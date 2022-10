Bukayo Saka scelle la victoire d’Arsenal alors qu’Albert Sambi Lokonga règne

Arsenal a maintenu son record parfait en Ligue Europa alors qu’il se battait pour assurer une victoire 1-0 à Bodo/Glimt à Aspmyra Stadion jeudi soir.

Une première mi-temps tranquille a vu peu d’occasions créées de part et d’autre, mais Bukayo Saka a finalement mis les Gunners en tête après s’être bien lié avec Albert Sambi Lokonga avant qu’un ricochet de son propre tir ne dirige le ballon devant le gardien de but.

Les hôtes ont eu une pléthore d’occasions de revenir dans le match mais n’ont pas semblé s’inscrire sur la feuille de match. Amahl Pellegrino a trouvé de l’espace à deux reprises mais n’a pas pu battre le numéro un américain Matt Turner, tandis que Runar Espejord aurait dû faire beaucoup mieux avec son arrivée proche de l’heure de jeu.

Le changement tactique de Mikel Arteta qui a introduit Granit Xhaka a vu Arsenal se défendre plus fréquemment dans un dos à quatre, et cela a cherché à atténuer la pression dans un sortilège brillant du côté Eliteserien pour aider à ramener les trois points au nord de Londres.

Points positifs

Une victoire âprement disputée a forcé les Gunners à être résolus sous la pression de Bodo / Glimt, et ils ont réussi à broyer le résultat qui les place en position de force pour la qualification de leur groupe en Ligue Europa.

Négatifs

Un sort dangereux en seconde période a vu Arsenal chanceux de ne pas concéder. Il est important qu’ils restent allumés à l’avenir contre une opposition plus coriace.

Note du manager sur 10

sept — Arteta a astucieusement équilibré son équipe dans la nuit et ses remplacements ont été parfaitement chronométrés. L’équipe de Premier League semblait perdre le contrôle du match après la pause, mais un changement de forme et l’introduction de Xhaka ont rendu difficile pour Bodo / Glimt de prendre du retard.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Matt Turner, 7 — Le gardien de l’USMNT n’a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps, bien qu’il ait également été vigilant lorsque les champions d’Eliteserien ont cherché à jouer directement derrière la ligne défensive d’Arsenal. Un arrêt fort a refusé Pellegrino en seconde période.

DF William Saliba, 7 — Saliba avait l’air imperturbable défensivement et il avait beaucoup de ballon alors qu’Arsenal faisait preuve de patience dans son approche offensive pour choisir ses moments où aller de l’avant. Le joueur de 21 ans a également montré une gamme de passes impressionnante avec ses balles plus directes dans les canaux.

DF Rob Holding, 6 — Une erreur a permis à Pellegrino de passer au but en première mi-temps, et Holding a parfois tardé à réagir contre la contre-attaque, mais il a effectué un certain nombre de dégagements une nuit où les adversaires l’ont constamment testé avec des balles derrière.

DF Ben White, 6 — Le joueur de 25 ans n’a pas semblé trop capter l’attention dans le match, et c’est normalement une bonne chose pour un défenseur central. White a bien tenu la ligne défensive et a souvent pris la bonne décision avec ses passes vers l’avant.

MF Kieran Tierney, 6 — Une solide démonstration de l’international écossais qui avait l’air fort quand Arteta est passé à quatre arrières, empêchant le flux d’attaques de se développer sur son flanc.

Bukayo Saka a marqué le seul but de la victoire d’Arsenal en Ligue Europa à Bodo/Glimt jeudi soir. David Lidström/Getty Images

MF Martin Odegaard, 7 — La star norvégienne a joué progressivement et a bien lié le jeu depuis le milieu de terrain pour aider à placer les Gunners dans des positions prometteuses où ils pourraient jouer avec un élément de risque plus élevé.

MF Albert Sambi Lokonga, 8 — Le joueur de 22 ans a contrôlé le jeu depuis le milieu de terrain et s’est rarement trompé de pied. Il a décroché la passe décisive pour l’ouverture du score de Saka. Un artiste hors concours en Norvège.

MF Reiss Nelson, 6 — Bright sur le flanc gauche et cherchait à défier son défenseur lorsqu’il était en possession du ballon. A obtenu quelques croix dans la boîte mais n’a pas pu trouver sa cible prévue.

MF Fabio Vieira, 6 — Vieira n’a pas été trop impliqué à l’avenir, mais a gardé les choses en marche au milieu de terrain pour faire passer le ballon en toute sécurité. Une performance confortable de l’ancien milieu de terrain du FC Porto.

FW Bukayo Saka, 7 — Un match positif de l’international anglais qui a troublé la défense adverse en première mi-temps. Il y avait un élément de chance avec son premier but, mais le travail qu’il a fait avant la déviation lui a valu sa récompense. Silencieux après le redémarrage.

FW Eddie Nketiah, 5 — Nketiah a étiré le jeu avec des points derrière, mais des attaques ont échoué à plusieurs reprises qui auraient pu être évitées. Isolé par moments en seconde période.

Remplaçants

MF Granit Xhaka, 7 — Il a bien anticipé le jeu du milieu de terrain et a aidé Arsenal à reprendre le contrôle du match.

AT Gabriel Martinelli, 6 — Étiré le jeu sur le flanc gauche dans les moments où les Gunners cherchaient à contre-attaquer. Arsenal n’arrivait pas à le mettre suffisamment sur le ballon.

MF Marquinhos, 5 — Confiant en possession mais manquait de tranchant avec son dernier ballon. Gaspillage trop souvent.

DF Takehiro Tomiyasu, 6 — Introduit à l’arrière droit et avait l’air irréprochable lors de son apparition de 20 minutes.

MF Thomas Partey, N/R — Introduit pour aider à se défendre contre une poussée tardive de Bodo/Glimt.