Chris Hipkins dit qu’il s’isolera et tentera de faire campagne en ligne après avoir été testé positif au virus dimanche.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a été testé positif au COVID-19 alors que la campagne électorale générale entre dans ses deux dernières semaines.

Hipkins, qui a succédé à Jacinda Ardern à la tête du parti travailliste au pouvoir en janvier, a eu du mal à entrer en contact avec les électeurs dans sa campagne pour sa réélection.

Dimanche, il s’est rendu sur Facebook pour annoncer qu’il avait contracté le coronavirus après avoir développé des symptômes de rhume et de grippe samedi.

Il a déclaré qu’il mènerait plutôt sa campagne en ligne.

« Salaud! Après une nuit difficile, je me suis réveillé ce matin en me sentant assez mal et je viens de recevoir le résultat de ce test », a-t-il déclaré dans un message sur sa page officielle, partageant une photo de son test rapide d’antigène.

« Je suis en contact étroit avec des Néo-Zélandais pendant la campagne électorale et je ne veux le transmettre à personne, je vais donc suivre les conseils et m’isoler pendant quelques jours ou jusqu’à ce que j’obtienne un test négatif. »

Hipkins a déclaré qu’il essaierait de poursuivre autant d’événements de campagne en ligne que possible.

« Il y a beaucoup d’enjeux dans cette élection, et je redoublerai d’efforts dès que je pourrai y retourner pour m’assurer que les travaillistes soient réélus », a-t-il ajouté.

Les sondages d’opinion montrent que le soutien au Parti travailliste est à la traîne, le Parti national de centre-droit de l’ancien homme d’affaires Christopher Luxon étant en passe de former un gouvernement de coalition avec des partis plus petits.

Le test COVID-19 de Hipkins est intervenu alors que son parti lançait son manifeste présentant des politiques, notamment des cours de rattrapage en mathématiques et en alphabétisation pour les écoliers qui ont perdu des heures d’étude en raison des perturbations liées au coronavirus, des soins dentaires gratuits pour les moins de 30 ans, davantage de policiers de première ligne et quatre semaines. congé parental payé pour les partenaires.

La Nouvelle-Zélande a supprimé ses dernières restrictions liées au COVID-19 en août, mais les autorités sanitaires recommandent toujours aux gens de rester chez eux pendant cinq jours s’ils ne se sentent pas bien ou s’ils ont été testés positifs.

Cela signifie que Hipkins manquera probablement également son prochain débat avec Luxon, prévu mardi soir.