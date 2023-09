Buick Envista 2024 : belle et abordable, mais limitée

Il est intéressant de noter que Buick, qui produit depuis longtemps des berlines à quatre portes de plus grande taille, a récemment lancé une paire de multisegments sous-compacts.

Parlez d’adaptation à l’époque.

Plus tard cet été, le Buick Envista 2024 rejoint l’Encore GX 2024 de deuxième génération dans ce qui sera un quatuor de véhicules utilitaires de cette division de General Motors. (Les plus grands Envision et Enclave complètent la gamme.)

L’Envista, qui provient d’une usine en Corée du Sud (tout comme l’Encore GX), utilise la même plateforme que le Chevrolet Trax 2023 et est de taille similaire.

L’Envista est plus long que l’Encore GX d’environ 30 centimètres et dispose de 10 centimètres de plus entre les roues avant et arrière. Cela est de bon augure pour les passagers arrière, qui bénéficient de plus d’espace pour les jambes.

L’Encore GX présente l’avantage en termes de capacité de chargement, que la banquette arrière soit verticale ou rabattue à plat. La ligne de toit légèrement plus haute du GX par rapport à la forme fastback peu encombrante de l’Envista fait ici toute la différence.

Les deux Buick parlent le dernier langage de conception, avec des calandres plus grandes et des phares ailés. Vu de face, les deux Buick pourraient être difficiles à distinguer.

L’intérieur de l’Envista est aussi élégant que l’extérieur, dirigé par l’écran d’information du conducteur côte à côte de huit pouces et l’écran d’infodivertissement de 11 pouces. Un volant à fond plat et un levier de vitesses sculpté contribuent également au look haut de gamme.

Un seul groupe motopropulseur est standard sur les trois niveaux de finition de l’Envista : un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,2 litre développant 136 chevaux et développant 162 livres-pied de couple.

Il est clair que l’apparence haut de gamme de l’Envista ne s’étend pas à des capacités de performance plus puissantes/orientées vers le luxe que celles de concurrents tels que le Mazda CX-30 (avec jusqu’à 250 chevaux).

Une transmission automatique à six vitesses de série dirige la puissance vers les roues avant. Notez que l’Encore GX dispose d’une transmission intégrale en option (et d’un moteur plus puissant), mais pas l’Envista.

La consommation de carburant est évaluée à 8,4 l/100 km en ville, 7,4 l/100 km sur autoroute et 7,9 l/100 km en cycle mixte.

En plus d’être superbe, l’Envista offre un bon rapport qualité-prix en matière de contenu. Les prix officiels ne sont pas encore disponibles, mais le point de départ est la version Préférée qui coûtera probablement environ 27 000 $, frais de destination compris. Les acheteurs bénéficient d’une climatisation automatique, de revêtements de sièges en tissu et en similicuir et de jantes en alliage de 17 pouces.

Le Sport Touring (ST) de milieu de gamme vous offre une calandre noircie, des garnitures intérieures haut de gamme et des roues noir brillant de 18 pouces avec 19 pouces disponibles.

L’Envista Avenir haut de gamme est doté d’un hayon électrique, de sièges avant chauffants recouverts de cuir avec siège conducteur à réglage électrique, d’un chargement de téléphone sans fil et d’une calandre chromée « Black Ice ». Les options de l’Avenir comprennent un toit ouvrant ouvrant électrique, un démarrage à distance et des essuie-glaces à détection de pluie.

Fait intéressant, l’Avenir est livré avec une suspension arrière indépendante, qui est en option pour le Sport Touring mais n’est pas offerte avec le Preferred.

La norme sur tous les Envista est le freinage d’urgence automatique, l’assistance au maintien de voie avec avertissement de sortie de voie et les feux de route automatiques. Vous devrez payer un supplément pour ajouter une alerte de changement de voie, un régulateur de vitesse adaptatif et des alertes d’angle mort et de circulation transversale arrière.

Le style agréable à voir de l’Envista, combiné à un prix de base avantageux par rapport à l’Encore GX, devrait en faire un choix populaire auprès des acheteurs Buick économes. Cela pourrait même compenser la puissance décevante du groupe motopropulseur et l’absence d’une option de traction intégrale préférée par de nombreux conducteurs au Canada qui doivent affronter l’hiver.

Ce que vous devez savoir : Buick Envista 2024

Taper: Véhicule utilitaire sous-compact à traction avant

Véhicule utilitaire sous-compact à traction avant Moteur (ch) : 1,2 litre I-3, turbocompressé (136)

1,2 litre I-3, turbocompressé (136) Transmission: Automatique à six vitesses

Automatique à six vitesses Position sur le marché : Il est quelque peu inhabituel qu’une marque de luxe d’entrée de gamme comme Buick présente un modèle à si bas prix, mais l’Envista pourrait aider à attirer les jeunes acheteurs et à apaiser les fans de la marque Buick soucieux de leur budget.

Il est quelque peu inhabituel qu’une marque de luxe d’entrée de gamme comme Buick présente un modèle à si bas prix, mais l’Envista pourrait aider à attirer les jeunes acheteurs et à apaiser les fans de la marque Buick soucieux de leur budget. Points: Le style Fastback attire tous les regards. • L’intérieur est tout aussi élégant, notamment la disposition des écrans. • Le moteur turbocompressé standard pourrait convenir à la conduite urbaine, mais il pourrait ne pas offrir une poussée suffisante pour effectuer des dépassements à des vitesses plus élevées. • L’absence de transmission intégrale pourrait dissuader certains acheteurs. • Des prix attractifs devraient être un facteur de réussite pour les acheteurs soucieux de leur budget.

Le style Fastback attire tous les regards. • L’intérieur est tout aussi élégant, notamment la disposition des écrans. • Le moteur turbocompressé standard pourrait convenir à la conduite urbaine, mais il pourrait ne pas offrir une poussée suffisante pour effectuer des dépassements à des vitesses plus élevées. • L’absence de transmission intégrale pourrait dissuader certains acheteurs. • Des prix attractifs devraient être un facteur de réussite pour les acheteurs soucieux de leur budget. Sécurité active : Avertissement d’angle mort avec alerte de sauvegarde de trafic croisé (opt.) ; régulateur de vitesse actif (opt.); freinage d’urgence (std.); alerte de conducteur inattentif (na); aide au maintien de voie (std.); avertissement aux piétons (std.); feux de route automatiques (de série)

L/100 km (ville/autoroute) : 8,4/7,4

Prix ​​de base (destination incluse) : 27 000 $ (est.)

PAR COMPARAISON

Acura Intégra

Prix ​​de base: 41 600 $

41 600 $ La berline à hayon basée sur la Honda Civic développe entre 200 et 320 chevaux turbocompressés.

Mazda CX-30

Prix ​​de base: 29 200 $

29 200 $ L’utilitaire compact AWD est doté d’un moteur I-4 de base de 186 chevaux. Un I-4 turbo de 227/250 ch est en option.

Lexus UX

Prix ​​de base: 45 300 $

45 300 $ Les modèles hybrides FWD et AWD fonctionnent avec des moteurs électriques I-4 de 181 chevaux.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

Si vous êtes intéressé par des véhicules neufs ou d’occasion, assurez-vous de visiter TodaysDrive.com pour trouver la voiture de vos rêves dès aujourd’hui ! Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous Instagram

AutoscarsVéhicules électriquesSUVCamions