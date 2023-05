Bukayo Saka: l’ailier d’Arsenal signe un nouveau contrat à long terme avec les Gunners de Mikel Arteta au milieu d’une saison exceptionnelle | Nouvelles du football

Bukayo Saka a signé un nouveau contrat à long terme avec Arsenal.

Sky Sports Nouvelles comprend que le nouveau contrat de l’ailier est un contrat de quatre ans jusqu’à l’été 2027.

Le contrat précédent de Saka devait expirer à la fin de la saison prochaine, le nouvel accord donnant un coup de pouce majeur à Arsenal et au manager Mikel Arteta.

Le joueur de 21 ans a été l’un des joueurs les plus remarquables d’Arsenal au cours des deux dernières saisons, tout en s’imposant comme un joueur clé de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate depuis les Championnats d’Europe en 2021.

Saka a marqué 14 buts et enregistré 11 passes décisives dans toutes les compétitions pour Arsenal cette saison, alors qu’il était également le meilleur buteur du club la saison dernière avec 11.

L’excellente saison de Saka pour Arsenal l’a également vu nominé pour les prix du joueur de la saison en Premier League et du jeune joueur de la saison, tandis que Saka rejoint également Aaron Ramsdale et Gabriel Martinelli pour engager leur avenir dans le club du nord de Londres.

« Je suis juste très heureux », a déclaré Saka sur le site officiel d’Arsenal. « Il y a eu beaucoup de discussions et ça fait un moment, mais je suis là maintenant. Je pense que c’est le bon club, le bon endroit pour passer à l’étape suivante. C’est un beau club – regardez où nous en sommes.

« Pour moi, il s’agit de réaliser mes ambitions personnelles ; combien je me pousse et exige de moi-même chaque match, semaine après semaine. Ensuite, j’ai toutes les bonnes personnes autour de moi en termes de famille, et quand je viens à l’entraînement terrain, mes coéquipiers, le staff technique.

« Je pense que j’ai tout ce dont j’ai besoin pour devenir le meilleur joueur possible, et c’est pourquoi je suis heureux de rester ici et d’être ici pour l’avenir, car je crois vraiment que nous pouvons réaliser de grandes choses. »

Arteta : Tout le monde l’aime ici | « Nous voulons que plus de joueurs prolongent »

S’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvelles alors que le nouveau contrat de Saka était annoncé, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a rendu hommage au caractère bienveillant de son ailier – et à la façon dont il représente le club de la « meilleure façon possible ».

« Tout d’abord, félicitations à lui et merci à tous ceux du club qui ont essayé de conclure cet accord. Sa famille, son agent, tout le monde y a consacré beaucoup de travail et de temps », a déclaré Arteta.

« Il représente ce club de la meilleure façon possible et il a mérité ce contrat avec ses contributions à l’équipe, au club et à ce qu’il est. Maintenant, nous devons bouger à nouveau.

« C’est une personne très spéciale. Il est vraiment sympathique, vraiment humble et aimé de tout le monde ici. La façon dont il parle aux gens, il prend vraiment le temps de comprendre ce que les gens ressentent et ce dont ils ont besoin.

« Ce n’est pas quelque chose qu’il fait à cause de son rôle, il est authentique. C’est son plus grand attribut, qu’il se soucie des gens. »

Arteta dit qu’il espère que davantage de jeunes stars des Gunners se joindront à Saka pour s’engager dans le club.

« Nous espérons en quelques-uns », a ajouté Arteta lorsqu’il a été interrogé sur d’autres renouvellements de contrat.

« Nous avons traversé la saison et nous avons lié une partie très importante de l’équipe et c’est ce que nous voulions faire. Cela ne s’arrête jamais, ils continuent d’évoluer et de se développer. »

Analyse: Saka annonce une grande nouvelle pour Arsenal – mais l’ailier a besoin de concurrence

Sam Blitz de Sky Sports :

L’époque où Arsenal vendait ses meilleurs joueurs est révolue depuis longtemps.

Le nouveau contrat de Saka – aux côtés d’Aaron Ramsdale et de Gabriel Martinelli engageant leur avenir dans le club – représente les Gunners apprenant de l’époque où Manchester City et Barcelone avaient l’habitude de débaucher leurs meilleurs talents.

Malgré la déception d’avoir raté le titre de Premier League contre City, la campagne d’Arsenal a montré que la moitié rouge de Londres est un endroit de choix pour les jeunes joueurs comme Saka. Avec la rumeur selon laquelle Martin Odegaard et William Saliba seraient les prochains sur le nouveau programme de contrat, Arsenal possède certaines des étincelles les plus brillantes de la Premier League et les fait siennes pour le long terme.

Mais la prochaine tâche d’Arsenal concernant Saka est de lui donner plus de concurrence. La meilleure option suivante d’Arteta sur le flanc droit est Reiss Nelson, qui n’a été utilisé que pendant deux heures de football de ligue depuis la mi-novembre.

La dépendance de la droite d’Arsenal envers Saka l’a vu commencer chaque match de Premier League pour Arsenal, sauf deux, au cours des deux dernières saisons – et cela a entraîné une certaine fatigue lors des deux précédents affrontements.

Image:

Saka a semblé blasé ces dernières semaines et sa contribution au but a diminué





Saka n’a pas réussi à inscrire un but ou à faire une passe décisive lors des 10 derniers matchs de la saison dernière, alors qu’il n’a pas réussi à apporter une contribution de but dans sept de ses huit derniers matchs de championnat cette saison.

La course stérile comprend un penalty manqué contre West Ham le mois dernier, ce qu’Arteta a admis ces derniers jours a été l’un des moments où la course au titre s’est enfuie d’Arsenal.

Maintenant, Arteta et Arsenal ont l’un de leurs hommes clés attaché, la prochaine étape consiste à lui donner un peu de compétition et plus de temps de repos et de rotation.