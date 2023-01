Bulletin météo de la NFL pour le samedi du week-end Wild Card (quelles sont les prévisions pour chaque équipe et match de la NFL aujourd’hui ?

Êtes-vous prêt pour le football des séries éliminatoires ? !

Nous sommes certainement avec une charge de contenu, y compris des aperçus de jeux, des paris de touché à tout moment et une analyse des paris sur les accessoires pour les jeux de Wild Card Weekend, mettant en vedette Seahawks contre 49ers et Chargers contre Jaguars.

Avant de parier sur quoi que ce soit, imaginons les matchs de samedi et comment cela se passera. Premièrement, nous devons connaître la météo de chaque jeu et son impact sur le script du jeu. Nous vous avons couvert ci-dessous avec la météo mise à jour pour la paire de matchs Wild Card du samedi à Santa Clara, en Californie et à Jacksonville, en Floride.

Météo Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

Il y a de la pluie dans les prévisions toute la journée à Santa Clara, avec environ 66 % de probabilité de précipitations au coup d’envoi. Bien que le vent soit généralement le plus gros problème pour les infractions, cela ne devrait pas jouer un rôle majeur dans ce jeu, avec des vents d’environ 8 à 12 miles par heure tout au long du match.

Le total a un peu baissé par rapport à l’ouverture, passant de 44 à 42 au moment d’écrire ces lignes, car cela pourrait être un match bâclé le samedi après-midi. Il convient de noter que les deux jeux précédents sont allés sous le total également lorsque ces rivaux de la NFC West se sont rencontrés en saison régulière.

Los Angeles Chargers contre Jacksonville Jaguars Météo

La météo ne jouera pas de rôle dans celui-ci avec un ciel clair attendu à Jacksonville samedi soir pour le match 4-5 de l’AFC. Il y a des vents d’environ neuf miles par heure tout au long du jeu, mais pas assez pour modifier le script du jeu.

Avec deux quarts étoiles en herbe, Justin Herbert des Chargers et Trevor Lawrence des Jaguars prenant le terrain pour leur première performance en séries éliminatoires, le total a été parié sous cette forme de 46,5 à 47,5. Gardez à l’esprit que les Chargers n’auront pas Mike Williams comme receveur large après avoir subi une blessure au dos lors de la semaine 18 contre les Broncos, mais le total continue d’augmenter.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.