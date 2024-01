Bukele, au Salvador, semble prêt à remporter une victoire écrasante aux élections dans la répression des gangs

Par Sarah Kinosian et Nelson Renteria

SAN SALVADOR (Reuters) – Le président du Salvador Nayib Bukelequi s’est décrit comme le « dictateur le plus cool du monde », a transformé en moins de cinq ans le Salvador d’un pays tristement célèbre pour son bilan en matière de meurtres et de gangs à une nation avec l’un des taux d’homicides les plus bas des Amériques.

Ce record signifie qu’il est presque certain d’être réélu dimanche lors de l’élection présidentielle pour un nouveau mandat de cinq ans – malgré un obstacle constitutionnel à une réélection immédiate, les inquiétudes des électeurs concernant l’économie et les critiques de sa répression draconienne de la société civile. et les droits de l’homme.

Sous sa direction, plus de 2 % de la population adulte de ce pays d’Amérique centrale est derrière les barreaux et plusieurs droits constitutionnels ont été mis de côté, incitant les critiques à le qualifier d’autocrate des temps modernes.

Mais les Salvadoriens, las des années de violence des gangs, peuvent vivre d’une manière inimaginable auparavant.

Autrefois interdit de se rendre dans les quartiers contrôlés par des gangs rivaux, les habitants peuvent désormais se déplacer librement. Ils peuvent ouvrir des entreprises sans payer de frais d’extorsion écrasants. Ils peuvent jouer avec leurs enfants ou s’asseoir avec des amis dehors après le coucher du soleil.

Ils sont peut-être déchirés par l’érosion des libertés civiles, mais nombreux sont ceux qui affirment qu’ils soutiendront toujours Bukele.

“Pourquoi changer de chef ? Pour revenir au même ? Nous sommes heureux sans les gangs et il a besoin de pouvoir pour continuer à apporter des changements”, a déclaré Elmer Martinez, un ouvrier du bâtiment de 53 ans dans la capitale San Salvador.

Sous Bukele, les forces de sécurité peuvent désormais arrêter n’importe qui sans mandat sur la base de preuves aussi fragiles qu’une dénonciation anonyme, le gouvernement a un accès illimité aux communications privées et les détenus peuvent être détenus sans inculpation.

Des groupes de défense des droits ont dénoncé les arrestations arbitraires d’innocents, la torture et la mort de prisonniers en détention.

“Ils peuvent emmener n’importe qui à tout moment et faire ce qu’ils veulent”, a déclaré Laura, une enseignante qui a refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles. “Ce n’est pas la démocratie.”

Elle a néanmoins déclaré qu’elle prévoyait de voter pour Bukele, ajoutant que pour elle, il n’y avait “pas de bonnes options”.

Un sondage d’opinion réalisé en janvier 2024 par l’institut d’opinion publique de l’Université d’Amérique centrale a montré que 82 % des électeurs soutenaient Bukele.

Avec seulement 4 % dans les sondages, le prochain candidat le plus proche est Manuel « Chino » Flores, du parti de gauche Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN), qui a dirigé le pays pendant 10 ans avant Bukele.

Avec des taux d’approbation que n’importe quel président en exercice envierait, Bukele est devenu une source d’inspiration pour la répression dure de la criminalité ailleurs en Amérique latine.

“Bukele s’est révélé être un modèle de ‘tolérance zéro’ en suspendant les droits sur les œuvres – et rapidement”, a déclaré Amparo Marroquin, de l’Université d’Amérique centrale. “Maintenant, d’autres en Amérique latine veulent des résultats rapides en matière de sécurité et lors des élections, et cela s’accompagne d’un plus grand pouvoir au sein de l’exécutif.”

MACHINE MÉDIA

Bukele, un ancien publiciste de 42 ans, a cherché, parallèlement à la répression des gangs, à projeter l’image d’une nation transformée et moderne.

Il a fait d’El Salvador le premier au monde à accepter le bitcoin comme monnaie légale et est un habitué d’Instagram et de TikTok. Rejetant les costumes au profit de jeans et de pulls moulants à col rond, il a donné le ton de sa présidence lorsqu’il a ouvert son discours à l’Assemblée générale de l’ONU en 2019 en prenant un selfie publié sur Twitter, désormais connu sous le nom de X.

Sa popularité a été renforcée par une puissante machine médiatique qui comprend des équipes de trolls Internet rémunérés qui inondent les réseaux sociaux de propagande gouvernementale tout en blanchissant les controverses, en manipulant les faits, en noyant la dissidence et en ciblant les journalistes et les opposants politiques.

Bukele a prévenu qu’un vote pour l’opposition signifierait un retour au passé, lorsque le Salvador était connu comme le “pays le plus dangereux du monde”.

“L’opposition sera en mesure de réaliser son véritable et unique plan, celui de libérer les membres du gang”, a déclaré Bukele dans une vidéo quelques semaines avant les élections.

La Une du journal gouvernemental Diario El Salvador du 23 janvier disait : “La guerre contre les gangs pourrait être inversée si l’opposition gagnait plus de députés”.

L’opposition le nie farouchement. Il prévient que Bukele porte atteinte à la jeune démocratie du Salvador, dans un pays qui a mené une guerre civile de 1979 à 1992 pour mettre fin au régime du parti unique.

“Il est complètement faux de vouloir libérer les membres de gangs”, a déclaré Claudia Ortiz, députée du parti émergent Vamos. “Nous voulons laisser des innocents sortir de prison et enquêter dans le cadre d’une procédure régulière.”

Des sièges au Congrès seront également à gagner dimanche et le parti New Ideas de Bukele devrait conserver sa majorité.

Les récentes réformes électorales ont réduit la taille du Congrès de près d’un tiers et ont regroupé les 262 municipalités du pays en 44 districts.

New Ideas affirme que cette décision réduira les dépenses, tandis que les organisations de la société civile comme Citizen Action affirment qu’elles réduiront la participation des petits partis et feront finalement pencher la balance en faveur de Bukele.

Le président a également rempli les tribunaux de loyalistes qui ont bloqué les enquêtes sur un accord gouvernemental apparemment précoce avec les gangs et les ministres accusés de détournement de fonds. Leur interprétation de la constitution lui a ouvert la voie à sa réélection.

À plus long terme, les Salvadoriens affirment qu’ils auront besoin de changements au-delà de la situation sécuritaire. L’extrême pauvreté et la faim ont augmenté pendant le mandat de Bukele et la dette de l’État a grimpé en flèche.

De nombreux électeurs interrogés par Reuters ont souligné la montée en flèche des coûts de la nourriture et du logement qui étendent les dépenses mensuelles au-delà du revenu.

“La sécurité oui, mais tout le reste est pareil : nous avons besoin d’amélioration dans les domaines de la santé et de l’éducation, et surtout de l’économie”, a déclaré Marcos Rodriguez, un cultivateur de café de 60 ans.

(Reportage de Sarah Kinosian et Nelson Renteria, édité par Rosalba O’Brien)