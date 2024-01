Build A Rocket Boy finalise une collecte de fonds de série D de 110 millions de dollars pour lancer la société de divertissement et de jeux de nouvelle génération

RedBird Capital Partners LLC

Le cycle de financement, mené par RedBird Capital Partners, soutiendra la commercialisation de Build A Rocket Boy lors du lancement de sa plateforme de jeu immersive EVERYWHERE™ et du jeu AAA MindsEye™.

ÉDIMBOURG, Écosse, 17 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Build A Rocket Boy, l’une des principales sociétés indépendantes de jeux et de divertissement, a annoncé aujourd’hui avoir clôturé une levée de fonds de série D de plus de 110 millions de dollars. Le nouveau capital permettra à Build A Rocket Boy de lancer ses trois produits phares : une plateforme de jeux et de divertissement immersive en monde ouvert EVERYWHERE, la série de jeux AAA MindsEye et une suite d’outils de conception UGC faciles à utiliser appelée ARCADIA. La société est dirigée par Leslie Benzies, vétéran de l’industrie du jeu vidéo. Build A Rocket Boy prévoit de lancer le très attendu EVERYWHERE et le premier épisode de MindsEye dans un avenir proche.

Le cycle a été dirigé par RedBird Capital Partners, une société d’investissement privée possédant une vaste expérience en matière d’investissement dans les écosystèmes des médias et du divertissement, du sport et de la consommation expérientielle. Julia Wittlin, associée chez RedBird Capital, rejoindra le conseil d’administration de Build A Rocket Boy. Le cycle de financement a également bénéficié du fort soutien des investisseurs existants et nouveaux, notamment Galaxy Interactive, NetEase Games, Endeavour, Alignment Growth, Woodline Partners LP, GTAM Partners et d’autres.

« Nous sommes ravis de nous associer à RedBird et à nos autres investisseurs pour nous aider à lancer EVERYWHERE, MindsEye et ce que nous pensons être des outils de conception UGC révolutionnaires dans ARCADIA. L’expertise de RedBird dans la création de plateformes de divertissement et de médias à succès sera inestimable et les rend un partenaire parfait”, a déclaré Leslie Benzies, fondatrice et présidente de Build A Rocket Boy. “J’ai lancé Build A Rocket Boy afin de pouvoir continuer à partager les histoires que j’aime avec les joueurs et leur donner un endroit pour créer et partager. dans un avenir où la création de jeux est confiée aux joueurs, et nous leur donnerons les outils nécessaires pour les aider à façonner cette vision avec nous.

L’histoire continue

Julia Wittlin, associée chez RedBird Capital, responsable de la stratégie d’investissement de croissance émergente de la société, a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer et de soutenir des talents exceptionnels comme Leslie et l’équipe de Build A Rocket Boy alors qu’ils construisent le prochain studio de jeu et plateforme de divertissement qui définit le genre. . Le portefeuille d’investissement de RedBird dans les médias, le divertissement, le sport et la consommation expérientielle permet une perspective différenciée sur l’industrie du jeu et sa convergence avec d’autres formes de divertissement interactif.

À propos de Construire un Rocket Boy

Build A Rocket Boy est un développeur et éditeur de jeux indépendant, dont le siège est à Édimbourg en Écosse, avec des opérations à Budapest en Hongrie et des bureaux récemment ouverts à Montpellier en France. Dirigée par le développeur de jeux Leslie Benzies, l’équipe de Build A Rocket Boy comprend des centaines des talents de développement les plus brillants de l’industrie avec la vision commune de créer des expériences de divertissement nouvelles et innovantes.

MindsEye est un jeu scénarisé AAA très attendu qui se déroule à un moment critique du développement de l’humanité, explorant les principales questions sociétales liées à l’augmentation des inégalités, à l’explosion de l’intelligence artificielle, à la montée des robots militaires et à la crise climatique imminente.

EVERYWHERE est une expérience de jeu multi-mondes qui brouille la frontière entre réalité et monde numérique. C’est un monde aux possibilités infinies, où n’importe qui peut être quelqu’un et où la vie n’a pas de frontières. Il s’agit d’une plate-forme axée sur le joueur, proposant des expériences de jeu multi-joueurs et solo, ainsi que les meilleurs outils UGC de sa catégorie, destinés à réinventer l’économie des créateurs de jeux vidéo.

À propos de RedBird Capital Partners

RedBird Capital Partners est une société d’investissement privée qui crée des entreprises à forte croissance et fournit des solutions de capital stratégique aux fondateurs et entrepreneurs. La société gère actuellement environ 10 milliards de dollars d’actifs pour le compte d’un groupe mondial d’investisseurs institutionnels et de family offices de premier ordre. Fondée en 2014 par Gerry Cardinale, RedBird intègre des investissements de capital-investissement sophistiqués à un mandat pratique de création d’entreprise qui se concentre sur trois secteurs verticaux de base : les médias et le divertissement, les sports et les services de consommation expérientiels et les services financiers. Tout au long de ses 30 années de carrière en investissement, Cardinale s’est associé à des fondateurs et des entrepreneurs pour bâtir certaines des sociétés de croissance les plus emblématiques de leurs secteurs respectifs. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.redbirdcap.com.

Conseillers

Perella Weinberg UK Limited a agi en tant que conseiller financier et Goodwin Procter (UK) LLP en tant que conseiller juridique de Build A Rocket Boy dans le cadre de la transaction.

Contacts médias

Construisez un garçon-fusée

Marco Billello

[email protected]

Partenaires RedBird Capital

Dan Gagnier

Gagnier Communications

+1 646 569-5897

[email protected]