant et avec le bon mélange de soie et d’acier, Arsenal n’a perdu qu’une seule fois toute la saison en championnat. Ils ne montrent aucun signe d’arrêt, même avec l’attaquant clé Gabriel Jésus sortie jusqu’en mars. Martin Odegaard doit figurer sur la liste restreinte du joueur de la saison. Peuvent-ils désormais passer le test de nerfs qui les attend, à commencer par le choc de Manchester United dimanche ?

Villa Aston | 11e de Premier League | B-

Quatre victoires sur six depuis qu’Unai Emery a succédé à Steven Gerrard. Le bilan de carrière du manager espagnol suggère qu’il n’a pas eu une chance équitable à Arsenal, et il se peut qu’il ait la clé pour obtenir une meilleure mélodie d’un groupe doué à Villa Park, surtout s’il peut resserrer une défense qui ne tient pas trop de draps propres. L’objectif doit être une charge dans la lutte européenne.

Brentford | 8ème de Premier League | UN-

Sept matchs sans défaite, remportant quatre de leurs cinq derniers matchs, la remarquable histoire de Brentford s’accélère. Liverpool et Manchester United ont senti leur force. Avec la signature d’un nouveau contrat par l’excellent manager des Bees, Thomas Frank, “l’arrêt de bus de Hounslow” pourrait-il devenir un lieu européen ? Une inquiétude est une éventuelle interdiction à long terme pour l’homme vedette Ivan Toneyqui fait face à des allégations d’avoir placé plus de 200 paris sur le football.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Brighton et Hove Albion | 7ème de Premier League | UN-

Sous Roberto De Zerbi, les Seagulls ajoutent désormais des buts à leur football attractif. Ils ont marqué 12 fois lors de leurs quatre derniers matchs. Le football européen est une possibilité réaliste pour la première fois dans l’histoire du club. Pas étonnant que le vainqueur de la Coupe du monde Alexis MacAllister n’est pas pressé de partir.

Gary O’Neil a fait un travail superbe lors de sa première intervention en tant que directeur intérimaire, à tel point qu’il a obtenu le poste de façon permanente. Les roues se sont détachées, cependant, avec neuf défaites en dix matchs, et les Cherries n’ont pas réussi à marquer lors de leurs cinq derniers matchs alors que leur défense fait beaucoup trop d’erreurs. Ils doivent sortir du piqué, et vite.

Chelsea | 10e en Premier League | J+

Hors des deux coupes nationales et loin du rythme de la Premier League, c’est un grand test de la patience du nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, qui a dépensé 415 millions de livres sterling pour des joueurs en quelques mois. Ils ont pris neuf des 30 derniers points disponibles alors que le nouveau manager Graham Potter s’adapte au fonctionnement dans un grand club avec de plus grandes attentes au milieu d’une liste croissante de blessures. L’équipe est en transition, et cela pourrait être une rare année de jachère à Stamford Bridge, mais Potter mérite du temps.

Palais de Cristal | 12e en Premier League | C+

Perdant un peu son chemin avec quatre défaites en six matchs, le milieu de table semble être le meilleur que Palace puisse réaliser cette saison. Il y a sans aucun doute plus de flair dans l’équipe ces jours-ci avec Ebere Eze et Michel Olise justificatif Wilfried Zaha, mais le mélange ne semble pas bon et marquer des buts est un problème, surtout à l’extérieur. Il leur manque un peu la colonne vertébrale des équipes de Roy Hodgson.

Éverton | 19e de Premier League | ré

En grave danger de perdre le statut de premier plan qu’ils détiennent depuis 1954, les Toffees n’ont pris qu’un point lors de leurs six derniers matchs, remarquablement lors d’un match nul 1-1 à Manchester City. Une atmosphère toxique imprègne Goodison Park, bien que le mécontentement vise principalement le propriétaire Farhad Moshiri plutôt que le directeur Frank Lampard. Everton est passé de son meilleur attaquant en Richarlison l’été dernier, le remplaçant par Néal Maupayqui n’a marqué qu’une seule fois depuis son arrivée.

Si Everton ne change pas sa saison, ils pourraient se retrouver en deuxième division anglaise pour la première fois depuis 1953. Photo de Laurence Griffiths/Getty Images

Fulham | 6ème de Premier League | UN-

Marco Silva a fait un travail remarquable à Craven Cottage non seulement pour obtenir la promotion de Fulham, mais aussi pour une place parmi les six premiers. La puissance du milieu de terrain de Joao Palhinha a été un ajout clé tandis que des joueurs comme le vétéran américain Tim Rame, Andréas Pereira et les astucieusement acquis Willian fournir une excellente sauvegarde pour les objectifs d’un plus pointu et plus maigre Aleksandar Mitrovic. Gardien Bernd Leno a également été exceptionnel. Fulham a changé de division au cours de chacune des cinq dernières années. Ils ne le feront pas cette fois.

Leeds United | 14e de Premier League | C+

Probablement parmi les meilleures équipes à surveiller en Angleterre, à moins que vous ne les souteniez. Chaque match ressemble à un tour de montagnes russes nerveux et sauvage, avec des buts à gogo sauf un surprenant 0-0 à Newcastle United. L’entraîneur Jesse Marsch a déclaré publiquement qu’il trouvait l’expérience sur la touche difficile. Leeds a suffisamment de rythme et de menace pour croire qu’il restera à nouveau en place, en particulier avec la star de l’évasion Wilfried Gnontomais ils doivent arrêter la mauvaise habitude d’encaisser au moins deux fois par match.

Leicester City | 15e de Premier League | RÉ-

Il semblait se remettre d’un mauvais départ jusqu’à l’arrivée de la Coupe du monde. Depuis, jouer sans les blessés James Madison, les Foxes ont perdu les quatre matches de championnat, marquant une seule fois. L’argent est serré et les ajouts seront donc modestes. C’est une équipe de Leicester avec un vieillissement Jamie Vardy incapable de fournir les buts qu’il a si magnifiquement fait pendant des années. Ils ont l’air trop beaux pour être descendus, mais nous avons déjà entendu cela auparavant.

DIFFUSEZ ESPN FC QUOTIDIEN SUR ESPN + Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Liverpool | 9ème de Premier League | J+

Une saison amèrement décevante, seulement en partie sauvée par le fait que l’équipe de Jurgen Klopp est toujours en vie en FA Cup et a un affrontement alléchant en Ligue des champions avec le Real Madrid à venir. Il semble que la tentative audacieuse de la saison dernière de remporter le quadruplé ait pesé sur les niveaux d’énergie et d’intensité cette saison. Blessures à Luis Díaz et Diogo Jota n’ont pas aidé, alors que Darwin Nunez a été frappé et raté devant le but, mais le plus inquiétant a été un milieu de terrain largement ouvert n’offrant aucune protection à une défense qui perd des buts.

Ville de Manchester | 2e de Premier League | B+

Champions lors de quatre des cinq dernières saisons, on a le sentiment que remporter la couronne insaisissable de la Ligue des champions pourrait devenir l’objectif principal cette saison. City a un peu bouilli ces derniers temps, étant détenu à domicile par Everton et perdant de manière controversée à Old Trafford. Erling Haaland s’enfuit avec la course Golden Boot – imaginez combien d’autres il aurait pu marquer si City avait joué davantage avec ses forces. C’est toujours une équipe très forte qui bondira sur n’importe quel glissement d’Arsenal.

Manchester United | 3ème de Premier League | B+

Déjoué par Crystal Palace en milieu de semaine alors qu’ils visaient une 10e victoire consécutive, Erik ten Hag a néanmoins opéré une révolution chez United, méconnaissable de la tenue shambolique de la saison dernière. Son maniement difficile de Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford envoyé des messages indiquant que les joueurs doivent respecter le maillot et le club. Une sorte d’argenterie semble très présente cette saison, et ils sont dans la conversation pour la couronne de Premier League s’ils peuvent éviter la défaite à Arsenal dimanche. Le match à élimination directe de la Ligue Europa contre Barcelone le mois prochain sera un autre test décisif du chemin parcouru par cette équipe.

Newcastle United | 4ème de Premier League | UN-

Invaincus en 14 matchs de Premier League depuis leur seule défaite à Liverpool, ce sont des jours grisants pour le Toon. Au cœur de leur candidature pour une place en Ligue des champions se trouve une défense qui n’a concédé que deux fois au cours des 10 derniers matchs. Sven Botman, une signature de 35 millions de livres sterling de Lille, a été particulièrement impressionnant, même si les buts se sont un peu taris ces derniers temps. Dans une année où Liverpool et Chelsea ont sous-performé, l’équipe d’Eddie Howe peut décrocher une place parmi les quatre premières.

Semblait avoir signé trop de joueurs et lutté mal à l’automne, mais Steve Cooper a soudé une équipe raisonnablement établie maintenant, avec les talents créatifs de Morgan Gibbs-White commence à s’épanouir et Brennan Johnson et Ryan Yates trouver ses marques en Premier League. De ressemblant à des certitudes de relégation plus tôt cette saison, ils sont restés six invaincus à domicile et pourraient se débrouiller.

jouer 1:08 Lampard et Moyes sont-ils tous les deux sur le billot de Premier League? Steve Nicol pense que Frank Lampard devrait s’inquiéter pour son avenir après la défaite d’Everton contre Southampton.

Southampton | 20e en Premier League | C-

Les Saints étaient en chute libre il n’y a pas si longtemps et les fans disaient au nouveau manager Nathan Jones, “Vous ne savez pas ce que vous faites”, mais deux victoires en coupe et une victoire à Everton inspirées par James Ward-Prowse a changé l’ambiance. C’est toujours une équipe floconneuse et erratique, et ce sera une chose serrée à la fin de la saison.

Tottenham Hotspur | 5ème de Premier League | B-

Les relations entre le manager Antonio Conte et le président Daniel Levy semblent glaciales. Les joueurs se demandent-ils si Conte est en route ? Si c’est le cas, cela peut avoir un impact sur les performances. Son Heung-min a perdu sa forme cette saison, et l’équipe a traîné à la mi-temps dans neuf des 19 matchs. Les Spurs ont vraiment besoin d’obtenir Rodrigo Bentancur en forme et tirant au milieu de terrain, mais malgré les frustrations, les Londoniens du nord se battent toujours sur trois fronts et on soupçonne qu’il y a une meilleure équipe qui attend de sortir.

West Ham a remporté plus de matchs dans l’obscure Europa Conference League que la Premier League, dans laquelle ils ont perdu six de leurs sept derniers matchs. La pression monte sur le manager David Moyes, qui a été malmené par les fans après la dernière défaite contre les Wolves. Jarrod Bowen ressemble à l’ombre de la star de la saison dernière, Gianluca Scamacca et Lucas Paqueta n’ont pas encore vraiment tiré, Tomás Soucek a perdu son chemin au milieu de terrain et tout le monde sait que c’est Déclan Rizla dernière saison de dans l’est de Londres. Les Hammers sont dans un combat de relégation.

Des signes d’impulsion depuis que Julen Lopetegui a pris le relais avec sept points sur douze, mais les Wolves sont toujours les moins bons marqueurs de la division. Les arrivées de Matheus Cunha et Pablo Sarabia pourraient bien dynamiser leur attaque et améliorer un bilan à l’extérieur assez épouvantable. Jamais en dessous de la 13e place depuis leur promotion, ils prendront cette fois la 17e place.