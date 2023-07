Bulgari présente ses excuses à la Chine pour avoir listé Taïwan comme pays

Taipei, Taiwan –

Bulgari est devenue la dernière marque internationale à s’excuser auprès de la Chine après avoir répertorié Taïwan comme pays sur son site Web.

La Chine revendique Taiwan comme son territoire, et le gouvernement et les internautes chinois ont l’habitude de réprimander ou de boycotter les marques internationales qui ont qualifié Taiwan de pays distinct. Tard mardi, Bulgari a publié des excuses sur Weibo, la version chinoise de Twitter, affirmant qu’elle respectait « constamment et toujours » la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine.

« Notre marque a immédiatement corrigé les adresses de magasins et les indications cartographiques erronées sur le site officiel à l’étranger, qui résultaient d’une négligence de la direction », a déclaré la marque de luxe italienne dans un communiqué. « Nous nous excusons profondément pour l’erreur. »

Les marques ont également été critiquées pour avoir offensé les autres sensibilités géopolitiques de Pékin, notamment ses revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale et le statut du Dalaï Lama, le dirigeant tibétain en exil.

L’incident de Bulgari a été largement discuté sur les réseaux sociaux chinois, certains utilisateurs exigeant que la marque diffuse également ses excuses sur ses comptes de réseaux sociaux internationaux.

« L’avez-vous posté sur Internet à l’étranger ? » un commentaire avec plus de 40 000 likes lus. « Ne soyez pas une personne hypocrite qui veut seulement que les Chinois voient (les excuses). »

Un sujet Weibo demandant aux utilisateurs s’ils acceptaient les excuses de Bulgari avait été vu plus de 12 millions de fois mercredi après-midi.

Plusieurs publications chinoises gérées par l’État se sont jointes à la demande que Bulgari s’excuse également sur ses plateformes internationales.

« Bulgari a fait une erreur sur son site officiel à l’étranger mais n’a présenté des excuses que sur son compte en Chine continentale », lit-on dans un commentaire du China Daily. « De telles excuses peuvent difficilement convaincre les consommateurs chinois. »

Des marques telles que Valentino, Calvin Klein, Coach, Zara et Delta Airlines se sont excusées ces dernières années pour avoir répertorié Taïwan comme un pays ou une région distincte de la Chine sur leurs sites Web.

Mercedes-Benz en 2018 s’est excusé d’avoir cité le Dalaï Lama sur Instagram, tandis que Gap s’est excusé la même année d’avoir vendu un T-shirt avec une carte de la Chine qui omettait Taïwan et la mer de Chine méridionale.