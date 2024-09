Bugs d’Android 15 QPR1 Beta 2 : captures d’écran Pixel, écran de verrouillage

Google a publié jeudi la version bêta 2 d’Android 15 QPR1, une mise à jour assez conséquente avec un certain nombre de changements destinés aux utilisateurs. Nous utilisons Android 15 QPR1 depuis lors et il est suffisamment stable pour une utilisation quotidienne, mais il n’est pas exempt de quelques bugs.

Captures d’écran de Pixel ne traite pas automatiquement les captures. Lorsque vous prenez une capture d’écran, l’aperçu du coin inférieur ne s’allume pas et ouvre simplement le balisage lorsque vous appuyez dessus, tandis que l’action Rappel n’apparaît pas à côté de Partager, Modifier et Capturer plus.

Vous remarquerez l’absence de notification « Ajout aux captures d’écran ». Par conséquent, Pixel Screenshots ne reconnaît pas l’application d’où provient une capture, ni ne crée de lien profond/affiche l’URL de la page dans le cas de Chrome.

Avant vs. après











Lorsque vous ouvrez Pixel Screenshots, vous constaterez également que les captures n’ont pas été traitées par Gemini Nano jusqu’à ce que vous en ouvriez une pour « Traiter maintenant » manuellement. Cela dit, nous avons eu des captures d’écran traitées automatiquement pendant la nuit, mais sans noter de quelle application elles provenaient. L’application fonctionne toujours pour afficher toutes vos captures sur l’appareil, avec la possibilité de trier dans les collections, d’ajouter des notes et de créer des rappels, mais sans l’IA.

En dehors des captures d’écran Pixel, nous en avons eu avec parcimonie les captures d’écran ne parviennent pas à capturermême si cela ne s’est produit qu’une seule fois en 2-3 jours. Vous recevez un message d’avertissement système lorsque cela se produit.

Il y en a quelques-uns bugs de l’écran de verrouillage dans Android 15 QPR1 Beta 2. En effet, après un redémarrage, les deux raccourcis de l’écran de verrouillage peuvent ne pas apparaître tant que vous ne les avez pas définis à nouveau dans Fond d’écran et style. Même cet éditeur peut être bogué, nécessitant un arrêt forcé à partir des informations sur l’application avant le chargement.

Un autre problème que nous avons remarqué survient après avoir ouvert l’appareil photo sur l’écran de verrouillage, puis l’avoir quitté en faisant glisser la poignée de geste vers le haut. L’appareil photo (ou les commandes Google Home) finiront par se relancer après un moment. La solution de contournement consiste à fermer les applications en faisant glisser le bord gauche/droit.

