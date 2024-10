Bulletin : L’hydroxychloroquine COVID Doc obtient l’interdiction des médicaments français

Didier Raoult, le médecin français qui a déclenché l’engouement pour l’hydroxychloroquine COVID, a été interdit d’exercer la médecine en France pendant deux ans.

Le Parisen rapportait la semaine dernière que le conseil national de discipline de l’Ordre des médecins français avait ordonné que le clinicien controversé reste à l’écart des patients pendant 24 mois à compter du 1er février 2025.

Le médecin douteux a été réprimandé pour la première fois en 2021 après que l’OoP a déterminé qu’il avait agi contre les intérêts des patients lorsqu’il avait poussé le traitement non prouvé contre le COVID-19 au plus fort de la pandémie. Raoult a été autorisé à continuer à pratiquer malgré les affirmations prétendument exagérées selon lesquelles l’hydroxychloroquine était un médicament efficace contre les symptômes respiratoires graves causés par le virus et pour son comportement non collégial dans ses attaques bizarres contre des collègues qui remettaient en question ses méthodes non testées.

Initialement, le conseil a estimé que même si la thérapie n’avait aucune preuve ou justification biologique, l’intervention n’avait pas aggravé la situation. En appel, la commission disciplinaire a toutefois changé de position sur la question, estimant que ses conclusions étaient « trop ​​indulgentes au vu des manquements constatés ».

Selon un article du Parisien, Raoult n’a pas obtenu l’autorisation des autorités sanitaires pour mener un essai sur plus de 30 000 résidents français dangereusement malades, ses actions étant qualifiées de « sauvages » par ses détracteurs.

Aucune preuve n’a été produite pour montrer que l’hydroxychloroquine était efficace pour traiter l’infection par le SRAS-CoV-2, les symptômes du COVID-19 ou pour empêcher la transmission du virus. Plutôt qu’un tonique bon marché et efficace, le traitement à l’hydroxychloroquine s’est avéré un échec et un gaspillage de ressources. La demande massive et injustifiée de ce médicament met en danger les personnes atteintes de la maladie auto-immune, le lupus. Les patients ont dû se démener pour faire exécuter leurs ordonnances essentielles, la panique liée au COVID-19 ayant entraîné des étagères vides dans les pharmacies.

Raoult étant désormais à la retraite, cette suspension est un acte symbolique, mais le message qu’elle envoie est clair. Les organismes de surveillance de la santé du monde entier sont de plus en plus impatients face aux médecins qui ne respectent pas le cadre éthique mis en place pour protéger les patients.