Buhari, je n’ai pas approuvé le paiement en espèces de 6,2 millions de dollars

Boss Mustapha, ancien secrétaire du gouvernement de la Fédération (SGF), a déclaré mardi que la signature de l’ancien président Muhammadu Buhari avait été falsifiée pour approuver un retrait en espèces de 6,2 millions de dollars du coffre-fort du Banque centrale du Nigéria (CBN).

Un ancien contrôleur de la CBN à Abuja, Onyeka Ogbu, a déclaré lundi au tribunal qu’il avait reçu l’approbation écrite donnée par le président Buhari de l’époque, M. Mustapha et M. Emefiele pour le paiement en espèces.

M. Mustapha a témoigné mardi dans le cadre des poursuites en cours contre Godwin Emefiele, gouverneur de la CBN au moment du paiement controversé, devant la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale (FCT) à Abuja.

M. Emefiele, l’ancien gouverneur de la CBN, est poursuivi pour fraude et corruption. transactions qu’il aurait commises alors qu’il était en fonction.

Mais M. Emefiele a nié les accusations lorsqu’il a été réorganisé sur 20 chefs d’accusation modifiés en janvier.

Lors de la reprise de l’audience de l’affaire mardi, M. Mustapha, qui a témoigné en tant que quatrième témoin à charge pour la EFCC, a déclaré que sa signature et celle de M. Buhari avaient été contrefaites par des personnes qui ont volé les 6 230 000 $ du coffre-fort de la CBN le 8 février 2023.

« Il a été affirmé que Buhari avait également signé, mais à première vue ce document, ayant servi pendant cinq ans et sept mois en tant que SGF, ce document n’émanait pas du président pour les raisons suivantes.

« Un correspondant qui porte le sceau du Nigeria ne porte pas de numéro de référence. Le sceau est l’autorité », a déclaré M. Mustapha au juge Hamza Muazu.

Un ancien contrôleur de succursale à la CBN, M. Ogbu, lors de son témoignage lundi, a déclaré que MM. Buhari et Mustapha avaient donné leur approbation pour le paiement des fonds aux observateurs électoraux étrangers lors des dernières élections générales.

Il a déclaré que la note autorisant le paiement demandait qu’il soit payé en son équivalent naira. Il s’élevait à environ 2,9 milliards de nairas au taux de change en vigueur en janvier 2023.

Mais en rendant compte de ce qui s’est passé, M. Mustapha a déclaré que ni lui ni M. Buhari n’avaient donné leur feu vert au retrait des fonds.

Alors qu’il était présenté comme preuve par l’avocat de l’accusation, Rotimi Oyedepo, un avocat principal du Nigeria (SAN), M. Mustapha a également nié avoir reçu un quelconque montant provenant de ces fonds.

Fausses affirmations de la lettre

Il a critiqué la lettre qui aurait émané du bureau de la SGF de l’époque autorisant le paiement de l’argent.

Interrogé par le procureur, Rotimi Oyedapo, avocat principal du Nigeria (SAN), au sujet de la pièce PD7 qui indique que le déblocage de l’argent a été approuvé lors du 187e Conseil exécutif fédéral (FEC) tenu le 18 janvier 2023, M. Mustapha a affirmé qu’une réunion de la FEC s’est tenue ce jour-là, mais qu’il ne s’agissait pas de la 187ème session, mais plutôt de la première réunion de l’année car c’était en janvier.

« Mon Seigneur, il y a eu une réunion et c’était la première réunion, pas la 187. C’était la première réunion de l’année. Monseigneur, toutes les réunions de la FEC sont normalement présidées par le président ou le vice-président. Dans le cas du 18 janvier, c’est le vice-président qui a présidé la réunion car le président n’était pas là. Mon rôle était de préparer l’ordre du jour de la réunion et ce jour-là, il y avait un ordre du jour en 16 points, et il n’y avait pas d’ordre du jour qui concernait les observateurs étrangers, donc ça n’apparaissait pas au FEC du 18 janvier, il n’y avait pas une telle approbation ou toute autre chose de la FEC », a-t-il déclaré.

M. Mustapha a précisé que la commission électorale du Nigeria, la CENI, avait la responsabilité clé d’entretenir des relations avec les observateurs électoraux.

« Monseigneur, tout au long de mon année de service en tant que SGF, je n’ai jamais rencontré ces documents.

« Deuxièmement, je l’ai regardé et lu le document. Les décisions du Conseil exécutif fédéral, FEC, ne sont pas transmises par lettres. Ils sont transmis par extraits après adoption des conclusions.

« Troisièmement, je suis le gardien de la FEC, le président ne me transmettra pas les conclusions des dirigeants.

« De plus, au cours des cinq années et sept mois où j’ai occupé ce poste, je n’ai jamais entendu parler du terme « disposition de crédits spéciaux » qui m’a été fait référence.

« Les termes que je connais, Monseigneur, sont des crédits tels que prévus par la loi de crédits, qui est normalement adoptée par l’Assemblée nationale. Lorsque le gouvernement dépose des projets, il apporte des crédits supplémentaires.

« Dans toutes les correspondances que j’ai reçues de Buhari, elles ne se sont jamais terminées par : ‘Veuillez accepter l’assurance de ma plus haute estime.’

«Je suis son subordonné. Mes correspondances ne portent pas cela.

« Et enfin, en regardant la signature, c’est une tentative ratée de reproduire la signature de Buhari. Je laisse cela aux experts », a expliqué M. Mustapha.

Le juge, M. Muazu, a ajourné le procès jusqu’au 7 mars pour la poursuite du procès.

Arrière-plan

M. Emefiele est accusé de 20 chefs d’accusation modifiés de complot criminel, d’avantage indu et d’abus de confiance, entre autres allégations qui figuraient également dans le rapport des enquêteurs spéciaux engagés par le président Bola Tinubu pour enquêter sur les activités de la CBN pendant son mandat de gouverneur. de la banque.

L’enquêteur spécial, Jim Obazee, a fait référence au paiement de 6,23 millions de dollars dans son rapport qui a retenu l’attention des médias en décembre dernier.

Il a parlé d’un « retrait frauduleux d’espèces de 6,23 millions de dollars », soit environ 2,9 milliards de nairas au taux de change alors officiel de 461 nairas pour un dollar.

M. Obaeze a déclaré que les 6,23 millions de dollars avaient été retirés du coffre-fort de la CBN entre le 7 et le 8 février 2023, environ deux semaines avant les élections présidentielles et de l’Assemblée nationale, dans le cadre d’une prétendue approbation du président pour le déblocage de l’argent destiné à payer les observateurs électoraux étrangers.

Le retrait de l’argent du coffre-fort du Bureau des paiements étrangers, succursale d’Abuja, de la CBN, qui a été filmé sur des images de vidéosurveillance, fait suite à une série de lettres qui ont commencé par une datée du 23 janvier 2023.

M. Ogbu avait déclaré que le retrait d’argent censé être destiné à une mission d’observation électorale pour les élections générales de 2023 avait l’autorisation de MM. Buhari et Mustapha.

Son témoignage a piqué la curiosité lorsqu’il a déclaré que l’argent n’avait été versé à une personne identifiée comme un responsable du bureau de la SGF que le 8 avril 2023, après la fin des élections législatives.

M. Emefiele, qui a été démis de ses fonctions par le président Bola Tinubu en juin dernier, avait nié toutes les accusations portées contre lui lors de sa mise en accusation en janvier dernier.

Il a plaidé non coupable des 20 chefs d’accusation modifiés.

Dans certains des chefs d’accusation, l’EFCC a allégué que M. Emefiele avait falsifié, en janvier 2023, un document intitulé « Re : Directive présidentielle sur les missions étrangères d’observation des élections », daté de janvier 2023 et portant le numéro de référence SGF.43/L.01/201.

La EFCC a allégué que M. Emefiele avait fait cette affirmation en sachant que cela était faux.

Dans l’affaire CR/577/2023, l’accusation a allégué que M. Emefiele, le 8 février 2023, était de connivence avec un certain Odoh Ocheme, qui serait en fuite, pour obtenir 6,2 millions de dollars de la CBN, affirmant que cela avait été demandé par le bureau. du Secrétaire du Gouverneur de la Fédération (SGF) « vide une lettre datée du 26 janvier 2023 avec la référence n° SGF.43/L.01/201 ».

L’agence anti-corruption a également affirmé que « le contrat pour la rénovation de la loge du gouverneur de la CBN, située au n°2 Glover Road, Ikoyi, Lagos, a été attribué à une société nommée MM. Architekon Nigeria Ltd, « dans laquelle le duo est directeur. et actionnaires majoritaires.

Selon l’EFCC, les infractions contreviennent aux dispositions des articles 17 et 19 de la loi de 2000 sur les pratiques de corruption et autres infractions connexes, ainsi qu’aux articles 315, 363 et 364 du Code pénal.