Bullard de la Fed affirme que les hausses de taux n’ont eu “que des effets limités” sur l’inflation jusqu’à présent

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré jeudi que la banque centrale avait encore beaucoup de travail à faire avant de maîtriser l’inflation.

Membre votant du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux, Bullard a prononcé des remarques centrées sur une approche de l’élaboration des politiques fondée sur des règles. En utilisant les normes établies par le professeur d’économie de Stanford, John Taylor, Bullard a insisté sur le fait que les mesures prises par la Fed jusqu’à présent sont insuffisantes.

“Jusqu’à présent, le changement d’orientation de la politique monétaire semble n’avoir eu que des effets limités sur l’inflation observée, mais les prix du marché suggèrent qu’une désinflation est attendue en 2023”, a-t-il déclaré.

Même en utilisant des hypothèses qu’il a qualifiées de “généreuses” concernant les progrès que la Fed a réalisés jusqu’à présent dans sa lutte contre l’inflation, il a noté dans une série de diapositives que “le taux directeur n’est pas encore dans une zone qui peut être considérée comme suffisamment restrictive”.

“Pour atteindre un niveau suffisamment restrictif, le taux directeur devra encore être augmenté”, a-t-il ajouté dans la présentation.

Il y a peu ou pas de dissidence sur la Fed quant à savoir si les taux doivent continuer à augmenter. La plupart des membres ont suggéré quelques augmentations supplémentaires au cours des prochains mois, ce qui portera le taux d’emprunt au jour le jour de référence de la banque centrale à environ 5 % par rapport à sa fourchette cible actuelle de 3,75 % à 4 %.

Cependant, la présentation de Bullard a fait valoir que 5 % pourraient servir de fourchette basse pour déterminer où le taux des fonds doit se situer, et que la limite supérieure pourrait être plus proche de 7 %. C’est bien en décalage avec les prix actuels du marché, qui voit également le taux des fonds fédéraux atteindre environ 5 %.

La règle de Taylor, comme on l’appelle, établit un lien entre le taux des fonds par rapport à l’inflation et à la croissance économique. La croissance de l’inflation s’est ralentie récemment, mais le taux annuel reste autour du plus élevé depuis plus de 40 ans.

Les remarques de Bullard font suite aux déclarations de plusieurs autres responsables de la Fed exprimant la nécessité de maintenir la pression contre l’inflation, bien que plusieurs aient déclaré que les décideurs pourraient atténuer un peu le niveau des augmentations récentes. La Fed a approuvé quatre hausses de taux consécutives de 0,75 point de pourcentage, et les marchés s’attendent généralement à ce que la réunion de décembre produise une hausse de 0,5 point de pourcentage.

Malgré son soutien à la poursuite des hausses de taux, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George dit au Wall Street Journaldans un rapport daté de mercredi, qu’elle s’inquiète de l’impact que le resserrement politique pourrait avoir sur l’économie.

“Au cours de mes 40 années avec la Fed, je n’ai pas vu un moment de ce genre de resserrement sans que vous n’obteniez des résultats douloureux”, a déclaré George au Journal, énumérant une “contraction” parmi les résultats potentiels.

George est également électeur au FOMC.

