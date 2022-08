Bullet Train : 5 raisons pour lesquelles la vedette de Brad Pitt ne devrait pas être manquée

Train à grande vitesse : La vedette de Brad Pitt, Bullet Train, devrait sortir en salles le 5 août 2022. Ce film d’action américain est basé sur le roman japonais Maria Beetle d’un auteur japonais. Le film est réalisé par David Leitch et avec Brad, le film met en vedette Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon et d’autres. L’histoire raconte l’histoire de 5 assassins hautement qualifiés qui ont été assignés à la même cible dans un train à grande vitesse voyageant de Tokyo à Morioka dans la préfecture d’Iwate. Dans cette vidéo, nous vous dirons pourquoi vous devez voir ce film au cinéma. Regardez la vidéo pour en savoir plus.