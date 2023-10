Bukayo Saka ne se présentera pas au service d’Angleterre, William Saliba hors de l’équipe de France

Bukayo Saka ne se présentera pas au service de l’Angleterre cette semaine, a confirmé le manager d’Arsenal, Mikel Arteta.

William Saliba ne rejoindra pas non plus l’équipe de France après s’être blessé à un orteil.

Saka n’a pas été inclus dans l’équipe du jour de match pour la victoire d’Arsenal sur Manchester City dimanche après avoir boité lors de la défaite en milieu de semaine de la Ligue des champions contre Lens, mettant fin à sa série de 87 apparitions consécutives en Premier League.

L’ailier de 22 ans a été sélectionné dans l’équipe de Gareth Southgate avant les matches d’octobre contre l’Australie et l’Italie, mais Arteta a déclaré qu’il n’était pas disponible pour jouer.

« Non, il n’y arrivera pas », a déclaré le manager d’Arsenal. « Il ne s’est pas entraîné pendant une seule séance. Il n’est pas disponible pour jouer au football pour le moment.

La Fédération française de football (FFF) a confirmé que Saliba était quant à lui blessé au « gros orteil droit ». Le défenseur niçois Jean-Clair Todibo a été appelé à sa place pour les rencontres face aux Pays-Bas et à l’Ecosse.

Arteta a déclaré avant la victoire de dimanche aux Emirats qu’il avait envisagé de risquer Saka, mais le fait qu’il ne s’est pas entraîné samedi l’a décidé.

Il y avait eu des doutes sur la forme physique de Saka après avoir manqué l’entraînement lors de la préparation des matches du week-end dernier. Cependant, l’ailier a voyagé et a débuté contre Bournemouthmarquant le premier but de son équipe lors de la victoire 4-0.

Saka a ensuite semblé être blessé au cours de la seconde période, mais était apte à débuter mardi alors qu’Arsenal se rendait à Lens. Le joueur de 22 ans a de nouveau dû être forfait pour cause de blessure, sortant à la 34e minute de la défaite 2-1. Arteta a déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match de vendredi qu’il était « en lice » pour jouer contre City, mais il a finalement raté son coup.

L’Angleterre affrontera l’Australie en amical le 13 octobre avant d’affronter l’Italie lors des qualifications pour l’Euro 2024 le 17 octobre.

Après avoir annoncé son équipe jeudi, Southgate a déclaré à propos de Saka : « Je ne peux que passer par ce que Mikel (Arteta) a dit à propos des derniers matchs. Il est en lice pour le week-end donc nous avons évidemment une qualification très importante.

« Ils nous font confiance et savent que nous prenons des décisions qui sont bonnes à long terme chaque fois que nous le pouvons. Nous n’avons que 10 matchs par an. Et il y a eu des moments où Bukayo, par exemple, on n’a pas toujours joué.

« Mais il y a certains matchs clés où s’il est possible d’avoir vos meilleurs joueurs, vous voulez les avoir. Nous avons donc la responsabilité de nous qualifier pour le pays, mais j’ai été un joueur. Je n’ai jamais pris de risque sur le bien-être physique d’un joueur. Et moi non plus.

Arsenal a battu City 1-0 aux Emirats pour se rapprocher de son rival Tottenham Hotspur au sommet de la Premier League.

Arsenal revient à l’action le 21 octobre avec un déplacement à Chelsea.

