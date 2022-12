Bukayo Saka insiste sur le fait qu’il n’est pas le prochain Kylian Mbappe alors que l’Angleterre se prépare à affronter la France à la Coupe du monde | Nouvelles du football

Bukayo Saka a rejeté l’idée qu’il puisse être le “prochain Kylian Mbappe” alors que l’Angleterre se prépare à affronter la France en quart de finale de la Coupe du monde ce week-end.

Après avoir battu le Sénégal 3-0 dimanche soir, le prochain défi de l’Angleterre est contre les champions en titre de la Coupe du monde – menés par le talisman Mbappe en attaque.

Il y a quatre ans, lors de la Coupe du monde en Russie, Mbappe n’avait que 19 ans lorsqu’il a contribué à propulser la France vers le titre – remportant le titre de jeune joueur du tournoi de la FIFA pour ses quatre buts marqués – alors qu’il n’est également devenu que le deuxième adolescent à marquer en une finale de Coupe du monde.

Bukayo Saka célèbre après avoir mis l’Angleterre 3-0 contre le Sénégal





Lorsqu’on a demandé à Saka s’il avait l’impression d’avoir un tournoi similaire à celui de l’attaquant français il y a quatre ans, le joueur de 21 ans a répondu : “Merci pour le compliment mais non. Il n’y a qu’un seul Kylian Mbappe.

“En même temps, il n’y a qu’un seul moi. Je veux être moi-même et aider l’équipe du mieux que je peux.

“Il y a tellement de jeunes joueurs dans le tournoi, je peux en nommer tellement. Même dans notre équipe, il y a un jeune joueur qui se débrouille incroyablement bien à Jude Bellingham.

“Je suis juste heureux que nous soyons tous ici et que nous allions bien. La priorité est de gagner le tournoi, pas d’être joueur ou jeune joueur du tournoi.”

Interrogé sur le statut de Mbappe dans le jeu, Saka a répondu: “Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il est là-haut.

Mbappe est le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts





“Bien sûr, nous connaissons sa qualité et en tant qu’équipe, nous devons nous préparer pour essayer de l’arrêter. La France a beaucoup d’autres joueurs de qualité et nous devons en être conscients.”

“Je serai plus qu’heureux de tirer un penalty”

La perspective d’une séance de tirs au but repose sur le quart de finale de la Coupe du monde de samedi si le match, comme prévu, est trop serré pour être annulé.

Saka et Mbappe connaissent très bien le chagrin qui pourrait accompagner une défaite en fusillade. L’ailier anglais a raté le coup de pied crucial en perdant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie l’été dernier, tandis que Mbappe a subi le même sort alors que la France s’est écrasée lors du même tournoi contre la Suisse lors des huitièmes de finale.

Saka a raté le penalty gagnant lors de la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie





Saka, qui a été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux après la finale contre l’Italie, n’est pas seulement le premier tireur de penalty d’Arsenal au niveau du club, mais est également le meilleur buteur de l’Angleterre lors de cette Coupe du monde avec trois buts.

Le joueur de 21 ans admet qu’il a beaucoup mûri depuis l’incident de Wembley l’année dernière et n’a aucun scrupule à se hisser à nouveau dans un tournoi majeur pour l’Angleterre.

“J’ai évidemment mûri et beaucoup progressé depuis ce moment”, a déclaré Saka. “Je n’aurais pas intensifié les tirs au but pour Arsenal si je n’étais pas confiant. Si le moment vient et que je suis sélectionné pour en prendre un, je serai plus qu’heureux de le faire.

Saka dit qu’il a surmonté la déception de l’Euro 2020





“Pour être honnête, j’ai personnellement l’impression d’avoir essayé de passer à autre chose. Je sais que je ne pourrai jamais vraiment oublier que ce sera dans l’histoire, mais en même temps, venir ici et marquer ces trois buts m’a soulevé. beaucoup.

“Je n’arrête pas de dire que l’amour des fans que je continue de recevoir me soulève beaucoup et me donne beaucoup de confiance. J’aime voir cela de la part des fans.”

Mbappé : “Je veux la Coupe du monde, pas le Soulier d’or”

Kylian Mbappe dit que sa seule préoccupation est de gagner la Coupe du monde, bien qu’il soit l’un des principaux prétendants au Golden Boot avec cinq buts jusqu’à présent dans le tournoi.



La star française Mbappe mène actuellement la course au Golden Boot avec cinq buts, deux devant ses rivaux les plus proches, dont le duo anglais Saka et Marcus Rashford.

Le joueur de 23 ans a marqué deux buts et en a marqué un autre alors que la France battait la Pologne 3-1 pour organiser le quart de finale de l’Angleterre, mais Mbappe insiste sur le fait qu’il ne regarde pas le tableau des buteurs dans ce tournoi.

“Pour être honnête, non”, a répondu Mbappe lorsqu’on lui a demandé s’il voulait le prix Golden Boot. “Le seul objectif pour moi est de gagner la Coupe du monde et gagner le quart de finale est la chose la plus importante.

“C’est ce dont je rêve, c’est la seule chose et la seule raison pour laquelle je suis venu ici. Je ne suis pas venu ici pour gagner le Ballon d’Or ou le Soulier d’Or.

“Si je le gagne, tant mieux. Mais je suis là pour gagner et pour aider l’équipe de France.”