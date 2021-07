Bukayo Saka, Shaka Hislop critiquent Facebook et la réponse de Twitter au racisme

Les joueurs anglais regardent depuis la ligne médiane lors d’un tir au but lors de la finale du championnat de l’UEFA Euro 2020 entre l’Italie et l’Angleterre.

Shaka Hislop, l’ancien gardien de West Ham United et de Newcastle United, membre fondateur du groupe de campagne Show Racism the Red Card, a déclaré vendredi à « Squawk Box Europe » de CNBC que les sociétés de médias sociaux devaient faire plus, et les a accusées de » se cacher d’une manière égoïste. »

Les footballeurs noirs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été la cible d’un torrent d’abus racistes sur Facebook, Instagram et Twitter après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche soir.

« Pour moi, ce n’est pas une excuse suffisante pour continuer à autoriser le racisme sur leurs plateformes comme ils l’ont fait », a-t-il déclaré.

« Leur responsabilité envers la communauté au sens large va bien au-delà de leurs évaluations ou de ce que leurs actionnaires peuvent obtenir de leurs entreprises », a ajouté Hislop. « Ils jouent un rôle dans notre culture, ils jouent un rôle dans nos communautés, et ils doivent le reconnaître. »

Saka, un milieu de terrain d’Arsenal âgé de 19 ans, a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il ne voulait pas qu’un enfant ou un adulte reçoive les « messages haineux et blessants » que lui, Rashford et Sancho ont reçus cette semaine après avoir manqué les pénalités pour Angleterre.

« J’ai su instantanément le genre de haine que j’étais sur le point de recevoir et c’est une triste réalité que vos puissantes plateformes ne font pas assez pour arrêter ces messages », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de place pour le racisme ou la haine de quelque nature que ce soit dans le football ou dans n’importe quel domaine de la société et pour la majorité des gens qui se rassemblent pour appeler ces messages, en prenant des mesures et en signalant ces commentaires à la police et en chassant la haine en étant gentils les uns envers les autres, nous gagnerons », a déclaré Saka.

Sancho a écrit sur son profil Instagram mercredi qu’il avait vu les abus racistes après le match et que « ce n’est pas nouveau ». Pendant ce temps, Rashford a déclaré qu’il ne s’excuserait pas pour qui il est.

Un porte-parole de Facebook a déclaré lundi à CNBC que la société avait agi rapidement pour éliminer les abus raciaux visant les joueurs anglais sur Instagram, dont elle est propriétaire.

« Personne ne devrait avoir à subir des abus racistes où que ce soit, et nous n’en voulons pas sur Instagram », a déclaré le porte-parole. « Nous avons rapidement supprimé les commentaires et les comptes-rendus d’abus envers les footballeurs anglais hier soir et nous continuerons à prendre des mesures contre ceux qui enfreignent nos règles. »

Cependant, le patron d’Instagram Adam Mosseri admis jeudi que ses algorithmes permettaient à certains commentaires racistes et emojis de rester sur la plateforme.

« Nous avons la technologie pour essayer de hiérarchiser les rapports, et nous marquions par erreur certains d’entre eux comme des commentaires bénins, ce qu’ils ne sont absolument pas », a déclaré Mosseri sur Twitter en réponse à un journaliste de la BBC.

« Le problème a depuis été résolu, et la publication a tout ce contexte. »

Un porte-parole de Twitter a déclaré que les abus racistes n’avaient pas leur place sur sa plate-forme, ajoutant qu’il avait utilisé des logiciels et des examinateurs humains pour supprimer plus de 1 000 tweets et suspendre définitivement un certain nombre de comptes.