Jimmy Bullard a été le maître de la marche pendant trois saisons à Fulham.

Pendant une période difficile de l’histoire de la Premier League du club, l’effronté est-londonien était le léger soulagement dont l’équipe de Fulham avait besoin.

Et la capacité de Bullard à saisir un match par la peau du cou et à frapper le fond du filet à partir d’un coup franc – quand cela comptait vraiment – lui a assuré un énorme succès auprès des fans.

Mais toutes les bonnes choses finissent par prendre fin, bien que, peut-être pas aussi brusquement que la rupture de Bullard avec Fulham.

Après les mandats de Chris Coleman et Lawrie Sanchez dans le hotseat Cottage, Roy Hodgson a pris les rênes et tout à coup les choses étaient un peu différentes pour Bullard.

S’adressant exclusivement à Mirror Sport, Bullard a rappelé la période.

Il a déclaré: « J’ai adoré mon séjour à Fulham. Une grande partie des raisons pour lesquelles j’ai signé pour Fulham était à cause de Chris Coleman. J’ai adoré ce qu’il avait à dire et son retour à Londres.

«J’étais blessé et je me souviens que Chris Coleman a été renvoyé, puis Lawrie Sanchez et Roy Hodgson sont entrés.