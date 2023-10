Bulletin du Département du Trésor : augmentation de la propriété des entreprises latino-américaines et efforts de reprise après la pandémie ont contribué à la croissance des entreprises appartenant à des latino-américains

Près de 25 % des nouveaux entrepreneurs en 2021 étaient latinos, l’employeur latino-américain type a vu ses revenus augmenter de 25 % pendant la pandémie et la reprise.

WASHINGTON – Aujourd’hui, à l’occasion du Mois du patrimoine hispanique, le Département du Trésor américain a publié un rapport montrant que la propriété et les revenus des entreprises latino-américaines aux États-Unis sont en hausse, et détaillant comment les investissements fédéraux – y compris ceux du plan de sauvetage américain du président Biden – sont en hausse. développer et pérenniser les entreprises appartenant à des Latinos.

Selon un rapport publié le mois dernier par la Stanford Latino Entrepreneurship Initiative (SLEI), les États-Unis abritent actuellement plus de 62,5 millions de Latinos, soit 19 % de la population américaine. Avec une production économique de 2 800 milliards de dollars, il existe environ 5 millions d’entreprises appartenant à des Latinos aux États-Unis, générant plus de 800 milliards de dollars de revenus annuels.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a causé des dommages disproportionnés aux entreprises et aux communautés latino-américaines. Au plus fort de la pandémie, les Latinos étaient plus susceptibles de perdre leur emploi, plus susceptibles d’occuper des postes de première ligne qui augmentaient leur risque d’exposition et avaient des taux de mortalité parmi les plus élevés. Le chômage des Latinos a culminé à près de 19 % en 2020.

Dans le cadre de la reprise post-pandémique, l’administration Biden-Harris a pris des mesures importantes pour bâtir une économie plus juste. Même s’il reste encore beaucoup à faire, ces efforts ont conduit à la reprise économique la plus équitable et la plus large de l’histoire moderne.

De plus en plus d’entrepreneurs latino-américains créent des entreprises

À partir de 2020, on assiste à un essor durable des applications métiers et des startups. Les candidatures professionnelles mensuelles moyennes étaient 50 % plus élevées en 2021-2023 qu’en 2018-2019, et près de 25 % de tous les nouveaux entrepreneurs en 2021 étaient latinos. Il est prouvé que l’augmentation des candidatures professionnelles a entraîné un pourcentage plus élevé de propriétaires d’entreprise latinos et noirs, étant donné que les zones avec une proportion plus élevée de résidents latinos et noirs ont connu des augmentations relativement plus importantes des taux de candidature en 2020.

Les entreprises appartenant à des Latinos gagnent des revenus plus élevés qu’avant la pandémie ; Les travailleurs latino-américains bénéficient de salaires plus élevés et d’un taux de chômage record

Au cours de la pandémie et de la reprise (2019-2022), le taux de croissance médian des revenus était de 25 % pour les employeurs latino-américains. De 2019 à 2022, le salaire hebdomadaire médian a augmenté de 2,4 % pour les travailleurs latino-américains après prise en compte de l’inflation. Dans le même temps, le chômage des Latinos a atteint un niveau record en septembre dernier.

Le nombre de travailleurs indépendants latino-américains a augmenté pendant la reprise

Selon les calculs du Département du Trésor basés sur les données mensuelles de l’Enquête sur la population actuelle, le nombre de travailleurs indépendants latinos ou noirs a considérablement augmenté depuis 2019. La croissance du nombre de Latinos et de Noirs américains travaillant à leur compte dépasse de loin ce qui s’est produit lors des reprises économiques précédentes. .

De 2019 à 2023, le nombre de travailleurs latino-américains indépendants a augmenté de 26 % aux États-Unis.

La part des travailleurs latino-américains qui travaillent à leur compte est passée de 8,9 % au cours des 8 premiers mois de 2019 à 10,2 % au cours des 8 premiers mois de 2023.

En revanche, au cours des quatre années qui ont suivi le début de la Grande Récession, le nombre de travailleurs indépendants latino-américains a diminué et n’a que légèrement augmenté pour les travailleurs noirs.

Les programmes fédéraux ont contribué à stimuler et à soutenir le boom des petites entreprises latino-américaines

Les Américains – y compris les entrepreneurs latino-américains – ont déposé près de 10,5 millions de demandes de création de nouvelles entreprises en 2021 et 2022, les deux années les plus élevées jamais enregistrées pour la création de nouvelles entreprises. Pour soutenir la croissance des petites entreprises, la demande record a été satisfaite grâce à de nouvelles ressources fédérales. Par exemple, en 2022, selon le rapport SLEI susmentionné, les entreprises appartenant à des Latinos étaient 50 % plus susceptibles de demander du financement que les entreprises appartenant à des Blancs, avec l’intention d’utiliser les fonds pour développer leurs activités, acquérir des immobilisations supplémentaires et faire face aux dépenses de fonctionnement. Le Département du Trésor a joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de programmes et d’initiatives destinés à soutenir les petites entreprises dans toutes les communautés.

L’Initiative d’État pour le crédit aux petites entreprises (SSBCI) de près de 10 milliards de dollars – réautorisée et élargie par le plan de sauvetage américain – comprend 2,5 milliards de dollars de financement et d’allocations d’incitation pour soutenir l’apport de capitaux aux entreprises mal desservies – dont 1 milliard de dollars sera attribué à juridictions qui réussissent à atteindre les entreprises mal desservies.

Grâce au Programme d’investissement d’urgence en capital (ECIP), le Département du Trésor a investi 1,6 milliard de dollars dans des institutions de dépôt minoritaires désignées par les Latino-américains. Au total, les institutions participantes à l’ECIP ont reçu plus de 8,5 milliards de dollars d’investissements du Trésor dans l’ECIP, ce qui pourrait leur permettre d’augmenter collectivement les prêts aux communautés latino-américaines de plus de 50 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Le Département du Trésor a donné la priorité à l’équité dans ses directives de dépenses pour le Fonds de redressement fiscal des États et des collectivités locales (SLFRF) du Plan de sauvetage américain – la plus grande injection de salaires directs jamais versée aux gouvernements des États, locaux et tribaux. Pour faire face à la fois aux impacts disproportionnés de la pandémie et au sous-investissement historique qui a rendu certaines communautés plus vulnérables, le Ministère a fourni un large éventail de services pour améliorer la santé, le logement, l’emploi et l’équité économique dans les communautés à faible revenu et à forte pauvreté.

Pour stimuler les travailleurs et les petites entreprises de toute l’île, le plan de sauvetage américain a considérablement élargi la version portoricaine du crédit d’impôt sur le revenu gagné (EITC), quadruplant les avantages pour les travailleurs grâce à la première amélioration fédérale de l’EITC de Porto Rico depuis la création du crédit il y a près de 50 ans. il y a.

Les achats auprès des agences gouvernementales jouent un rôle important pour de nombreuses entreprises appartenant à des minorités. Au Département du Trésor, le montant des contrats principaux attribués aux entreprises latino-américaines a augmenté de 23 % depuis l’exercice 2020. Le Département a également désigné deux institutions financières appartenant à des minorités comme agents financiers du gouvernement.

Les vraies entreprises obtiennent de vrais résultats

The Latino Connection (TLC), basée à Harrisburg, en Pennsylvanie, est un cabinet de conseil axé principalement sur les initiatives de sensibilisation et d’éducation visant à soutenir les communautés mal desservies, avec pour mission d’éduquer, d’autonomiser et d’élever la communauté latino-américaine. Cette année, l’entreprise a franchi une étape de croissance en acquérant une autre entreprise – une fusion qui permettra à TLC d’ajouter des secteurs d’activité de marketing et de communications à sa liste de services. Cependant, cela signifiait que l’entreprise avait besoin d’un nouvel espace afin de mieux servir ses clients et d’en attirer de nouveaux. Ayant du mal à obtenir un prêt d’une banque traditionnelle, TLC s’est tournée vers Capital Region Economic Development Corp. (CREDC), une organisation de développement économique communautaire à but non lucratif participant au programme de participation au prêt State Small Business Credit Initiative (SSBCI) du ministère du Développement communautaire et économique de Pennsylvanie. . En utilisant les fonds fédéraux SSBCI mobilisés par un crédit privé émis pour acheter le bien immobilier, le CREDC a pu concevoir un accord de crédit amélioré de 250 000 $ pour soutenir la rénovation et l’aménagement de l’espace, la plaque tournante du TLC en pleine croissance. Melissa Stone, vice-présidente du développement économique du CREDC, a souligné le rôle important que les dollars SSBCI ont joué dans cette transaction, et dans d’autres : « SSBCI nous aide à « cocher » les cases de crédit sur les transactions que nous voulons vraiment faire, et autrement , ne pourrait pas fermer.

Washington, DC a investi près de 40 millions de dollars de ses fonds SLFRF dans le Bridge Fund 2.0 de DC, qui a investi dans de petites entreprises de la communauté, y compris une subvention de 75 000 $ aux frères péruviens. Fondée par Mario et Giuseppe Lanzone, deux frères qui ont grandi dans le district côtier de La Punta au Pérou, Peruvian Brothers se concentre sur les plats qui leur manquent le plus depuis leur enfance. L’entreprise a commencé comme un food truck, rejoignant la scène alors naissante des food trucks de la ville. Depuis, il s’est développé en trois food trucks, une opération de restauration et un stand de restauration sur le marché latino-américain appelé La Cosecha, qui présente des talents culinaires de nombreux pays d’Amérique du Sud.

L’Asian Financial Corporation, basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, est bénéficiaire du financement du Programme d’investissement en capital d’urgence du Département du Trésor et a créé et proposé un nouveau produit de prêt et un nouveau service financier, intitulé Small Business Booster Loans (SSBL), aux propriétaires d’entreprises mal desservis. sous forme de prêt à terme ou de marge de crédit. Voici des exemples de prêts accordés au cours de la reprise après la pandémie : En octobre 2022, le programme SSBL a accordé un prêt de 50 000 $ à un service de nettoyage appartenant à des Latinos pour acheter des équipements et des logiciels supplémentaires, permettant ainsi aux propriétaires de gérer une entreprise plus efficace. En juin 2023, le programme SSBL a accordé un prêt de fonds de roulement de 30 000 $ à une entreprise de réparation de camions appartenant à des Latinos, permettant aux propriétaires de remplacer une dette plus chère par une dette bancaire et de financer l’achat de nouveaux équipements. En septembre 2023, le programme SSBL a versé 100 000 $ à un restaurant latino-américain pour remplacer l’équipement de cuisine vieillissant.



Le 19 octobre, l’Enquête 2022 sur les finances des consommateurs sera publiée, qui comportera sa première lecture complète post-pandémique de la propriété des entreprises par race. Ces conclusions feront partie des sujets abordés lors du Forum Freedman’s Bank du Département du Trésor le 25 octobre. Les médias souhaitant y assister peuvent confirmer leur présence à [email protected].