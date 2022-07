Bulletin Smokey Skies publié pour le sud de l’Okanagan au milieu des incendies de Keremeos Creek

Un bulletin de ciel enfumé a été publié pour le sud de l’Okanagan en raison du feu de forêt «agressif» de Keremeos Creek.

Environnement Canada a publié samedi après-midi une déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour Penticton, Summerland, Naramata, Keremeos, Oliver et Osoyoos, citant l’impact actuel et potentiel de l’incendie sur la région pour les prochaines 24 à 48 heures.

“Lors d’un incendie de forêt, les conditions de fumée peuvent changer rapidement sur de courtes distances et peuvent varier considérablement d’heure en heure”, indique le communiqué. “La fumée des feux de forêt fait naturellement partie de notre environnement, mais il est important de garder à l’esprit que l’exposition à la fumée peut affecter votre santé.”

Le feu de forêt de Keremeos Creek a considérablement augmenté depuis qu’il a été repéré vendredi soir.

“Nous assistons à un comportement de feu assez agressif et pouvons supposer que l’estimation (de la taille) est maintenant supérieure à 200 à 300 hectares”, a déclaré Kaitlin Baskerville du Kamloops Fire Center dans une mise à jour samedi.

Environnement Canada ajoute que les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, d’infections respiratoires telles que la COVID-19, les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons, les enfants et les personnes sensibles sont plus susceptibles de subir des effets sur la santé en raison de l’exposition à la fumée.

“Si vous ou les personnes dont vous avez la charge êtes exposés à la fumée d’un feu de forêt, envisagez de prendre des précautions supplémentaires pour réduire votre exposition.”

La prochaine mise à jour du bulletin sera disponible dimanche.

@lgllockhart

[email protected]

Météo d’Environnement CanadaOkanaganPentictonfumée de feu de forêt