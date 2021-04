La bulle du voyage trans-Tasman tant attendue devrait démarrer le 19 avril, donnant aux Australiens la chance de partir en vacances à l’étranger pour la première fois en plus d’un an.

Et alors que les vacanciers enthousiastes se préparent à faire leurs valises, les experts de Booking.com ont publié leurs neuf joyaux cachés néo-zélandais que les voyageurs devraient ajouter à leur itinéraire de voyage.

Des escapades côtières, des sentiers de montagne aux vastes domaines skiables, voici une liste de villes magnifiques à explorer et de sites à voir pour étancher votre envie de voyager.

Niché dans la baie des îles, à l’extrême nord de l’île du Nord, Russell possède une collection de sites historiques en tant que premier port maritime du pays et établissement européen.

Les visiteurs peuvent admirer les vieux bâtiments de la ville, profiter d’un éventail de cafés et de restaurants en bord de mer, nager dans la baie ou s’aventurer dans les magnifiques îles voisines – Moturua, Urupukapuka et Motuarohia / Roberton.

Raglan, une ville côtière à l’ouest de Hamilton dans la région de Waikato, est une Mecque du surf connue pour ses belles plages et ses sports nautiques.

Les attractions populaires incluent le kayak, la randonnée jusqu’aux chutes Bridal Veil, l’ascension au sommet du mont Karioi, le cyclisme sur le sentier Pipiwharauroa ou la visite du célèbre sable noir de la plage de Ngarunui.

Plus au sud, sur la pointe nord de l’île du Sud, Kaiteriteri est connue pour ses eaux turquoises et sa plage de sable doré, son rocher emblématique de la pomme fendue et sa proximité avec le parc national Abel Tasman.

Vous pourrez vous détendre sur la plage, faire du kayak ou du paddleboard autour de la baie, ou faire du VTT ou parcourir les sentiers locaux.

Pour ceux qui recherchent une escapade dans la nature, Glenorchy, à l’extrémité nord du lac Wakatipu, montre l’impressionnante campagne néo-zélandaise, au milieu d’une forêt de hêtres indigènes et d’imposantes chaînes de montagnes.

Le petit village est connu comme la porte d’entrée de la « Terre du Milieu » pour ses paysages emblématiques de la franchise Le Seigneur des Anneaux, avec des activités locales telles que la randonnée à travers un éventail de sentiers pédestres, le jet boat et le kayak sur le lac Wakatipu, et le cheval équitation.

Ohope Beach, dans la baie de Plenty, a une étendue de 11 km de sable blanc qui est populaire auprès des surfeurs et des ornithologues amateurs, car un grand nombre d’oiseaux échassiers affluent chaque année dans la région pour se reproduire.

Outre les sports nautiques, la pêche et le golf sont des activités de choix pour les visiteurs, avec Ohope Beach donnant sur la célèbre île aux baleines, le volcan actif White Island et le vaste cap oriental.

Niché à l’extrémité sud du bassin du Mackenzie, Omarama est entouré d’incroyables falaises d’argile et constitue une étape idéale pour les voyageurs venant de Christchurch via la piste cyclable Alp 2 Ocean.

Après une longue journée de vélo, de randonnée ou de vérification du col Lindis, vous pourrez vous imprégner des célèbres bains à remous Omarama et regarder le ciel étoilé, ou vous immerger dans le mode de vie local en regardant un spectacle de tonte de moutons en direct ou de la pêche au planeur.

Si vous préférez les sports d’hiver, le village de Whakapapa, situé sur les pentes ouest du mont Ruapehu, vous propose des vacances de ski parfaites avec un hébergement sur place à l’hôtel historique Chateau Tongariro.

Les non-skieurs peuvent prendre la télécabine jusqu’à Knoll Ridge, le plus haut café de Nouvelle-Zélande, ou faire de la randonnée sur les chutes de Taranaki, le mur de Meads et les promenades Skyline, qui présentent des formations rocheuses volcaniques et peuvent être parcourues toute l’année.

Takaka, située à l’extrémité sud de Golden Bay, est une ville charmante avec une communauté artistique dynamique et abrite un groupe de cafés à la mode, un petit musée, un cinéma et des boutiques.

Comme Kaiteriteri, il est idéalement situé à proximité du parc national Abel Tasman et d’autres merveilles naturelles telles que les sources Te Waikoropupū, les plus grandes sources d’eau douce, la grotte de Rawhiti, les chutes de Wainui et la réserve panoramique de Grove.

Sur la côte ouest de l’île du Sud entre Westport et Greymouth, Punakaiki possède une forêt côtière, des grottes et des canyons calcaires et des rivières immaculées.

Les vacanciers peuvent s’émerveiller devant les 30 millions de roches à crêpes et trous d’évent Punakaiki, s’adonner à des sports d’aventure comme le rafting, la spéléologie et le canoë ou explorer la piste Paparoa.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé mardi la date de début de la bulle, qui permettra aux voyageurs de voler sans avoir besoin de mettre en quarantaine.

La dirigeante kiwi a déclaré que son cabinet était désormais satisfait que les conditions nécessaires pour un voyage sans quarantaine étaient réunies, les deux pays continuant de connaître un faible nombre de cas de coronavirus.

Mais elle a également averti que la pandémie faisant toujours des ravages dans de nombreuses autres régions du monde, les règles pourraient être sujettes à des changements rapides si une épidémie se produisait dans l’un ou l’autre des pays.

Les Australiens se rendant en Nouvelle-Zélande seront séparés des autres arrivées internationales qui sont toujours tenues de se mettre en quarantaine hôtelière obligatoire pendant 14 jours.

Mme Ardern a déclaré qu’il n’y aura pas d’exigence de vaccin lors d’un voyage dans la bulle trans-Tasman, mais que des protocoles Covid stricts seront toujours appliqués.

Les passagers devront subir des contrôles aléatoires de la température, porter un masque facial pendant le vol et télécharger l’application Covid Tracer de Nouvelle-Zélande.

Tous les voyageurs à bord d’un «vol de la zone verte» doivent également avoir séjourné en Australie pendant au moins 14 jours avant le départ.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que ce développement était la première de nombreuses autres étapes à venir alors que les deux pays revenaient à la normale à la suite de la pandémie.

« J’apprécie beaucoup l’arrangement auquel le gouvernement néo-zélandais est parvenu aujourd’hui, nous leur souhaitons la bienvenue car en effet les Kiwis accueilleront les Australiens », a-t-il déclaré.

« Cela signifie plus d’avions dans les airs, plus d’emplois au sol et dans les airs également pour nos compagnies aériennes. »