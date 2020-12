Cela a été un très étrange 12 mois à Westminster. Nous avons vu Boris Johnson presque mourir de la maladie contre laquelle il menait le combat. Nous avons vu la star de Rishi Sunak s’élever et Dominic Cummings tomber en disgrâce. Et nous avons enduré des disputes sur les bulles, les bangs, les œufs écossais et les algorithmes mutants. Il est temps de revenir sur les moments les plus étranges de l’année de l’enfer.

Boris demande aux Britanniques épris de Brexit de « bander un bob pour Big Ben Bongs »

En janvier, les rêves des Brexiteers se sont concrétisés alors que la Grande-Bretagne effectuait sa sortie politique officielle de l’UE. N’ayant rien d’autre pour concentrer sa frustration refoulée, le chancelier aux joues rouges Mark François s’est accroché au fait que Big Ben ne sonnerait pas pour marquer le moment (car il était en rénovation coûteuse). Plus impudique que jamais, incapable de résister à une bonne allitération, Boris Johnson a fait une erreur. S’accrochant à l’inutile campagne de financement participatif de François, le Premier ministre a affirmé travailler sur un plan n ° 10 «afin que les gens puissent faire un bond pour un bang Big Ben» . Il n’y avait pas de plan. Les autorités de la Chambre des communes ont clairement indiqué qu’il serait trop coûteux et compliqué d’arrêter les travaux de rénovation pendant une nuit de bonging stupide et passionné.

Matt Lucas se moque des messages contradictoires de PM dans une parodie parfaite

Il n’y avait pas grand chose à rire au plus fort de l’épidémie de Covid en mars et avril. Mais alors que le consensus politique commençait à s’effondrer en mai, un clip résumait la frustration suscitée par les messages contradictoires sortant du n ° 10. Petite Bretagne La star Matt Lucas a parfaitement capturé la prévarication maladroite de Boris Johnson. « Aller au travail. N’allez pas travailler. Sors. Ne sors pas. Et puis nous le ferons ou non… quelque chose ou autre. Au cours de l’année où les parodies de synchronisation labiale ont décollé sur les réseaux sociaux, une mention honorable devrait être attribuée à la représentation par Janey Godley de Nicola Sturgeon dans un jeu de Glasgow sans fioritures. Je suppose que cela fonctionne parce que l’esturgeon est en quelque sorte est un robuste Glasgow sans fioritures.

Dominic Cummings fait un voyage verrouillé au château de Barnard

Dom est parti maintenant, malheureusement (* essuie une seule larme *). Mais nous aurons toujours son moment No 10 Rose Garden. Le génie au cerveau de la galaxie a subi une énorme pression pour expliquer pourquoi il avait fait un voyage dans le comté de Durham pendant le verrouillage fin mars et début avril. Tenant une conférence de presse sur la pelouse à l’arrière de Downing Street, il a révélé qu’il avait conduit sa famille à Barnard Castle pour «tester sa vue». Cue surprise, panne et un million de blagues sur Specsavers. Si Cummings pensait que la nation serait émue par le sort d’un père essayant de veiller sur ses enfants, il avait tort. La nation est restée impassible. Quand Paddy McGuiness sort une vidéo chantant « Est-ce le chemin vers Barnard Castle? » vous savez que vous avez perdu l’argument.

Raab dit que « prendre le genou » vient de Game of Thrones

N’aimez-vous pas que les politiciens montrent leurs connaissances culturelles pop? Dominic Raab a échoué de manière spectaculaire à rencontrer le moment quand on lui a demandé s’il «prendrait le genou» pour soutenir Black Lives Matter. Le geste – lancé par la star de la NFL Colin Kaepernick – a été popularisé lors d’un été de manifestations contre le racisme à la suite de la mort de George Floyd. Le ministre des Affaires étrangères a montré comment il était quand il a dit que le geste «semble être pris» du drame de l’épée et du dragon Le Trône de Fer. Il a également dit que s’agenouiller «me semble être un symbole d’assujettissement, de subordination, plutôt qu’un symbole de libération». Raab a révélé qu’il ne se souciait pas vraiment d’un endroit d’assujettissement de temps en temps – tant qu’il faisait l’assujettissement devant sa «missus» ou Sa Majesté la Reine.

Mark François dit que le patron de l’armée britannique, Dominic Cummings, « va vous trier »

Le député conservateur de Raleigh et Wickford a connu une année relativement calme, selon ses propres normes en matière de combustibles. Mais François a trouvé quelque chose pour mettre de la couleur sur ses joues en juillet après une série d’histoires sur les dépenses «inutiles» de l’armée. S’adressant au chef de l’armée, le général Sir Nick Carter, lors d’une grillade de comité restreint, François a déclaré: «Veuillez revenir au département et demandez-leur de faire le tri entre eux. Parce que si ce n’est pas le cas, Cummings va descendre et vous trier à sa manière – et vous ne l’aimerez pas. Le chef de l’armée sourit gentiment et détourna les yeux. On peut supposer que le fait d’être discuté par un ancien lieutenant de l’armée territoriale n’a pas été un moment fort de sa carrière.

Le chat du député interrompt la réunion du comité des Communes

Pauvre John Nicolson. Le député du SNP appréciait le son de sa propre voix douce lors d’une audition du comité restreint numérique en juillet, essayant de faire un point sérieux sur l’alphabétisation en ligne, lorsqu’il a été renversé par son chat roux Rocco. «Je m’excuse pour la queue de mon chat – Rocco, mets ta queue!» Au son de leurs rires rauques, les collègues députés ont davantage apprécié la contribution de Rocco que celle de Nicolson. Ce n’était pas le seul moment boueux de l’année de Zoom. L’expert en commerce de l’UE, Sally Jones, s’adressait à un sous-comité des seigneurs lorsque son chat en écaille de tortue a sauté sur ses genoux. Les autres membres du comité ne semblaient pas s’en soucier. Un Lord Cavendish à l’air sérieux a offert: «Bienvenue, mon chat.

Le ministre pris dans une diatribe jurée à propos d’un collègue sur Zoom

Le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething, a dû se renseigner sur la fonction de sourdine de Zoom à la dure – surpris par une diatribe jurée à propos de l’un de ses collègues lors d’une session de l’assemblée galloise. «Qu’est-ce que c’est que le problème avec elle?» dit-il en se plaignant des questions de Jenny Rathbone. Certains collègues ont crié «micro!», Quelques-uns ont éclaté de rire et d’autres ont couvert leur bouche d’horreur. Il y a eu de belles insultes – et absolument aucune gêne – au niveau local en 2020. Une réunion du conseil municipal de Dorset tenue sur Zoom s’est transformée en un match de cris de colère, avec la conseillère Karen Tippins criant à sa collègue: «Quel idiot. Welch vous êtes un idiot! Conseiller Welch, vous êtes un idiot!

Rishi Sunak se moque de son image de marque personnelle élaborée

Le nerd de Star Wars, Rishi Sunak, est devenu le nouvel espoir du parti conservateur en 2020. Mais tout le monde n’était pas content de l’autopromotion de la chancelière sur les réseaux sociaux. Les images ringardes et floues, la signature swish et les choix de polices à la mode ont été ridiculisés comme des tentatives éhontées de pousser «Brand Rishi». Les choses ont culminé en novembre lorsque Sunak a remplacé «conservateurs» par son propre nom dans le logo du parti sur Twitter. Le collègue du Cabinet, Jonny Mercer, a déclaré qu’il était temps que le chancelier devienne un joueur «d’équipe». «Je ne suis pas fan de la modification du logo du parti conservateur», a déclaré le ministre de la Défense. «Rishi est un bon garçon, mais… les gens se souviendront de ce que les conservateurs ont fait, pas de ce que Rishi Sunak a fait.

Morgan et Farage dans un match de cris sur l’eau de Javel

L’hôte d’ITV Piers Morgan – l’homme qui aime parler au moins 10 fois plus longtemps que celui qu’il interviewe – est en fait devenu l’agitateur politique le plus intéressant du pays en 2020. Avant un boycott n ° 10 de Good Morning Britain, un défilé de ministres a été organisé pour être décrié et a dit à quel point ils étaient incompétents. Mais la meilleure rencontre de Morgan a été avec Nigel Farage – qui a riposté et a accusé l’animateur de «fausses nouvelles» alors qu’ils discutaient de Donald Trump. L’ancien dirigeant de l’UKIP a crié: «Vous parlez de la merde! Il n’a jamais dit d’eau de Javel. Absolument rien! » Morgan a joué le clip de Trump parlant de l’injection de désinfectant, puis a demandé: « Tu sais ce qu’est l’eau de Javel, Nigel? »

Les ministres ne peuvent pas décider si un œuf écossais est un repas copieux

Dans quelle mesure un repas substantiel doit-il être substantiel pour respecter la loi? L’énigme pratique, politique et philosophique sur la lourdeur de la nourriture des pubs a commencé lorsque le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a été invité en octobre à savoir si les pâtés de Cornouailles comptaient comme le genre de «repas substantiel» qui permettrait aux pubs d’être des lieux de restauration et de rester ouverts. Oui – à condition qu’il soit accompagné de frites ou d’un peu de salade, dit Jenrick.

