Bukayo Saka : Mikel Arteta soutient un « caractère fort » pour résister aux abus racistes en ligne après la défaite de l’Angleterre | Actualités footballistiques

Bukayo Saka est un « personnage fort » qui résistera aux abus racistes dont il a été victime après la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020, a déclaré Mikel Arteta.

Le manager d’Arsenal, Arteta, s’est entretenu avec le joueur de 19 ans qui, avec ses coéquipiers anglais Marcus Rashford et Jadon Sancho, a été ciblé sur les réseaux sociaux à la suite de leurs tirs au but manqués lors de la défaite en fusillade de dimanche contre l’Italie à Wembley.

Les abus racistes ont été largement condamnés, notamment par le patron de l’Angleterre Gareth Southgate, le Premier ministre Boris Johnson et la Football Association, tandis qu’une enquête de la police métropolitaine est en cours.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait personnellement été en contact avec Saka, Arteta a déclaré Sky Sports Nouvelles: « Oui, je l’ai fait. Nous lui avons tous, je pense, parlé, envoyé des messages.

« Il ira bien. C’est un personnage si fort. Il a reçu beaucoup d’amour et de soutien du football mondial, non seulement avec Arsenal mais l’équipe nationale et tous les fans anglais parce qu’il ne mérite rien de tel. [what] il est passé par là. »

Bukayo Saka était l'un des trois joueurs anglais à être la cible d'abus racistes sur les réseaux sociaux après la finale de l'Euro 2020



Saka, qui a fait ses débuts en Angleterre en octobre 2020, était un habitué d’Arsenal sous Arteta la saison dernière et a ensuite disputé quatre matchs sous Southgate au Championnat d’Europe.

« Il a connu une saison phénoménale », a ajouté Arteta, qui s’exprimait après la défaite du club 2-1 contre Hibernian lors d’un match amical de pré-saison mardi.

« Dans le football, vous voulez faire partie des plus grands, vous devez savoir aujourd’hui, à 19 ans, que vous perdez plus que vous ne gagnez malheureusement dans ce match et qu’il n’y a pas d’exception à cette règle. »

Arteta insiste sur le fait qu’il est maintenant temps de s’assurer que des progrès significatifs se produisent pour arrêter la haine et punir les auteurs.

« J’espère que nous pourrons utiliser maintenant pour faire une déclaration forte et nous devons arrêter les abus raciaux sur les réseaux sociaux et les personnes utilisant les réseaux sociaux pour se cacher et mettre les gens dans de très mauvais endroits.

« J’espère que les lois deviendront plus strictes. Je pense que nous allons tous essayer d’en tirer des arguments solides et j’espère que cela pourra avoir un impact important car je pense que c’est le moment de corriger cela. »

