Bukayo Saka est le joueur le plus important d’Angleterre

Nous savons tous que Bukayo Saka est brillant – il vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec Arsenal, les menant sur une poussée inattendue pour le titre de Premier League.

Mais il commence également à vraiment briller pour l’Angleterre, réalisant son premier triplé international contre la Macédoine du Nord lundi soir.

Vous pouvez être narquois à l’idée qu’il ne s’agisse que de la Macédoine du Nord – mais c’est la Macédoine du Nord qui a battu l’Italie lors des barrages de la Coupe du monde 2022, donc QuatreQuatreDeux exigera un peu de respect sur le nom.

Sake a évidemment un tir incroyablement dur – comme en témoigne lundi – mais c’est son rôle d’étirement du jeu et de création d’espace qui lui permet d’obtenir ces grosses volées en premier lieu. En fait, c’est sa maîtrise de l’espace qui le rend si important pour l’Angleterre.

À gauche, il y a un débat à avoir sur l’opportunité de commencer Jack Grealish ou Marcus Rashford. Grealish est excellent pour épouser la ligne, étirer le jeu et créer de l’espace, tandis que Rashford excelle dans l’accélération du rythme qui peut laisser les défenseurs morts et enterrés. Saka combine les deux attributs pour les Trois Lions à droite.

Que ce soit par sa technique, son rythme, sa puissance ou sa capacité à créer et exploiter l’espace, Bukayo Saka fait bouger les choses au plus haut niveau. Et il n’a que 21 ans.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Bukayo Saka est devenu le joueur le plus important de l’équipe anglaise de l’Euro 2024, regardez notre vidéo ci-dessus.