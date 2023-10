Yuriy Buhlak, membre du parti ukrainien Commission électorale centrale (CEC), a quitté le pays pour les États-Unis avant l’invasion à grande échelle de la Russie et n’y est pas revenu depuis, percevant son salaire à plein temps alors qu’il vivait à l’étranger, selon une enquête menée par le projet Schemes de Radio Liberty. révélé le 10 août.

Lire aussi : Un collaborateur présumé et ancien chef de Motor Sich a bloqué le transfert d’un hélicoptère aux services secrets ukrainiens lors de conversations téléphoniques publiées

Malgré la loi stipulant que la résidence permanente en dehors de l’Ukraine constitue une base pour perdre les pouvoirs au sein de la CEC, Buhlak n’a pas été démis de ses fonctions et sa demande de démission, soumise le 11 août – après l’éclatement de l’histoire des Schemes – reste sans réponse.

Lire aussi : L’ancien maire d’Odessa recherché pour la vente illégale de l’aéroport d’Odessa – Agence ukrainienne de lutte contre la corruption

En vertu du paragraphe 4 de l’article 30 de la loi ukrainienne sur la Commission électorale centrale, le fait de déménager dans un lieu de résidence permanent en dehors de l’Ukraine constitue un motif de cessation prématurée des pouvoirs d’un membre de la CEC. Le président de la commission, Oleh Didenko, est chargé de soumettre ces informations au président. Cependant, Didenko n’a pas encore lancé ce processus, invoquant la nécessité d’une confirmation officielle par les autorités compétentes telles que le Service national des migrations et le Service national des gardes-frontières.

Dans une déclaration à Schemes, Buhlak a affirmé qu’il avait des « circonstances personnelles » qui l’avaient conduit à résider à l’étranger et a affirmé qu’il n’avait pas violé la loi ukrainienne interdisant les voyages internationaux aux hommes en âge de servir dans l’armée depuis son départ avant l’invasion.

Il a cependant présenté sa démission le lendemain de la publication de l’article sur Schemes.

Buhlak n’a pas répondu aux appels et aux demandes de renseignements de Schemes concernant sa situation.

Lire aussi : Une fraude de 5 millions de dollars découverte chez un opérateur ferroviaire ukrainien

L’enquête de Schemes a révélé que Buhlak avait quitté l’Ukraine 12 jours seulement avant l’invasion russe à grande échelle et qu’il était resté aux États-Unis depuis. Buhlak et sa famille résident en Floride, près de Miami, où il a reçu plus de 1,5 million de hryvnias (41 000 dollars) de salaire et d’autres paiements en 2022, y compris une aide financière du budget de l’État pour résoudre les problèmes sociaux et domestiques. Il est en congé parental tout en conservant son poste de CEC depuis le printemps 2023.

Lire aussi : L’Ukraine déjoue un système illégal de distribution d’équipement militaire

Une enquête plus approfondie a révélé que Buhlak est membre du groupe Baraholka Miami Telegram et que sa femme est membre du groupe Zhivem v Miami, Govorim Po-russki, où elle publie des photos d’Hollywood, une ville sur la côte de l’océan Atlantique à Miami. banlieue.

Le 14 février, deux jours seulement après le départ de Buhlak d’Ukraine, le président Volodymyr Zelenskyy a appelé tous les représentants de l’État à revenir dans les 24 heures. Buhlak, cependant, semblait avoir estimé que cet appel ne s’appliquait pas à lui, invoquant des circonstances personnelles uniques concernant sa vie, sa santé et sa famille.

Le 14 août, un projet de résolution visant à mettre fin prématurément aux pouvoirs de Buhlak a été enregistré à la Verkhovna Rada. La situation entourant la présence continue de Buhlak au sein de la CEC reste un sujet de débat public et politique, et la résolution devrait être au centre des préoccupations dans les prochains jours.

Nous portons la voix de l’Ukraine au monde. Soutien nous avec un don unique, ou devenez un mécène!

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine