Bullard de la Fed prévoit d’autres hausses de taux d’intérêt et pas de récession aux États-Unis

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré mercredi que la banque centrale continuerait d’augmenter les taux jusqu’à ce qu’elle voie des preuves convaincantes que l’inflation est en baisse.

Le responsable de la banque centrale a déclaré qu’il s’attend à une augmentation supplémentaire d’environ 1,5 point de pourcentage des taux d’intérêt cette année, alors que la Fed continue de lutter contre les niveaux d’inflation les plus élevés depuis le début des années 1980.

“Je pense que nous devrons probablement être plus élevés plus longtemps afin d’obtenir les preuves dont nous avons besoin pour voir que l’inflation se retourne réellement sur toutes les dimensions et de manière convaincante baisse, pas seulement un tic plus bas ici et là, ” a déclaré Bullard lors d’une interview en direct “Squawk Box” sur CNBC.

Ce message de hausse continue des taux est cohérent avec d’autres orateurs de la Fed cette semaine, notamment les présidents régionaux Loretta Mester de Cleveland, Charles Evans de Chicago et Mary Daly de San Francisco. Chacun a déclaré mardi que la lutte contre l’inflation est loin d’être terminée et que davantage de resserrement de la politique monétaire sera nécessaire.

Bullard et Mester sont tous deux membres votants cette année au sein du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux. Le groupe a approuvé la semaine dernière une deuxième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage du taux d’emprunt de référence de la Fed.

Si Bullard réussit, le taux continuera d’augmenter dans une fourchette de 3,75 % à 4 % d’ici la fin de l’année. Après avoir commencé 2022 près de zéro, le taux a maintenant atteint une fourchette de 2,25 % à 2,5 %.

L’inflation des prix à la consommation se situe à un taux sur 12 mois de 9,1 %, son plus haut depuis novembre 1981. Même en jetant les hauts et les bas de l’inflation, comme le fait la Fed de Dallas avec son estimation « moyenne tronquée », l’inflation s’établit à 4,3 %.

“Nous allons devoir voir des preuves convaincantes dans tous les domaines, le titre et d’autres mesures de l’inflation sous-jacente, toutes descendant de manière convaincante avant que nous puissions avoir l’impression que nous faisons notre travail”, a déclaré Bullard.

Les hausses de taux surviennent à un moment où la croissance ralentit aux États-Unis, qui a connu des trimestres consécutifs de lectures négatives du PIB, une définition commune de la récession. Cependant, Bullard a déclaré qu’il ne pense pas que l’économie soit vraiment en récession.

“Nous ne sommes pas en récession en ce moment. Nous avons ces deux trimestres de croissance négative du PIB. Dans une certaine mesure, une récession est aux yeux du spectateur”, a-t-il déclaré. “Avec toute la croissance de l’emploi au premier semestre, il est difficile de dire qu’il y a une récession. Avec un taux de chômage stable à 3,6 %, il est difficile de dire qu’il y a une récession.”

Le second semestre de l’année devrait connaître une croissance raisonnablement forte, même si les créations d’emplois ralentiront probablement jusqu’à leur tendance à long terme, a-t-il ajouté. La croissance de la masse salariale non agricole en juillet devrait être de 258 000, selon les estimations de Dow Jones.

Même avec le ralentissement de la tendance, les marchés anticipent une autre hausse des taux d’un demi-point de pourcentage de la part de la Fed en septembre, bien que les chances d’un troisième mouvement consécutif de 0,75 point de pourcentage augmentent. Le marché s’attend ensuite à de futures hausses en novembre et décembre, portant le taux des fonds fédéraux de référence dans une fourchette de 3,25 % à 3,5 % d’ici la fin de l’année, en deçà de l’objectif de Bullard.

“Nous allons suivre les données très attentivement, et je pense que nous ferons les choses correctement”, a déclaré Bullard.