Building BC: le ministre du Logement promet un « plan ambitieux » pour l’automne

Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, a déclaré qu’il était «prudemment optimiste» que le gouvernement fédéral intensifierait son soutien au logement en Colombie-Britannique, mais a également répété les appels précédents à une plus grande implication du gouvernement fédéral.

« Je me sens prudemment optimiste après avoir rencontré la ministre (vice-première et finances) Chrystia Freelandil y a trois semaines avec la première ministre Eby qu’elle comprend les défis qui nous attendent », a déclaré Kahlon. « Elle comprend l’importance des dollars d’infrastructure, elle comprend qu’ils doivent être des partenaires avec nous. J’ai donc laissé cette conversation un peu plus optimiste que je ne l’ai été au cours des huit premiers mois de rencontre avec le ministre du Logement.

Kahlon a ajouté qu’il n’a pas encore rencontré le nouveau ministre fédéral du Logement, Sean Fraser, mais espère qu’il verra par lui-même les défis en Colombie-Britannique.

Kahlon a fait ces commentaires après que le gouvernement fédéral ait été critiqué pour les commentaires du premier ministre Justin Trudeau sur le rôle d’Ottawa dans le logement.

Trudeau a déclaré aux médias début août, tout en annonçant 64 millions de dollars pour le logement locatif en Ontario, que le logement n’est pas une « responsabilité fédérale principale » en offrant ce que certains ont appelé une lecture étroite de la constitution du Canada. Trudeau a suscité des critiques de tous les horizons politiques, certains critiques ignorant peut-être délibérément sa déclaration dans son intégralité, car Trudeau a également déclaré qu’Ottawa « peut et doit aider » au logement.

Kahlon a déclaré qu’il était prêt à accorder à Trudeau le « bénéfice du doute » tout en notant que le gouvernement fédéral « joue néanmoins un rôle important » dans le logement.

Tous les ordres de gouvernement doivent faire leur part, mais les citoyens donnent finalement la priorité aux solutions plutôt qu’aux conflits et les solutions ne sont pas possibles sans la participation d’Ottawa, a déclaré Kahlon.

«Nous avons dit au gouvernement fédéral:« nous avons besoin de vous à la table et nous avons besoin de vous à la table d’une manière plus importante », a-t-il déclaré.

Ottawa doit s’impliquer, pas seulement à cause de la crise actuelle du logement, car Ottawa contrôle également des leviers comme l’immigration, a déclaré Kahlon.

Le Canada s’est fixé des objectifs ambitieux en matière d’immigration pour contribuer à alimenter la croissance économique, mais les experts ont remis en question ces objectifs en raison du parc immobilier limité du pays, en particulier dans les régions métropolitaines à croissance rapide déjà aux prises avec des coûts de logement élevés. La Colombie-Britannique est considérée comme particulièrement inabordable.

Kahlon a déjà demandé au gouvernement fédéral de lier les niveaux d’immigration aux nouveaux logements.

Kahlon a déclaré qu’il aimerait voir Ottawa égaler l’investissement de la Colombie-Britannique dans le logement, soulignant le soutien de la Colombie-Britannique au logement dans les réserves.

« En ce moment, nous finançons plus de logements dans les réserves que le gouvernement fédéral et ce n’est pas une compétence provinciale », a-t-il dit, ajoutant que la Colombie-Britannique fait cet investissement, car le statu quo n’est pas tolérable.

Kahlon a également déclaré qu’Ottawa devrait envisager de supprimer la TPS sur les logements locatifs construits à cet effet.

Les appels à l’aide du gouvernement fédéral surviennent dans un contexte de multiples annonces provinciales promettant d’augmenter l’offre de logements. Ces promesses font face à des conditions économiques difficiles, à commencer par un secteur de la construction qui a supprimé des dizaines de milliers d’emplois et demandé moins de permis de construire.

Kahlon souligne que la Banque du Canada «augmente agressivement» les taux d’intérêt, ce qui fait que de nombreux projets ne sont plus viables.

« Chaque projet dépasse le budget, qu’il s’agisse de projets publics ou privés », a-t-il déclaré. Les développeurs vont de l’avant avec les projets les plus viables, tout en réduisant les autres, a-t-il ajouté.

« Ce qui nous place encore une fois plus loin derrière, là où nous voulons être d’ici 2030 pour tous les objectifs que la CHMC nous a fixés. »

Le gouvernement a constamment entendu des communautés du logement et du développement que des réductions spectaculaires des permis et des approbations amélioreront la viabilité des projets, a-t-il ajouté. Le gouvernement se concentrera donc fortement à l’automne sur la création de plus de certitude pour toutes les parties concernées.

« Le plus important, c’est le temps – le temps, c’est de l’argent », a-t-il déclaré. « (Nous) allons également lancer BC Builds, qui verra la province s’impliquer directement dans la construction de logements pour les familles à revenu moyen », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le programme comprendra des ressources financières « significatives » mais non spécifiées qui seront annoncées ultérieurement, ainsi que des outils qui amélioreront le financement et accéléreront les approbations.

De manière générale, BC Builds verra la construction de nouveaux logements sur des terres publiques, y compris des zones proches des centres de transport en commun.

« Nous avons donc un plan assez ambitieux devant nous », a-t-il déclaré. «Lorsque j’étais à la (réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres du logement en juin), j’ai été réconforté d’entendre de tous les autres ministres que la Colombie-Britannique ouvre la voie, mais cela ne me rassure pas beaucoup, quand vous savez que vous êtes encore si loin derrière ici en Colombie-Britannique.

