La brume de feu de forêt devrait durer 24 heures, peut-être plus

La fumée des feux de forêt plane sur Vernon et Coldstream, vue depuis le Kal Lake Lookout le dimanche 11 septembre. Un bulletin de ciel enfumé pour l’Okanagan a été émis. (Roger Knox – Presse noire)

Les régions de l’intérieur de la Colombie-Britannique, de la vallée du Fraser, de la Sunshine Coast, de l’île de Vancouver et du Lower Mainland sont touchées par la fumée des feux de forêt et continueront de l’être pour le lendemain ou à peu près.

De nombreuses régions sont touchées par la fumée des incendies de forêt locaux en plus de la fumée de plusieurs incendies aux États-Unis

Localement, les conditions de fumée peuvent s’aggraver si l’activité des incendies augmente plus tard dans la journée (dimanche 11 septembre). Une fumée généralisée est attendue dans la plupart des régions.

Il y a des impacts de fumée continus dans les zones proches de Hudson’s Hope et de Fort St. John en raison de l’incendie de Battleship Mountain, et les conditions pourraient s’aggraver dans la région sud du lac Williston plus tard dans la journée.

Les régions du centre et du sud de la Colombie-Britannique peuvent connaître des conditions de fumée variables aujourd’hui. Les zones à plus haute altitude peuvent également avoir des impacts de fumée plus importants.

Des secteurs du sud-est de l’île de Vancouver pourraient connaître des conditions de fumée variables aujourd’hui, avec un dégagement prévu plus tard aujourd’hui ou ce soir.

La prochaine mise à jour du bulletin sera disponible le lundi 12 septembre.

Le bulletin est accessible en ligne sur :

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories.

