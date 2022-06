Buick espère ajouter une autre victoire au Derby à son CV en plein essor | Nouvelles de la course

William Buick tentera de poursuivre son fantastique début de saison en remportant samedi son deuxième succès dans le Cazoo Derby à bord de Nations Pride à Epsom.

Le pilote numéro un de Charlie Appleby a déjà remporté deux Classiques cette saison, remportant les 2 000 Guinées irlandaises sur Native Trail et l’équivalent français sur Modern Games.

Cependant, il ne fait pas toujours les choses correctement, car il s’est rangé du côté de Native Trail contre le vainqueur Coroebus monté par James Doyle dans les 2000 Guinées à Newmarket, et a mal choisi le Derby de l’année dernière.

Buick s’est rangé du côté du vainqueur de Dante Stakes Hurricane Lane à Epsom il y a 12 mois, mais il a dû se contenter de la troisième place en tant que compagnon d’écurie alors qu’Adayar a volé la vedette entre les mains d’Adam Kirby.

« Manquer Adayar l’année dernière n’était qu’une de ces choses », a déclaré Buick.

« Le truc avec le Derby, c’est qu’il arrive si tôt dans la carrière d’un cheval, et ces chevaux changent de semaine en semaine. Hurricane Lane avait remporté le Dante et Adayar avait été battu en deux épreuves, mais Adayar était un fantastique vainqueur du Derby et regardez ce que Hurricane Lane a fait depuis. »

Bien qu’il ait manqué il y a 12 mois, Buick a déjà un succès dans le Derby sur son CV, après avoir dirigé le Masar formé par Appleby vers le succès en 2018 – un jour dont il se souvient avec émotion.

Il a ajouté: « Gagner le Derby à Masar a été l’un des meilleurs jours de ma vie à ce stade.

« J’avais fait quelques courses dans la course et j’avais terminé deux fois deuxième. Ils étaient deuxièmes, c’est aussi simple que ça, donc je ne dirais pas que c’étaient des déceptions, mais j’y avais goûté donc je savais ce que Cela signifiait.

« Masar était à son apogée ce jour-là et m’a donné tout ce que vous pouviez demander à un cheval autour d’Epsom. »

Dans une course qui fait partie de la série des champions britanniques Qipco, Buick avait le choix entre trois coureurs Appleby et s’est rangé du côté de l’impressionnant vainqueur des Newmarket Stakes Nations Pride, qui a été complété lundi pour un coût de 75 000 £, sur Lingfield Derby Trial runner- up Walk Of Stars (Doyle) et le vainqueur du Blue Riband Trial Nahanni (Kirby).

« Nations Pride n’a été battu qu’une seule fois, c’était la première fois, donc c’est un cheval qui n’a rien fait de mal. C’est un poulain très simple et bien équilibré qui garde le meilleur pour la piste », a déclaré Buick.

« Il a bien gagné à Dubaï, puis quand il a gagné à Newmarket, je l’ai vraiment étiré et il l’a vraiment bien vu. Sa meilleure partie de la course a été la dernière partie, et cela indiquerait qu’il va rester, mais plus important encore, il voyage bien et il a de la vitesse.

« En ce qui concerne un Derby, c’est un cheval très simple à gérer, et il a aussi ce petit peu d’entraînement de match après avoir couru cinq fois. Il n’est pas allé à Epsom pour le galop matinal avec Nahanni, Walk Of Stars et ma course Coronation Cup Manobo, mais tout a été routinier à la maison. »

Évaluant la chance de Nations Pride, Appleby a déclaré: « Être tiré au sort en cinq est un bon tirage. C’est un cheval avec beaucoup d’expérience ayant déjà été à Dubaï. La première moitié de la course, tout le monde se bousculera pour une bonne position et il est un cheval qui a une allure naturelle.

« A partir de ce tirage au sort, William pourra, espérons-le, le garer là où il estime qu’il est juste d’être.

« Nous n’avons jamais été assez rapides pour vraiment tester ceux qui sont venus sur la piste l’autre semaine (au Cazoo Derby Gallops Morning) et nous avons décidé qu’il n’avait pas besoin de venir car il avait déjà gagné autour de Lingfield et à Newmarket, alors j’espère qu’il le fera gérer cette piste.

« Les gens se demandaient s’il avait bien géré le plongeon à Newmarket, mais il s’en est très bien sorti et il apporte beaucoup d’expérience dans la course.

« Nous l’avions toujours dans le Derby français également (au moment du galop d’Epsom). Nous nous sommes assis et en avons discuté avec tout le monde à la maison, mais nous étions satisfaits de la façon dont le cheval était, alors nous avons décidé de venir ici. »

Il a ajouté: « William a décidé que si nous décidions de courir ce cheval, il le monterait. Comme je l’ai dit le matin des galops, dans mon esprit, il a choisi le bon cheval.

« C’est une décision difficile pour William dans sa position, mais je pense que William a choisi le bon cheval pour lui et James le bon pour lui, ce qui me donne plus de confiance.

« Nahanni est un cheval qui y va sans aucune pression sur lui comme une chance de 20-1. Adam Kirby connaît son chemin autour de ce parcours et de la distance les yeux bandés et le cheval coche beaucoup de cases, ayant remporté le Blue Riband ici sur un mile et quart. Il faisait tout son meilleur travail dans le dernier demi-mile ce jour-là et c’est un cheval volontaire avec un cavalier volontaire.