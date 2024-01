Bulletin routier de la région parisienne de la semaine du 22 janvier 2024

Paris — Voici un aperçu des travaux prévus dans le quartier pour la semaine commençant le 22 janvier 2024. Ces horaires sont susceptibles de changer en raison des conditions météorologiques, d’une panne d’équipement ou d’autres problèmes imprévus. Il est conseillé aux automobilistes de rester vigilants et de porter une attention particulière à tous les panneaux, barricades et contrôles de circulation, et de réduire leur vitesse à l’approche et à la traversée des zones de travaux. Ils doivent également éviter les distractions telles que les téléphones portables, manger, boire, ou les systèmes audio ou de navigation des voitures.

Sherman Région (Fannin, comtés de Grayson)

Contacts : Bureau régional de Sherman (903) 892-6529 ; Maintenance de Grayson Co. (903) 893-8831 ; Entretien de Fannin Co. (903) 583-7566.

Message de sécurité : Sécurité des enfants passagers

Les accidents de la route sont l’une des principales causes de décès chez les enfants. Alors que la plupart des gens pensent que leurs enfants sont correctement attachés, la National Highway Traffic Safety Administration souligne que 46 % de tous les sièges d’auto sont mal utilisés. La meilleure façon d’assurer la sécurité des jeunes enfants dans votre véhicule est de vous assurer qu’ils sont correctement attachés dans un siège d’auto. Cela signifie choisir un siège auto adapté à l’âge et à la taille de l’enfant et l’installer correctement.

Les inspections gratuites des sièges de sécurité de TxDOT sont disponibles tout au long de l’année. Pour planifier une vérification du siège d’auto avec un spécialiste de la sécurité routière TxDOT, visitez SaveMeWithaSeat.org et entrez votre code postal pour trouver le bureau de district TxDOT le plus proche.

Visitez SaveMeWithaSeat.org pour en savoir plus sur la façon d’assurer la sécurité de votre enfant. Les conducteurs peuvent également savoir si un enfant doit être assis dans un siège dos à la route, face à la route ou rehausseur et obtenir d’autres conseils de sécurité pour les enfants passagers sur le site Web.

La loi du Texas exige que tous les enfants de moins de huit ans, à moins qu’ils ne mesurent plus de 4 pieds 9 pouces, soient attachés dans un siège de sécurité pour enfant chaque fois qu’ils montent dans un véhicule. Les enfants plus âgés qui sont devenus trop grands pour un siège d’appoint doivent être attachés avec une ceinture de sécurité. Le fait de ne pas retenir correctement un enfant peut entraîner une contravention pouvant aller jusqu’à 250 $.

Comté de Grayson : US 75, de FM 1417 à SH 91 (Texoma Parkway). Une limite de vitesse réduite à 60 mph sur les voies principales US 75 a été fixée sur les voies principales pour ce projet de construction. Surveillez les fermetures d’accotement et les changements de voie sur les voies principales de l’US 75 en direction nord et sud entre SH 91 et FM 1417 pendant que les équipes travaillent à la construction de nouvelles voies principales, de ponts et de murs de soutènement. Surveillez les fermetures de voies sur les routes frontalières entre FM 1417 et SH 91.

La circulation sur la voie principale a été transférée des anciennes voies principales vers les routes de façade existantes pour permettre la construction de nouvelles voies principales et de ponts entre South Travis Street et Centre Street. Au cours de cette opération, la circulation sur la voie principale US 75 en direction nord se déplacera sur la route de façade existante à environ un demi-mile au nord de South Travis Street et reviendra aux voies principales existantes à Middleton Street. La circulation sur la voie principale de l’US 75 en direction sud se déplacera sur la route de façade existante à environ 800 mètres au nord de Park Avenue et reviendra aux voies principales existantes à environ 800 mètres au nord de South Travis Street. Cette opération permettra la reconstruction des voies principales et des ponts proposés pour l’US 75 à Post Oak Creek. Au cours de cette phase, la circulation routière en façade de l’US 75 sera réduite à une seule voie de circulation, tandis que la circulation sur la voie principale de l’US 75 conservera deux voies de circulation. La circulation sur les voies principales et sur les routes de façade sera séparée par des barrières en béton.

Toutes les voies en direction est et ouest de Park Avenue sous l’US 75 sont fermées à la circulation. Cette fermeture est nécessaire pour permettre la construction du nouveau viaduc à Park Avenue. Pour faire un détour, la circulation en direction est de Park Avenue continuera sur la route de façade US 75 en direction sud, tournera à gauche sur South Travis Street et tournera à gauche sur la route de façade US 75 en direction nord pour revenir à Park Avenue. La circulation en direction ouest tournera à droite sur la route de façade US 75 en direction nord, tournera à gauche sur Center Street et tournera à gauche sur la route de façade US 75 en direction sud pour revenir à Park Avenue.

US 75, à l’intersection US 82. Surveillez les fermetures de voies et les changements de voie pour les routes de façade sur les voies de façade US 75 en direction nord et sud entre South Loy Lake Road et Lamberth Street, ainsi que sur les voies de façade US 82 en direction est et ouest entre FM 131 et Loy Lake Road. tandis que les équipes travaillent à la construction de nouvelles voies de façade.

FM 1417, de US 82 à SH 56. Une limite de vitesse réduite à 45 mph a été fixée pour ce projet de construction. Surveillez les changements de voie et les fermetures d’accotement entre l’US 82 et le SH 56 pendant que les équipes construisent le nouveau revêtement routier. La route ultime sera une section divisée à quatre voies avec des voies de virage.

US 82, du SH 91 au FM 1417 à Sherman. Surveillez les fermetures de voies pendant que les travailleurs installent une barrière centrale en béton pour aider à prévenir les collisions frontales aux croisements.

FM 121, de la rue Main à Van Alstyne jusqu’à la SH 160. Surveillez les fermetures de voies pendant la journée pendant que les équipes travaillent à la réhabilitation et à l’élargissement de la chaussée. Les automobilistes doivent s’attendre à des retards alors que les signaux et les voitures pilotes dirigent la circulation dans la zone de travaux.

Park Road 20 dans le parc d’État d’Eisenhower. Surveillez les fermetures de voies pendant la journée dans le parc d’État d’Eisenhower pendant que les travailleurs effectuent des réparations de base sur la chaussée, puis recouvrent la chaussée d’une surface mélangée à chaud. Les automobilistes doivent s’attendre à des retards alors que les signaleurs et les voitures pilotes dirigent la circulation dans la zone de travaux.

US 82, de la ligne du comté de Cooke au FM 131 à Sherman. Surveillez les fermetures de voies pendant que les travailleurs remplacent les rampes et les garde-corps du pont à chaque structure de pont et installent une barrière médiane. Pendant la construction, la circulation sur le pont sera réduite à une seule voie pendant que les équipes remplaceront la balustrade du pont. Actuellement, l’entrepreneur travaille sur les voies US 82 en direction ouest à Harris Creek et sur les voies en direction est à Post Oak Creek. Dans le cadre de ce projet, l’entrepreneur installe également une barrière de circulation centrale en béton entre les FM 1417 et FM 131. Les automobilistes doivent s’attendre à des fermetures de voies pendant la durée de ces travaux.

Réparation du béton pleine profondeur US 75, de la ligne du comté de Collin à la ligne de l’État de l’Oklahoma. Les équipes travailleront sur l’US 75 chaque semaine du dimanche soir au vendredi matin pendant la nuit. Des fermetures de voies seront présentes la nuit pour permettre aux équipes de remplacer les sections de béton défaillantes. Les fermetures de voies débuteront à 19 h 30 chaque soir et devraient être rouvertes à la circulation à 6 heures du matin. Ces travaux s’étendront de la limite du comté de Collin-Grayson jusqu’à la limite de l’État d’Oklahoma.

Ramassage de débris US 75, de la limite du comté de Collin à la limite de l’État de l’Oklahoma. Surveillez les fermetures de voies mobiles alors que les travailleurs ramassent les débris de la chaussée tous les lundis et jeudis pendant la nuit.

Comté de Fannin : SH 78, de l’US 82 jusqu’à la limite de l’État de l’Oklahoma. Surveillez les fermetures d’accotement pendant la journée et les fermetures occasionnelles de voies pendant que les travailleurs installent des traitements aux extrémités en pente sur les structures de drainage et remplacent les rails et les garde-corps du pont.

FM 100, de SH 56 à FM 2216. Surveillez les fermetures de voies pendant la journée pendant que les équipes travaillent à la réhabilitation et à l’élargissement de la chaussée. Les automobilistes doivent s’attendre à des retards alors que les signaux et les voitures pilotes dirigent la circulation dans la zone de travaux.

FM 271, de SH 78 à FM 68. Surveillez les fermetures de voies pendant la journée pendant que les équipes travaillent à la réhabilitation et à l’élargissement de la chaussée. Les automobilistes doivent s’attendre à des retards alors que les signaux et les voitures pilotes dirigent la circulation dans la zone de travaux.

CR 3210 à Bullard Creek. Le CR 3210 à Bullard Creek est fermé à la circulation de transit pour permettre le remplacement du pont. Durant la fermeture, il est demandé à la circulation d’utiliser le CR 3200 comme détour.

CR 1020 à Caney Creek. Le CR 1020 à Caney Creek est fermé à la circulation de transit pour permettre le remplacement du pont. Durant la fermeture, il est demandé à la circulation d’utiliser la CR 1030 comme détour.

Sources de soufre Superficie (comtés de Hopkins et Franklin) :

Contacts : Bureau régional de Sulphur Springs (903) 885-9514 ; Entretien de Franklin Co. (903) 537-4976 ; Hopkins Co. Entretien (903) 885-4031.

Comté de Hopkins : FM 900, de la I-30 à la FM 3019. Surveillez les fermetures de voie unique et les retards pendant que les équipes effectuent des opérations de surfaçage.

Paris Superficie (comtés de Delta, Lamar et Rivière-Rouge)

Contacts : Bureau de la région parisienne (903) 784-1357 ; Delta Co. Maintenance (903) 395-2139 ; Entretien de Lamar Co. (903) 785-4468 ; Entretien de la Compagnie de la Rivière Rouge (903) 427-3561.

Comté de Lamar : boucle 286, de la FM 1497 autour de la boucle nord jusqu’à la FM 1507. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotement et les fusions de circulation pendant que les équipes améliorent les garde-corps et les structures de drainage et effectuent l’entretien des ponts.

Boucle 286, de l’US 271 Nord en direction ouest jusqu’à la FM 79. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotements, les changements de voies, les fermetures de passages à niveau et la fusion de la circulation pendant que les équipes placent une surface de béton lié et effectuent des opérations de pavage d’asphalte.

US 271, du LP 286 à l’Oklahoma State Line. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotements et les fusions de circulation pendant que les équipes refaites la surface de la chaussée et effectuent l’entretien du pont.

FM 1507 (Jefferson Rd), de SH 19 à 0,8 MI au nord de la boucle 286. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotement pendant que les équipes installent le trottoir.

CR 26320 à Morrison Creek. Surveillez les fermetures temporaires de route et les détours pendant que les équipes remplacent la structure du pont existant.

FM 1497, du FM 1184 au FM 3426. Surveillez les fermetures temporaires de voies et d’accotement pendant que les équipes réhabilitent la chaussée existante et améliorent les structures de drainage.

SH 24, comtés de Lamar et Delta : de l’intersection FM 64 jusqu’à 1 540 pieds à l’est du FM 198. Surveillez les fermetures temporaires de voies et les changements de voie pendant que les équipes refaites le revêtement de la chaussée et effectuent la modernisation des rails du pont.

US 271, comtés de Lamar et de Red River : de la FM 196 Nord à la SH 37. Surveillez les fermetures temporaires des accotements et les camions entrant et sortant de l’autoroute pendant que les équipes enlèvent les arbres et les broussailles de l’emprise.

Comté de Delta :

FM 2068 à la fourche est du ruisseau Jernigan. Surveillez les fermetures temporaires de route et les détours pendant que les équipes remplacent la structure du pont existant.

FM 2675, de la limite du comté de Lamar à FM 128. Surveillez les fermetures temporaires de voies pendant que les équipes réhabilitent la chaussée existante et améliorent les structures de drainage.

Comté de Red River : Cedar / Church Street (Clarksville, Texas), à l’intersection de Cedar et Church Street. Surveillez les fermetures de route pendant que les équipes retirent et remplacent les…