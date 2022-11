Bukayo Saka est prêt à prospérer et à mettre fin aux abus raciaux

Bukayo Saka a mis derrière lui les abus racistes qu’il a subis lors du Championnat d’Europe l’an dernier, a déclaré vendredi son coéquipier anglais Aaron Ramsdale.

L’attaquant d’Arsenal a été pris pour cible sur les réseaux sociaux après avoir raté un penalty lors de la défaite en fusillade contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020. Marcus Rashford et Jadon Sancho ont également été attaqués.

Saka n’avait que 19 ans à l’époque et était visiblement ébranlé par l’expérience face aux supporters anglais au stade de Wembley. Mais il a récupéré pour jouer un rôle central dans la résurgence d’Arsenal, qui a vu le club londonien prendre une avance de cinq points au sommet de la Premier League.

Ramsdale, qui joue également pour Arsenal, a vu de près comment il s’est remis de l’expérience et a grandi en tant que joueur.

Il pense que Saka sera l’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde.

“Il n’y a aucun doute là-dessus, en dehors et sur le terrain, c’est une personne plus complète”, a déclaré le gardien. « J’essaie de trouver les mots justes (pour décrire comment il s’en est sorti). Impeccablement, probablement.

“Le gamin est un garçon adorable, il a du temps pour tout le monde, travaille très dur chaque semaine. Manque très, très rarement une séance d’entraînement et utilise tout cela comme motivation. Les critiques, mais aussi et surtout l’amour que tout le monde lui portait, lui ont donné un coup de pouce supplémentaire.”

Saka a été l’un des talents décisifs pour l’Angleterre lors du tournoi et fait désormais partie intégrante de l’équipe.

Ramsdale a déclaré que son coéquipier avait également bénéficié d’assumer autant de responsabilités à Arsenal.

“N’oubliez pas qu’il avait la pression de tout le club de football sur lui l’année dernière – lui et Emile Smith Rowe étaient nos principaux gars – et il s’est occupé de cela, il s’est occupé de tout le reste”, a déclaré Ramsdale à la base d’entraînement anglaise. “Il est en plein essor et j’ai hâte de le voir s’épanouir ici.”

