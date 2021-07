Bulle Internet 2.0 ? Les start-up lèvent des sommes record alors que les VC craignent de passer à côté

Avance rapide jusqu’en juillet 2021, et les investisseurs technologiques écrivent des chèques plus gros que jamais. Selon CB Insights, les start-ups ont levé 292,4 milliards de dollars dans le monde jusqu’à présent cette année, en bonne voie pour battre les 302,6 milliards de dollars levés tout au long de 2020.

« Les financements privés pourraient considérablement ralentir, comme cela s’est produit en 2001 et 2009 », a déclaré Sequoia Capital aux fondateurs et PDG des sociétés du portefeuille dans une note rappelant sa présentation « RIP Good Times » lors de la crise de 2008.

Au cours des cinq dernières années, le Nasdaq a presque triplé, les valeurs boursières de plusieurs actions technologiques à grande capitalisation, dont Amazon, Google et Facebook, franchissant la barre des 1 000 milliards de dollars. Microsoft et Apple valent actuellement plus de 2 000 milliards de dollars.

« Les investisseurs écrivent de plus en plus de chèques de plus en plus élevés », a poursuivi Dimitrova. « Franchement, je considère cela comme préjudiciable à la durabilité à long terme de notre industrie, car les entreprises ne se concentrent pas sur la création de valeur, elles se concentrent sur la combustion et le déploiement de trésorerie. »

La concurrence accrue dans les transactions de capital-risque n’est pas passée inaperçue auprès des investisseurs. Les valorisations des technologies privées deviennent « de plus en plus éloignées de la réalité » en raison d’une « peur de passer à côté », a déclaré Kanji de Hoxton Ventures.

Il existe un certain nombre de différences entre aujourd’hui et la bulle Internet de 1999, selon Kanji. D’une part, la bulle de 1999 était bien plus motivée par le « battage médiatique » que par les fondamentaux, a-t-il dit, alors qu’aujourd’hui « les marchés sont là et les entreprises sont là ».

Une autre tendance est celle des entreprises « bootstrapées » qui n’ont levé aucun investissement externe avant d’annoncer des premiers tours de table importants. La société américaine de logiciels Articulate, fondée en 2002, annoncé un tour de série A de 1,5 milliard de dollars début juillet.

Pendant ce temps, bien que l’Europe soit depuis longtemps à la traîne de l’Amérique et de la Chine en matière de technologie, le continent a connu une augmentation significative des investissements de démarrage. L’Europe a connu une croissance énorme des investissements en capital-risque cette année, tandis que le financement des entreprises basées en Chine a diminué.

« Toute cette tendance au travail à distance a accéléré la transformation numérique et a également permis aux entreprises européennes d’accéder aux marchés mondiaux », a déclaré Brasoveanu. « Vous pouvez vendre sur Zoom aussi bien depuis la Roumanie qu’à New York. »

Les start-ups en Europe ont levé près de 50 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2021, dépassant les 38 milliards de dollars levés par les entreprises du continent en 2020, selon Factset. Un certain nombre d’entreprises technologiques européennes ont vu leurs valorisations grimper à des dizaines de milliards, notamment le fabricant suédois de batteries Northvolt, le fournisseur d’achat maintenant-payer plus tard Klarna et la start-up allemande de logiciels d’entreprise Celonis.

Un certain nombre de start-up européennes ont atteint la valorisation des licornes en un temps record au cours de l’année écoulée. Plus tôt cette année, l’application d’épicerie en ligne Gorillas est devenue l’entreprise la plus rapide d’Europe à atteindre le statut de licorne, battant un record précédemment établi par la société d’événements en ligne Hopin en 2020.

La frénésie de la levée de capitaux privés dans la technologie a conduit à un pipeline croissant d’entreprises qui semblent prêtes à devenir publiques. Les États-Unis ont vu une rafale d’annonces technologiques majeures au cours de l’année dernière, notamment Airbnb et Coinbase, tandis que la Grande-Bretagne a accueilli la semaine dernière l’un des plus grands flotteurs européens de 2021 avec la cotation directe à succès de la société fintech Wise.

Et le phénomène des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, a fourni une autre alternative aux entreprises à forte croissance qui envisagent de faire leurs débuts sur le marché public. La société britannique de technologie de la santé Babylon, par exemple, devrait être cotée par le biais d’une fusion avec une société de chèques en blanc plus tard cette année.