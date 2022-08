Bukayo Saka signera un nouveau contrat avec Arsenal, déclare Mikel Arteta avec confiance

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, est “très confiant” que Bukayo Saka engagera son avenir à long terme avec le club en signant un nouveau contrat. Saka a encore deux ans sur son contrat actuel, mais l’émergence de l’ailier anglais en tant que figure clé de l’équipe d’Arteta a convaincu Arsenal d’ouvrir des pourparlers sur des conditions améliorées.

Le joueur de 20 ans a terminé meilleur buteur d’Arsenal la saison dernière alors qu’il ignorait les abus racistes qu’il avait subis après avoir raté un penalty lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie.

«Je suis très confiant que nous en tant que club et Bukayo, sa famille, son agent, tout le monde, nous sommes très alignés sur ce que nous voulons réaliser. Et maintenant, il s’agit de le mettre sur un morceau de papier », a déclaré Arteta aux journalistes vendredi. Saka a joué un rôle déterminant dans le démarrage rapide de la saison de Premier League par Arsenal avec deux victoires successives.

Avec la perspective que Saka participe à la Coupe du monde au Qatar cet hiver, ce qui pourrait ajouter de la valeur, Arteta tient à ce que la star mette la plume sur papier dès que possible. “J’aimerais que cela se fasse. Je ne veux pas que le joueur ou qui que ce soit soit distrait pendant que nous sommes au milieu de la saison”, a déclaré Arteta avant le match de samedi contre Bournemouth. “Mais ces choses prennent du temps et elles doivent suivre le bon processus, et je pense que le le processus a été vraiment bon.

