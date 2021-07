Bukayo Saka : l’ailier anglais doute d’une blessure pour le quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Ukraine | Actualités footballistiques

Bukayo Saka est un doute sur les blessures pour le quart de finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Ukraine après avoir subi un coup à l’entraînement vendredi.

Saka a commencé les deux dernières victoires de l’Angleterre contre la République tchèque et l’Allemagne, mais doit faire face à un test de condition physique tardif avant le match de samedi à Rome.

« Nous devons juste vérifier l’état de Bukayo, qui a reçu un léger coup aujourd’hui », a déclaré le patron de l’Angleterre Gareth Southgate.

« A part ça, tout le monde est disponible. »

Phil Foden n’a pas figuré depuis qu’il a été remplacé lors du match nul et vierge contre l’Ecosse



Phil Foden pourrait être rétabli sur le côté droit de l’attaque anglaise après avoir perdu sa place face à Saka pour le dernier match de groupe contre la République tchèque, l’ailier d’Arsenal étant ensuite retenu contre l’Allemagne.

Foden et Jack Grealish n’ont pas encore joué ensemble pendant le tournoi, mais Southgate a nié que cela était dû à un conflit de styles.

« Absolument, ils peuvent travailler ensemble », a-t-il déclaré. « Ils ont joué pour nous ensemble dans le passé. Nous avons juste un large éventail de talents offensifs.

















Andriy Shevchenko a exhorté certains des fans neutres à venir soutenir l’Ukraine contre l’Angleterre



« J’ai toujours dit qu’il était impossible de garder tout le monde heureux, de choisir une équipe avec laquelle tout le monde serait d’accord. Mais nous devons choisir les bons joueurs pour les bons moments, pour sentir ce qui causera le plus de problèmes à l’opposition, physiquement où se trouvent tous les joueurs, quel est le meilleur moment pour qu’ils aient un impact.

« Ils ont tous été incroyablement respectueux envers leurs coéquipiers et le fait que nous ayons cette force en profondeur.

« Raheem (Sterling) a été en feu. Ses buts ont rendu plus difficile pour certains autres d’entrer sur ce côté gauche. »

Henderson : Quiconque sous-estime l’Ukraine est illusoire

Le vice-capitaine anglais Jordan Henderson a déclaré que quiconque sous-estimait les adversaires des quarts de finale ukrainiens était « délirant ».

L’Angleterre domine les favoris après avoir battu ses rivaux allemands 2-0 à Wembley lors des huitièmes de finale de mardi, mais Henderson ne prend rien pour acquis avant les quarts de finale.

« C’était une performance fantastique mais nous n’avons encore rien accompli et nous avons encore un long chemin à parcourir », a déclaré le joueur de 31 ans.

« Concentration totale sur l’Ukraine. Ce sera un test vraiment difficile et quiconque dit que ce ne sera pas le cas est vraiment illusoire.

« Je sais que les gens disent » eh bien, nous avons battu l’Allemagne « , mais vous ne pouvez pas sous-estimer l’importance de ce match et à quel point une équipe ukrainienne est bonne et à quel point ce sera difficile contre eux.

« Nous sommes pleinement préparés et pleinement conscients de cela. Nous avons juste besoin d’y aller et de tout donner à nouveau et j’espère que cela suffira pour nous en sortir. »