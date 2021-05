Bullard de la Fed dit qu’il est trop tôt pour parler de réduction alors que la pandémie se poursuit

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a reconnu les progrès de l’économie, mais a déclaré mardi qu’il n’était toujours pas temps de relâcher la politique.

Dans une interview sur «Closing Bell» de CNBC, le responsable de la banque centrale a déclaré que l’aide de la politique fiscale et monétaire ainsi que les efforts de vaccination agressifs avaient contribué à maintenir la croissance depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020.

Mais il a ajouté que même avec la hausse de l’inflation à venir, la Fed devrait rester accommodante dans sa politique jusqu’à ce qu’il y ait des signes plus clairs que le virus ne constitue plus une menace majeure. Cela implique de maintenir les taux d’emprunt à court terme ancrés près de zéro et de continuer à acheter au moins 120 milliards de dollars par mois alors même que les marchés se demandent quand la Fed commencera à se retirer de ces achats.

« Je pense qu’il est trop tôt pour parler de taper ici », a déclaré Bullard sur « Closing Bell », en utilisant le terme du marché pour le moment où le rythme des achats ralentira. « Nous allons laisser le président[JeromePowell}ouvrircettediscussionquandillejugeraapproprié »[JeromePowell}openthatdiscussionwhenhethinksit’sappropriate »

Jusqu’à présent, Powell, Bullard et pratiquement tous les autres décideurs de la Fed se sont prononcés à l’unisson sur le maintien de la politique ultra-facile.

La Fed a pour objectif de ramener l’économie à un emploi complet et inclusif et s’est engagée à ne pas mettre en œuvre de hausses de taux préventives même si l’inflation dépasse l’objectif de 2% de la banque centrale.

Plus tôt dans la journée, l’investisseur Stanley Druckenmiller a sévèrement critiqué la Fed pour avoir maintenu sa politique trop lâche au milieu de la reprise, et a déclaré que la banque centrale risquait la position mondiale du dollar en tant que principale monnaie de réserve.

Bullard a déclaré que la réponse était appropriée et continue de l’être alors que la pandémie a un impact sur l’économie.

« Je ne sais pas combien de pandémies Stan a vécu. Celles-ci ne surviennent pas souvent », a déclaré Bullard.

« Nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la pandémie », a-t-il ajouté. « Une fois que nous serons sortis de la pandémie, je pense qu’il sera temps de voir si la politique monétaire peut changer. »

Avant de commencer à resserrer sa politique, Bullard a déclaré qu’il aurait besoin de plus de signes indiquant que le virus perdait son emprise.

«J’aimerais sortir de la pandémie plus solidement que nous ne le sommes aujourd’hui», a-t-il déclaré. « Donc, j’aimerais voir ces mesures, les décès par jour et les cas confirmés, aller encore plus bas que là où ils sont. J’aimerais que le CDC sorte et nous dise qu’ils sont plus à l’aise qu’ils ne l’ont été. »

« Donc, nous verrons si nous pouvons en arriver là, mais je ne pense pas que vous vouliez vraiment changer de politique pendant que vous êtes encore dans le tunnel de la pandémie. Même si vous pouvez en quelque sorte voir le bout du tunnel, nous n’en sommes pas encore là, et nous devons pousser fort jusqu’à ce que nous arrivions jusqu’au bout. «

Bullard a fait écho aux commentaires d’autres responsables de la Fed selon lesquels l’inflation augmentera probablement cette année, mais seulement sur une base temporaire. Sur le plan de l’emploi, il a déclaré que l’embauche semble bonne, mais qu’il est trop tôt pour s’attendre à une reprise complète.