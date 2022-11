Bulletin météorologique de l’ONU : les problèmes climatiques sont graves et s’aggravent plus rapidement

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Le réchauffement climatique de la Terre et la montée des mers s’aggravent et le font plus rapidement qu’auparavant, a averti dimanche l’Organisation météorologique mondiale dans une note sombre alors que les dirigeants mondiaux commençaient à se rassembler pour les négociations internationales sur le climat.

“Le dernier rapport sur l’état du climat mondial est une chronique du chaos climatique”, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. “Nous devons répondre au signal de détresse de la planète par des actions – une action climatique ambitieuse et crédible.”

Dans son rapport annuel sur l’état du climat, l’agence météorologique des Nations Unies a déclaré que l’élévation du niveau de la mer au cours de la dernière décennie était le double de ce qu’elle était dans les années 1990 et depuis janvier 2020, elle a bondi à un rythme plus élevé que cela. Depuis le début de la décennie, la mer monte de 5 millimètres par an (0,2 pouce) contre 2,1 millimètres (0,08 pouce) dans les années 1990.

Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, a déclaré l’OMM dans un rapport qui n’a pas innové, mais était une collection de tendances, de données et d’impacts météorologiques récents en un seul endroit central.

“Nous avons perdu le jeu de la fonte (de la glace) ainsi que le taux du niveau de la mer”, a déclaré le chef de l’OMM, Petteri Taalas, à l’Associated Press. “Il n’y a pas d’indicateurs positifs jusqu’à présent.”

La seule raison pour laquelle le globe n’a pas battu de records annuels de température au cours des dernières années est un phénomène météorologique rare de trois ans, La Niña, a-t-il déclaré.

Les données sur le niveau de la mer et les températures moyennes ne sont rien comparées à la façon dont le changement climatique a frappé les gens dans des conditions météorologiques extrêmes. Le rapport met en lumière l’incroyable inondation de l’été au Pakistan qui a tué plus de 1 700 personnes et déplacé 7,9 millions de personnes, une sécheresse paralysante de quatre ans en Afrique de l’Est qui a plus de 18 millions de personnes affamées, le fleuve Yangtze s’asséchant à son plus bas niveau en août et un record vagues de chaleur qui grillent les gens en Europe et en Chine.

“Ce dernier rapport de l’Organisation météorologique mondiale se lit comme un rapport de laboratoire pour un patient gravement malade, mais dans ce cas, le patient est la Terre”, a déclaré la climatologue Jennifer Francis du Woodwell Climate Research Center à Cape Cod, qui n’en faisait pas partie. du rapport.

Les niveaux de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux piégeant la chaleur ont tous atteint des niveaux record, le méthane puissant augmentant à un rythme record, selon le rapport.

Cela signifie plus qu’un simple réchauffement des températures sur terre. La glace, à la fois la calotte glaciaire du Groenland et les glaciers du monde, rétrécit précipitamment, selon le rapport. Pour la 26e année consécutive, le Groenland a perdu de la glace lorsque tous les types de glace sont pris en compte. Le volume de neige des glaciers en Suisse a chuté de plus d’un tiers entre 2001 et 2022, selon le rapport.

Mais 90% de la chaleur piégée sur Terre va dans l’océan et les 2000 mètres supérieurs (6561 pieds) de l’océan se réchauffent plus rapidement. Le taux de réchauffement des 15 dernières années est 67% plus rapide que depuis 1971, selon le rapport.

Cette chaleur océanique “continuera de se réchauffer à l’avenir – un changement irréversible sur des échelles de temps centenaires à millénaires”, indique le rapport.

Des experts extérieurs n’ont pas été surpris par le rapport et ont déclaré que personne ne devrait l’être.

«Ce contre quoi les climatologues ont mis en garde pendant des décennies est sur nous. Et continuera de s’aggraver sans action ”, a déclaré Marshall Shepherd, professeur de météorologie à l’Université de Géorgie. « Deux choses doivent disparaître : le retardisme climatique et parler des impacts du changement climatique au futur. C’est ici.”

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press