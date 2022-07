Build Back Better est de retour sous le nom de Inflation Reduction Act

Après des mois d’allers-retours, le sénateur Joe Manchin (D-WV) a finalement trouvé une version de Build Back Better qu’il aime vraiment. Maintenant, la question pour les démocrates est de savoir s’ils peuvent tenir leur caucus ensemble pour l’adopter rapidement.

Mercredi, Manchin a publié une déclaration à l’appui d’un nouveau compromis, la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, qui traite de tout, des coûts des médicaments sur ordonnance aux impôts sur les sociétés en passant par le climat. Le nouveau projet de loi, pour lequel les démocrates ont publié une fiche d’information d’une page, contient beaucoup moins que ce que le parti avait précédemment demandé dans Build Back Better, mais est beaucoup plus vaste que le paquet de réconciliation auquel Manchin a signé il y a quelques semaines.

Au début du mois, Manchin n’était d’accord que pour un projet de loi qui réduirait les coûts des médicaments sur ordonnance et prolongerait les subventions de l’ACA. Il avait fait valoir que faire quoi que ce soit de plus augmenterait l’inflation et nuirait à l’économie. Maintenant, dit Manchin, il a trouvé un moyen de réduire l’inflation (on ne sait pas si c’est correct) et de faire avancer le programme législatif des démocrates.

Contenu de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022

Le dernier compromis comprend les dispositions sur les soins de santé précédemment convenues ainsi qu’un impôt minimum sur les sociétés de 15%, une proposition visant à supprimer l’échappatoire fiscale sur les intérêts reportés et une disposition pour l’application de l’IRS. De plus, il contient des dépenses historiques pour le climat, bien qu’elles soient à plus petite échelle que ce que la Chambre envisageait l’année dernière.

Au total, les démocrates estiment que le projet de loi rapportera 739 milliards de dollars de revenus et investira 433 milliards de dollars en dépenses. Il répond également à l’objectif de Manchin de réduire le déficit et le ferait de 300 milliards de dollars ou plus. L’investissement du projet de loi dans des domaines tels que l’énergie propre, les crédits d’impôt et la réduction des coûts des soins de santé est remarquable, bien qu’il soit beaucoup moins ambitieux que les dispositions du projet de loi de 1,75 billion de dollars que la Chambre a adopté l’année dernière.

Manchin a fait son annonce peu de temps après que le projet de loi CHIPS + a été adopté par le Sénat avec un soutien bipartite. Auparavant, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, avait menacé de tenir ce projet de loi en otage si les démocrates poursuivaient la réconciliation. Cependant, après l’approbation de CHIPS +, les démocrates ont semblé plus libres de progresser et de proposer cet accord.

Voici les principales dispositions contenues dans la législation :

Impôts

Fixe un nouvel impôt minimum sur les sociétés de 15 % : Bien que les sociétés aient techniquement un taux d’imposition de 21 %, beaucoup utilisent des échappatoires pour payer beaucoup moins. Ce projet de loi fixe un taux d’imposition minimum de 15 % sur les sociétés pour les entreprises qui génèrent plus d’un milliard de dollars de bénéfices chaque année, et devrait générer 313 milliards de dollars de revenus en conséquence.

Bien que les sociétés aient techniquement un taux d’imposition de 21 %, beaucoup utilisent des échappatoires pour payer beaucoup moins. Ce projet de loi fixe un taux d’imposition minimum de 15 % sur les sociétés pour les entreprises qui génèrent plus d’un milliard de dollars de bénéfices chaque année, et devrait générer 313 milliards de dollars de revenus en conséquence. Application du fisc : Les États-Unis perdent environ 1 000 milliards de dollars par an en raison de déclarations de revenus frauduleuses et d’une comptabilité douteuse. La législation investirait des millions dans l’IRS pour aider l’agence à retrouver ces fonds; cet argent, ainsi que d’autres dépenses de l’agence, devrait rapporter 124 milliards de dollars.

Les États-Unis perdent par an en raison de déclarations de revenus frauduleuses et d’une comptabilité douteuse. La législation investirait des millions dans l’IRS pour aider l’agence à retrouver ces fonds; cet argent, ainsi que d’autres dépenses de l’agence, devrait rapporter 124 milliards de dollars. Ferme l’échappatoire fiscale sur les intérêts reportés : L’échappatoire aux intérêts portés permet aux gestionnaires de fonds, comme les gestionnaires de fonds spéculatifs, de payer un taux d’imposition inférieur (20 %) sur la rémunération qu’ils reçoivent de la surveillance et de l’investissement des fonds des clients. Ce projet de loi comblerait cette échappatoire et obligerait les gestionnaires à payer un taux d’imposition pouvant aller jusqu’à 37 % – le taux le plus élevé pour les salaires standard – sur cette rémunération. S’il est mis en œuvre, il pourrait rapporter 14 milliards de dollars de revenus.

Soins de santé

Permet à Medicare de négocier les prix des médicaments sur ordonnance : Actuellement, Medicare n’est pas en mesure de négocier les prix des médicaments sur ordonnance, de sorte que le coût est fixé par le fabricant. À partir de 2023, ce projet de loi permet à Medicare de négocier sur 10 médicaments la première année. Ces négociations pourraient aider à réduire les coûts pour les personnes qui utilisent ces médicaments et devraient générer 288 milliards de dollars de revenus en raison des économies réalisées par Medicare.

Actuellement, Medicare n’est pas en mesure de négocier les prix des médicaments sur ordonnance, de sorte que le coût est fixé par le fabricant. À partir de 2023, ce projet de loi permet à Medicare de négocier sur 10 médicaments la première année. Ces négociations pourraient aider à réduire les coûts pour les personnes qui utilisent ces médicaments et devraient générer 288 milliards de dollars de revenus en raison des économies réalisées par Medicare. Prolonge les subventions de l’ACA pour trois ans : Dans le plan de sauvetage américain, les législateurs ont approuvé des subventions qui réduiraient les coûts des primes d’assurance pour des millions de personnes couvertes par la loi sur les soins abordables. Ces subventions sont sur le point de prendre fin à la fin de cette année, et ce projet de loi les prolongerait de trois ans jusqu’en 2025. Cette disposition devrait coûter 64 milliards de dollars.

Climat

Crédits d’impôt pour énergie propre : Il existe d’importants investissements dans un large éventail de crédits d’impôt, y compris ceux qui visent à rendre les maisons plus éconergétiques, à encourager l’achat de véhicules à énergie propre et à stimuler l’utilisation de sources propres d’électricité et de stockage d’énergie.

Il existe d’importants investissements dans un large éventail de crédits d’impôt, y compris ceux qui visent à rendre les maisons plus éconergétiques, à encourager l’achat de véhicules à énergie propre et à stimuler l’utilisation de sources propres d’électricité et de stockage d’énergie. Industrie et fabrication : Le projet de loi dispose également d’un financement important visant à réduire la pollution existante provenant de la fabrication et à faire pression pour la création de davantage d’installations de fabrication aux États-Unis qui aident à produire des produits énergétiques propres comme les panneaux solaires et les voitures électriques.

Le projet de loi dispose également d’un financement important visant à réduire la pollution existante provenant de la fabrication et à faire pression pour la création de davantage d’installations de fabrication aux États-Unis qui aident à produire des produits énergétiques propres comme les panneaux solaires et les voitures électriques. Justice environnementale : Des milliards de dollars sont réservés pour des subventions dédiées spécifiquement aux endroits qui ont connu une pollution démesurée, dans le but d’aider ces zones à lutter contre les risques pour la santé publique. Certains de ces fonds sont également alloués pour lutter contre les impacts négatifs des infrastructures de transport et d’autres projets publics sur les communautés.

Quelle est la prochaine pour la facture

Les démocrates ont depuis longtemps prévu d’utiliser le processus de réconciliation budgétaire pour adopter bon nombre de ces dispositions, car ce processus leur permet de faire avancer la politique avec seulement 51 voix et aucun soutien républicain. Cette semaine, Schumer a annoncé que le parti avait l’intention de voter sur ce projet de loi la semaine prochaine et de l’adopter avant de partir en vacances le 5 août.

Reste à savoir si ce calendrier est réaliste. La législation a été soumise au parlementaire du Sénat, un expert en procédure qui indiquera si les dispositions traitent de la taxation et des dépenses suffisantes pour se qualifier pour le rapprochement budgétaire ; il lui faudra un certain temps pour examiner le paquet. Si le parlementaire donne son feu vert, les démocrates pourront voter et adopter le projet de loi, qui se dirigera ensuite vers la Chambre. Si elle ne le fait pas, le parti modifiera probablement le projet de loi.

Il y a aussi d’autres questions en suspens. Jusqu’à présent, la sénatrice Kyrsten Sinema (D-AZ), qui avait précédemment contesté certaines augmentations de l’impôt sur les sociétés dans Build Back Better, n’a pas encore dit si elle soutiendrait la loi sur la réduction de l’inflation. De même, on ne sait pas encore à quoi ressemblera le soutien à la Chambre, en particulier de la part d’un contingent de démocrates modérés qui avaient exigé que le projet de loi rétablisse la déduction fiscale nationale et locale, également connue sous le nom de SALT.

Pour compliquer davantage les choses, une augmentation des cas de Covid-19, y compris parmi les démocrates du Sénat, qui auront besoin de chaque vote dont ils disposent pour adopter tout projet de loi de réconciliation. Jeudi, le sénateur Dick Durbin (D-IL) a annoncé qu’il avait été testé positif au Covid-19, après que Manchin l’ait annoncé plus tôt cette semaine. Les deux seront probablement de retour à temps pour participer à un vote si cela se produit la semaine prochaine, bien que tout cas supplémentaire puisse ajouter à l’incertitude.

Tous ces facteurs signifient que l’adoption immédiate du projet de loi pourrait être compromise à moins que les législateurs n’acceptent de rester en ville plus longtemps que prévu initialement.

Mise à jour, 28 juillet, 14h30 : Cette histoire a été mise à jour pour inclure de nouvelles informations sur le contenu de la loi sur la réduction de l’inflation.