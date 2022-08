Bull Scares Away Tiger, échappe aux pattes de la mort dans une vidéo virale

La vidéo d’un taureau face à un tigre de front est devenue virale sur Internet. Dans la nature, c’est le plus fort qui survit comme le suggérait Charles Darwin dans sa théorie “Survival of the fittest” et le clip viral en est la preuve. C’est le courage du taureau qui l’a aidé à ne pas s’emmêler dans les pattes de la mort. Le clip en question a été partagé en ligne par l’officier du Service forestier indien (IFS) Susanta Nanda sur Twitter.

La vidéo montre des véhicules arrêtés sur ce qui semble être une route forestière alors qu’ils regardent un tigre essayer de traverser la route. La caméra se concentre ensuite sur un taureau qui essaie de passer devant l’animal sauvage. Cependant, le tigre dans un mouvement rapide tente d’attaquer le taureau, cependant, ce dernier n’abandonne pas. Lorsqu’il était attaqué, le taureau ne reculait pas mais au lieu de se défendre, il faisait face à l’animal sauvage de front en courant vers la direction du tigre.

Alors qu’il était très peu probable qu’il effraie le prédateur, le taureau parvient à le faire avec succès. Le tigre a reculé de son mode d’attaque et a permis à ce dernier de passer en toute sécurité. Une fois le taureau hors du cadre, le tigre a alors prudemment traversé la route sans blesser les véhicules arrêtés sur la route. L’officier de l’IFS, tout en partageant la vidéo, a expliqué que le comportement du tigre semblait avoir contredit celui d’un prédateur au sommet dans la situation. L’officier pense que cela aurait pu être encouragé en raison de la pression de la présence humaine.

« Le courage se trouve dans des endroits improbables. Bull fait fuir le tigre. Ce n’est pas le comportement des grands prédateurs que nous connaissons. La pression de la présence humaine joue peut-être un rôle énorme », a déclaré l’officier de l’IFS. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

La vidéo virale a recueilli plus de 12 000 vues et 800 000 likes sur le site de micro-blogging. Un grand nombre d’internautes ont exprimé leurs opinions vives sur la vidéo virale. Un utilisateur a déclaré: “L’attaque est la meilleure défense, le taureau aussi, et le tigre s’est retiré et a laissé partir le taureau.”

Un autre a ajouté: “Sur une période de temps, il semble que le comportement de l’animal semble changer.”

Un autre a écrit: “C’est parce que le tigre attaque toujours de côté et non de face… Alors le taureau a été assez courageux pour s’attaquer au tigre”

L’emplacement des images reste encore inconnu.

