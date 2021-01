DAKAR, Sénégal – Lorsqu’un ancien dirigeant militaire, Muhammadu Buhari, a été élu pour la première fois président en 2015, de nombreux Nigérians pensaient qu’il tiendrait ses promesses de vaincre les militants islamistes dans le nord-est du pays et de réduire la violence. Mais aujourd’hui, l’insurrection de Boko Haram et ses ramifications continuent de semer la terreur, le déplacement et la faim chez des millions de personnes. Partout au Nigéria, des gangs de ravisseurs prennent des otages un nombre toujours plus grand. Et des milliers d’éleveurs et d’agriculteurs sont morts dans un conflit en spirale qui a commencé sur l’accès à la terre. Ainsi, lorsque, mardi, M. Buhari a évincé les quatre chefs militaires du pays, de nombreux Nigérians ont poussé un soupir de soulagement collectif. Mais d’autres ont dit que près de six ans après le début de son mandat, c’était trop peu, trop tard. «Sans volonté politique de lutter contre l’insurrection, tous ces changements et nominations ne profiteront qu’aux personnes impliquées et pas à nous, les pauvres victimes», a déclaré Ibrahim Mamman, un ancien marchand de poisson qui a tout perdu lorsque Boko Haram a attaqué sa ville et qu’il a dû fuir , son fils de 6 ans attaché à son dos.

«L’action, disent-ils, est plus fort que les mots. Voyons d’abord les chefs de service en action et notons-les en conséquence. Les chefs d’état-major général de la défense, l’armée, la marine et l’aviation ont tous démissionné et ont pris leur retraite mardi. Le chef de l’armée, Tukur Buratai, a été remplacé par un commandant qu’il avait lui-même licencié en 2017. Beaucoup de Nigérians porté aux médias sociaux mercredi pour exiger que le général Buratai soit jugé pour son rôle présumé dans les meurtres de membres d’une secte musulmane chiite en 2015, manifestants pro-Biafra en 2016, et des manifestants pacifiques à un péage à Lekki, une banlieue de la capitale économique, Lagos, l’année dernière. Lors de sa première rencontre avec ses nouveaux chefs militaires, M. Buhari admis pour la première fois que le Nigéria, le pays le plus peuplé d’Afrique, était en «état d’urgence». Le président de 78 ans a un peu plus de deux ans pour faire quelque chose avant l’expiration de son deuxième et dernier mandat. L’espoir était grand que les nouveaux commandants puissent apporter des changements, en particulier dans la lutte contre Boko Haram, l’une des crises de sécurité les plus meurtrières et les plus prolongées du pays. Le nouveau chef d’état-major de la défense, Lucky Eluonye Onyenuchea Irabor – mieux connu sous le nom de Leo Irabor – a mené une opération majeure contre Boko Haram appelée Opération Lafiya Dole, qui signifie la paix par la force. Il a ensuite dirigé la Force opérationnelle interarmées multinationale, également contre Boko Haram, au niveau régional.

«Je suis optimiste qu’il y aura de la lumière au bout du tunnel», a déclaré Alhassan Ayuba, un commerçant du marché à Maiduguri, la ville du nord-est au cœur de la crise de Boko Haram. Ces dernières années, l’armée nigériane a adopté une stratégie défensive dans le nord-est, se retirant dans les villes de garnison qu’elle a baptisées «super camps», creusant des tranchées autour d’eux et attendant de repousser les attaques de Boko Haram plutôt que de passer à l’offensive contre les militants dans leur cachettes. Le changement de direction offre une opportunité d’abandonner la stratégie du super camp, a déclaré Ahmed Jaha, membre de la Chambre des représentants du Nigeria de l’État de Borno, et l’un de ceux qui poussent au changement. La stratégie du super camp était «une tentative délibérée de l’armée nigériane de se protéger de l’attaque de Boko Haram, exposant ainsi des civils inoffensifs et non armés», a déclaré M. Jaha. Il représente une circonscription qui comprend Chibok, où en 2014, des centaines d’écolières ont été enlevées de leurs dortoirs, provoquant l’indignation mondiale. Plus de 100 filles de Chibok sont toujours portées disparues, et nombre de leurs parents sont décédés depuis, a déclaré M. Jaha, attribuant leur décès au stress et au traumatisme qu’ils avaient subi. «Pour faire face aux insurgés, vous devez mener la bataille à leur porte. Vous ne pouvez pas rester dans un camp et prétendre que vous combattez des insurgés », a-t-il dit. «L’idée de super camps ne va pas finir cette guerre.» Le gouverneur de l’État de Borno, Babagana Zulum, est un autre des critiques publics les plus durs de l’armée. « L’armée nigériane nous a laissé tomber », il a déclaré aux journalistes locaux en décembre après l’enlèvement de 35 personnes sur un court tronçon de route qui menait à Maiduguri, la capitale de l’État. Il a déclaré que les soldats et la police «harcelaient et collectaient de l’argent auprès de voyageurs innocents» au lieu de faire leur travail, ajoutant: «Je ne peux pas prévoir la capacité de l’armée à mettre fin à cette insurrection de si tôt.»